«Не думаю, что «Челси» попадет в топ-4, команде многого не хватает. У фанатов большие ожидания, при таких тратах они имеют на это право». Лебеф о «синих»
Франк Лебеф считает, что «Челси» не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
«Я не думаю, что у «Челси» есть шанс завершить сезон в топ-4. У болельщиков «Челси» большие ожидания, и они имеют право ожидать многого от клуба, который тратит столько денег. Но когда вы видите, что происходит на поле, становится ясно, что им очень многого не хватает», – сказал бывший защитник «Челси».
Лондонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 11 матчах. В 12-м туре «Челси» встретится с «Манчестер Сити».
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