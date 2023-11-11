«Не думаю, что «Челси» попадет в топ-4, команде многого не хватает. У фанатов большие ожидания, при таких тратах они имеют на это право». Лебеф о «синих»

Франк Лебеф считает, что «Челси» не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Я не думаю, что у « » есть шанс завершить сезон в топ-4. У болельщиков «Челси» большие ожидания, и они имеют право ожидать многого от клуба, который тратит столько денег. Но когда вы видите, что происходит на поле, становится ясно, что им очень многого не хватает», – сказал бывший защитник «Челси».

Лондонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице , набрав 15 очков в 11 матчах. В 12-м туре «Челси» встретится с «Манчестер Сити».

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