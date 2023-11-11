Маурисио Почттино: «Ман Сити» – лучшая команда мира с лучшим тренером и штабом. Но «Челси» никогда не будет чувствовать себя андердогом»

Маурисио Почеттино не считает «Челси» андердогом в матче с «Манчестер Сити».

Команды встретятся в 12-м туре . Игра пройдет завтра, 12 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Для меня «Ман Сити» – лучшая команда [мира] с лучшим тренерским штабом, лучшим тренером, у них лучшая или одна из лучших организаций в мире. Потому что они показывают такие результаты благодаря тому, что все правильно делают на всех уровнях. Мы должны отдать должное организации в « ».

Это будет непростой матч. Мы хотим бороться с ними, мы знаем, что это будет непросто. Мы хотим взять три очка, которые важны для нас.

«Челси» никогда не будет чувствовать себя андердогом. Мы – « », это невозможно. История налицо. Но мы не можем просто называть себя большой командой, нам нужно выйти и попытаться стать главными действующими лицами, проявив нашу индивидуальность, наш характер», – сказал Почеттино.

Почеттино о доминировании «Ман Сити»: «Не знаю, хорошо это или плохо. Такова реальность, они заслужили. Все хотят быть на их месте, это и наша цель»

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