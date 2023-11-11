Маурисио Почттино: «Ман Сити» – лучшая команда мира с лучшим тренером и штабом. Но «Челси» никогда не будет чувствовать себя андердогом»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино не считает «Челси» андердогом в матче с «Манчестер Сити».

Команды встретятся в 12-м туре АПЛ. Игра пройдет завтра, 12 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. 

«Для меня «Ман Сити» – лучшая команда [мира] с лучшим тренерским штабом, лучшим тренером, у них лучшая или одна из лучших организаций в мире. Потому что они показывают такие результаты благодаря тому, что все правильно делают на всех уровнях. Мы должны отдать должное организации в «Манчестер Сити».

Это будет непростой матч. Мы хотим бороться с ними, мы знаем, что это будет непросто. Мы хотим взять три очка, которые важны для нас.

«Челси» никогда не будет чувствовать себя андердогом. Мы – «Челси», это невозможно. История налицо. Но мы не можем просто называть себя большой командой, нам нужно выйти и попытаться стать главными действующими лицами, проявив нашу индивидуальность, наш характер», – сказал Почеттино. 

Почеттино о доминировании «Ман Сити»: «Не знаю, хорошо это или плохо. Такова реальность, они заслужили. Все хотят быть на их месте, это и наша цель»

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18 комментариев

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Джони Му
Маурис Почти Но
+10
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udiekemen
Но... к сожалению Сити заставит вас так почувствовать
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-1
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zzzeeerrrooo
🤣🤣🤣
С нынешним Сити любая команда автоматически андердогом
+6
-2
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Акира_1
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Солому подстелил знатно
В чем он не прав? Сити на несколько лет опережает в развитии школьников Боэли, поэтому поражение Челси не будет удивительным, а вот победа будет равна сенсации.
+3
-1
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zzzeeerrrooo
Ответ Азамат
Волки и Ньюкасл несогласны
Загугли что значит это слово
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-1
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Эксперимент
"История налицо" - что это зачит?
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Твиттер коня Мюллера
ПоЧТТинно ?
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Ноно Гомес
победы Челси!!!
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ArnoNeputevy
Конечно, они "андер-рэт-ы".
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abrbal
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Ответ Акира_1
В чем он не прав? Сити на несколько лет опережает в развитии школьников Боэли, поэтому поражение Челси не будет удивительным, а вот победа будет равна сенсации.
сродни восьмому чуду света
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Алекс Рава
Ответ Эксперимент
"История налицо" - что это зачит?
история- на лице,😁
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Hi Hi
Ответ zzzeeerrrooo
🤣🤣🤣 С нынешним Сити любая команда автоматически андердогом
Бавария не согласна с тобой
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