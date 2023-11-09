«Терри хватал игрока за шею и говорил: «Очнись, #####, мы проигрываем». Сейчас в «Челси» никто не кричит друг на друга. Как они собираются побеждать?» Оби Микел о «синих»

Теги Челси Джон Терри Джон Оби Микел премьер-лига Англия Рис Джеймс брань контент Футбол

Джон Оби Микел считает, что игрокам нынешнего «Челси» не хватает лидерских качеств.

«Я знаю, что Рис Джеймс – капитан и фантастический игрок, но когда я наблюдаю за ним на поле, он молчит. 

Я помню, как Джон Терри обычно подходил к игроку, хватал его за шею и говорил: «Очнись, ##### (черт возьми), мы проигрываем».

Сейчас я этого не вижу. Никто даже не разговаривает друг с другом. Никто не поправляет, никто не кричит друг на друга. Как они собираются побеждать?» – сказал бывший полузащитник «Челси». 

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34 комментария

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Борис Громов
Ответ Александр Жук
Онана кричит, а толку
онана кричит от ужаса
+53
-1
+52
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Экспертное мнение
Сложные времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, слабые создают плохие времена (с) Джейсон Стетхэм
+35
-3
+32
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*ChelseaSmile*
Ответ xQcoW
А еще он спал с женами тиммейтов
потому и боялись его
угрожал, что переспит с женой и игрок собирался с силами
+36
-4
+32
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.ru
всё таки хорошо что Джона в Спартак не взяли... он бы там полкоманды передушил
+18
0
+18
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Максим Столбов
Сейчас за такое и в суд можно подать, раньше всё было проще.
+20
-3
+17
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Артём Кочешев
жену Бриджа он тоже за шею хватал
+10
-1
+9
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Моё Моя
Ответ .ru
всё таки хорошо что Джона в Спартак не взяли... он бы там полкоманды передушил
Он бы Зарему "душил"))
+7
0
+7
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rude.
Ответ Экспертное мнение
Сложные времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, слабые создают плохие времена (с) Джейсон Стетхэм
ауф
+8
-1
+7
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Ужратый Гусениц
Так они в лица еще друга друга не выучили, че кричать то?
+6
0
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Jan Paskel
справедливости ради, теперь почти везде так
+3
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Йохан Чпохан
зумеры только себя любят. в том числе и в футболе. не осталось практически игроков, которые за команду костьми могли лечь. только бабки и лайки интересуют инфантильных игроков.
+8
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Aleksandr Alferov
Сейчас таких футболистов с харизмой и характером всё меньше. Поколение меняется
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Алексей Ненахов
Ответ .ru
всё таки хорошо что Джона в Спартак не взяли... он бы там полкоманды передушил
Это прям топ )
+1
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Groondler
Ответ xQcoW
А еще он спал с женами тиммейтов
он брал жену тиммейта в постели за шею и орал "соберись!! соберись!"
+2
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ .ru
всё таки хорошо что Джона в Спартак не взяли... он бы там полкоманды передушил
Зато меньше конкуренции за жён🤓
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Roman
Ответ Моё Моя
Он бы Зарему "душил"))
И она была бы не против)
+1
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Александр Жук
Онана кричит, а толку
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soldat2212
Дисаси так в Монако делал. Освоится, мож и тут будет
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Дима Зезуль
Соевые потому что
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Мыкола
Сейчас их интересуют только опы стариков))
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DINEDIN
Проблема совсем не в Челси, то ли просто деревья тогда были большими, то ли действительно все вокруг настолько изменилось, что аж глаза режет тем, кто оттуда от тех, кто сейчас
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Норайр
Вот с Оби я согласен! Понятно, что состав очень молодой, но со временем такие сильные личности должны появиться в команде. Нужен тот ,кто сможет подбодривать команду, тот ,кто за слабую самоотдачу накричит и заставит играть изо всех сил. Со временем Дисаси и Джеймс должны стать этими людьми. Что-то подобное я уже вижу у Леви Колвилла. Тот ,кто давно болеет за Челси , помнит и знает кем были Джон Терри, Иванович, Гари Кэхилл, Эшли Коул и много других . Они показывали зубы ,когда соперник приблизился к нашим воротам . А сейчас что?! Легко толкают наших игроков и забивают со стандарта. Надо играть жёстко, но по правилам футбола.
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Marcus-light
А Роналдо на огородах феерил. Но факт в том, что с тех пор прошло 10 лет минимум, футбол и игроки другие, даже Моуриньо не вывозит, мягчеет
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Marcus-light
Ответ Норайр
Вот с Оби я согласен! Понятно, что состав очень молодой, но со временем такие сильные личности должны появиться в команде. Нужен тот ,кто сможет подбодривать команду, тот ,кто за слабую самоотдачу накричит и заставит играть изо всех сил. Со временем Дисаси и Джеймс должны стать этими людьми. Что-то подобное я уже вижу у Леви Колвилла. Тот ,кто давно болеет за Челси , помнит и знает кем были Джон Терри, Иванович, Гари Кэхилл, Эшли Коул и много других . Они показывали зубы ,когда соперник приблизился к нашим воротам . А сейчас что?! Легко толкают наших игроков и забивают со стандарта. Надо играть жёстко, но по правилам футбола.
Сколько тренеров слили при Тэрри и Лэмпарде с такой же безвольной игрой? Уйму. Крики, альфа-самец - это фикция. Когда Терри, Фердинанд, Видич, Адамс переставали играть хорошо, а команда сыпалась, их характер лидеров никак не помогал. Особенно смешно про Терри, который в сборной вообще никого не мотивировал)
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Adrenaline Z
раньше была сила духа сила воли
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