«Терри хватал игрока за шею и говорил: «Очнись, #####, мы проигрываем». Сейчас в «Челси» никто не кричит друг на друга. Как они собираются побеждать?» Оби Микел о «синих»

Джон Оби Микел считает, что игрокам нынешнего «Челси» не хватает лидерских качеств.

«Я знаю, что – капитан и фантастический игрок, но когда я наблюдаю за ним на поле, он молчит.

Я помню, как обычно подходил к игроку, хватал его за шею и говорил: «Очнись, ##### (черт возьми), мы проигрываем».

Сейчас я этого не вижу. Никто даже не разговаривает друг с другом. Никто не поправляет, никто не кричит друг на друга. Как они собираются побеждать?» – сказал бывший полузащитник « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!