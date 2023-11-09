«Терри хватал игрока за шею и говорил: «Очнись, #####, мы проигрываем». Сейчас в «Челси» никто не кричит друг на друга. Как они собираются побеждать?» Оби Микел о «синих»
Джон Оби Микел считает, что игрокам нынешнего «Челси» не хватает лидерских качеств.
«Я знаю, что Рис Джеймс – капитан и фантастический игрок, но когда я наблюдаю за ним на поле, он молчит.
Я помню, как Джон Терри обычно подходил к игроку, хватал его за шею и говорил: «Очнись, ##### (черт возьми), мы проигрываем».
Сейчас я этого не вижу. Никто даже не разговаривает друг с другом. Никто не поправляет, никто не кричит друг на друга. Как они собираются побеждать?» – сказал бывший полузащитник «Челси».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
угрожал, что переспит с женой и игрок собирался с силами