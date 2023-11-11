Пеп о «Челси»: «Один из важнейших клубов Англии, они будут бороться за титул рано или поздно, без сомнения. «Сити» ждет одна из сложнейших игр сезона»
Пеп Гвардиола считает матч с «Челси» одним из самых сложных для «Манчестер Сити».
«Горожане» сыграют с «Челси» на выезде в завтрашнем матче 12-го тура АПЛ. После 11 туров «Манчестер Сити» лидирует в лиге с 27 очками. «Челси» идет на 10-м месте таблицы, отставая на 12 очков.
«Они становятся лучше, любому тренеру нужно время. Новая команда, новые игроки, но рано или поздно они станут претендентами [на чемпионство], потому что у них есть все необходимые качества.
«Челси» – один из важнейших клубов Англии, при Томасе Тухеле они выиграли у нас Лигу чемпионов. Это одна из сильнейших команд, в этом нет никаких сомнений. Они живы, агрессивны, мотивированы – это одна из наших сложнейших игр в сезоне.
Но в то же время мы едем [на «Стэмфорд Бридж»] с оптимизмом благодаря настрою и тому, что я видел на тренировках. Сейчас мы лидируем в лиге и должны поддерживать уровень игры. Но рано или поздно «Челси» будет бороться за титул, в этом нет никаких сомнений», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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