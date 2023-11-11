Пеп о «Челси»: «Один из важнейших клубов Англии, они будут бороться за титул рано или поздно, без сомнения. «Сити» ждет одна из сложнейших игр сезона»

Пеп Гвардиола считает матч с «Челси» одним из самых сложных для «Манчестер Сити».

«Горожане» сыграют с «Челси» на выезде в завтрашнем матче 12-го тура . После 11 туров « » лидирует в лиге с 27 очками. «Челси» идет на 10-м месте таблицы, отставая на 12 очков.

«Они становятся лучше, любому тренеру нужно время. Новая команда, новые игроки, но рано или поздно они станут претендентами [на чемпионство], потому что у них есть все необходимые качества.

«Челси» – один из важнейших клубов Англии, при они выиграли у нас чемпионов. Это одна из сильнейших команд, в этом нет никаких сомнений. Они живы, агрессивны, мотивированы – это одна из наших сложнейших игр в сезоне.

Но в то же время мы едем [на «Стэмфорд Бридж»] с оптимизмом благодаря настрою и тому, что я видел на тренировках. Сейчас мы лидируем в лиге и должны поддерживать уровень игры. Но рано или поздно « » будет бороться за титул, в этом нет никаких сомнений», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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