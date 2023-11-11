Пеп о «Челси»: «Один из важнейших клубов Англии, они будут бороться за титул рано или поздно, без сомнения. «Сити» ждет одна из сложнейших игр сезона»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино Томас Тухель Футбол

Пеп Гвардиола считает матч с «Челси» одним из самых сложных для «Манчестер Сити».

«Горожане» сыграют с «Челси» на выезде в завтрашнем матче 12-го тура АПЛ. После 11 туров «Манчестер Сити» лидирует в лиге с 27 очками. «Челси» идет на 10-м месте таблицы, отставая на 12 очков.

«Они становятся лучше, любому тренеру нужно время. Новая команда, новые игроки, но рано или поздно они станут претендентами [на чемпионство], потому что у них есть все необходимые качества.

«Челси» – один из важнейших клубов Англии, при Томасе Тухеле они выиграли у нас Лигу чемпионов. Это одна из сильнейших команд, в этом нет никаких сомнений. Они живы, агрессивны, мотивированы – это одна из наших сложнейших игр в сезоне.

Но в то же время мы едем [на «Стэмфорд Бридж»] с оптимизмом благодаря настрою и тому, что я видел на тренировках. Сейчас мы лидируем в лиге и должны поддерживать уровень игры. Но рано или поздно «Челси» будет бороться за титул, в этом нет никаких сомнений», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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8 комментариев

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Эксперт Спортс
Да мы все знаем эту тактику Пепа. Сначала хвалит до потери сознания и мотивации соперника а потом спокойно побеждает))
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Олег Пирожков
Увы , но завтра будет не особо сложно для гостей.
+1
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Футбол_это_жизнь
Откройте новости под первым сезоном Пепа. Там долж(а кстати где он? Не выдержал, что его любимый клуб превратился в мем и решил сменить ник?) и такие как он нещадно потешались над Пепом его стилем. Прошли годы и Пеп нещадно нагибает АПЛ и теперь уже всю Европу.
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GuruFutbola
Пеп: «Челси один из 20 важнейших клубов апл
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