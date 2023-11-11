Хавьер Тебас: «Мессианство» Переса все более разнузданное, он хочет, чтобы все вращалось вокруг того, что он «думает». Он не знает, что происходит на самом деле, и лжет о Ла Лиге»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Флорентино Перес Футбол

Глава Ла Лиги отреагировал на выступление Флорентино Переса перед сосьос «Реала».

«Я прослушал речь Флорентино Переса. Он не только из года в год повторяет одно и то же о молодежи и телезрителях, что показывает, что ни он, ни его команда менеджеров не знают, что происходит на самом деле. Он еще и прибавляет к этому серьезную ложь о Ла Лиге.

Он лжет о повышении зарплаты президента – никакого повышения нет. Он лжет о прозрачности происходящего в Ла Лиге, он лжет об экспроприации телевизионных прав.

Во всем этом отражается только его все более разнузданное «мессианство». Он хочет, чтобы все вращалось вокруг того, что он «думает».

Ла Лига – это демократическая организация, где голосование является тайным. Если «Реал Мадрид» не попадет в делегатский комитет, то лишь потому, что у него не было необходимой поддержки», – написал Хавьер Тебас.

Флорентино Перес: «Футбол столкнулся с беспрецедентным кризисом, Суперлига нужна как никогда. И я требую более строгих правил ФФП, которые некоторые нарушают без последствий»

Хавьер Тебас: «Перес думает, что «Реалу» незачем играть в городах с 40 тысячами жителей, он считает Ла Лигу слабой. Суперлига убьет нас, и Флорентино об этом знает»

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13 комментариев

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Бенисио Дель Пьеро
"Мессианство" - это то, что происходит в редакции France football во время вручения ЗМ
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corazón blanco
Флоретнино Перес о сделке CVC:

«Президент Ла Лиги злоупотребил своими полномочиями и скрыл от нас весь процесс, пока согласовывал условия с другими клубами».

И ведь это абсолютная правда, это сделка хороша только на первоначальном этапе получения всей суммы, но эта сделка не выгодна для клубов на дистанции. От этой сделки все только проиграли бы, если бы Мадрид, Бильбао и Барселона не отказались бы.
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Strike36
Ответ Men77
когда гельки поймут, что ФФ подсчитывает голоса, а голосуют журналисты? Это не редакция ФФ решает кому дать. Задорнова на вас не хватает😁
Никогда, потому что у них в голове гель
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grek087
Демократическая организация с тайным голосованием)
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Men77
Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Мессианство" - это то, что происходит в редакции France football во время вручения ЗМ
когда гельки поймут, что ФФ подсчитывает голоса, а голосуют журналисты? Это не редакция ФФ решает кому дать.
Задорнова на вас не хватает😁
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Panurge From hell
вот же мерзкий жук:понимает,что,удовлетворяя хотелки мелких команд,будет вечно переизбираться президентом и может как угодно глумиться над противниками,попутно присасываясь к достижениям испанских клубов в еврокубках,которые были достигнуты вопреки его вредительству
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GuruFutbola
Кусает руку, которая кормит
Хотя больше похоже на ссору для отвода глаз
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Леван Мкртчян
Ответ grek087
Демократическая организация с тайным голосованием)
Так и есть. Что Вас удивлият-то?
При открытом голосовании в разы легче устраивать давление , стигматизацию и прочие меры для обеспечения необходимого результата голосования. В тайном голосовании -- всё намного тяжелее в аспекте обеспечения нужного результата
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