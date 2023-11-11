Хавьер Тебас: «Мессианство» Переса все более разнузданное, он хочет, чтобы все вращалось вокруг того, что он «думает». Он не знает, что происходит на самом деле, и лжет о Ла Лиге»

Глава Ла Лиги отреагировал на выступление Флорентино Переса перед сосьос «Реала».

«Я прослушал речь . Он не только из года в год повторяет одно и то же о молодежи и телезрителях, что показывает, что ни он, ни его команда менеджеров не знают, что происходит на самом деле. Он еще и прибавляет к этому серьезную ложь о Ла Лиге.

Он лжет о повышении зарплаты президента – никакого повышения нет. Он лжет о прозрачности происходящего в Ла Лиге, он лжет об экспроприации телевизионных прав.

Во всем этом отражается только его все более разнузданное «мессианство». Он хочет, чтобы все вращалось вокруг того, что он «думает».

– это демократическая организация, где голосование является тайным. Если « » не попадет в делегатский комитет, то лишь потому, что у него не было необходимой поддержки», – написал .

Флорентино Перес: «Футбол столкнулся с беспрецедентным кризисом, Суперлига нужна как никогда. И я требую более строгих правил ФФП, которые некоторые нарушают без последствий»

Хавьер Тебас: «Перес думает, что «Реалу» незачем играть в городах с 40 тысячами жителей, он считает Ла Лигу слабой. Суперлига убьет нас, и Флорентино об этом знает»

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