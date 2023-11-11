У «Милана» 1 победа за последние 6 матчей. Команда Пиоли проиграла 3 из них

«Милан» 4 матча не побеждает в чемпионате Италии.

Команда Стефано Пиоли сегодня сыграла вничью с « » (2:2), побеждая со счетом 2:0 после перерыва. Ранее она уступила «Ювентусу» (0:1) и «Удинезе» (0:1), а также разделила очки с «Наполи» (2:2).

Всего начиная с 22 октября у «россонери» 1 победа за 6 игр – над «ПСЖ» (2:1) в чемпионов 7 ноября.

Далее « » встретится с «Фиорентиной» – это произойдет 25 ноября.

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