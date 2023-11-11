У «Милана» 1 победа за последние 6 матчей. Команда Пиоли проиграла 3 из них

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лечче Футбол

«Милан» 4 матча не побеждает в чемпионате Италии.

Команда Стефано Пиоли сегодня сыграла вничью с «Лечче» (2:2), побеждая со счетом 2:0 после перерыва. Ранее она уступила «Ювентусу» (0:1) и «Удинезе» (0:1), а также разделила очки с «Наполи» (2:2).

Всего начиная с 22 октября у «россонери» 1 победа за 6 игр – над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов 7 ноября.

Далее «Милан» встретится с «Фиорентиной» – это произойдет 25 ноября.

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12 комментариев

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Streetbor
За месяц ноль побед и слить Удинезе у которого это была первая за полгода, сегодня чудом отскочили от Лечче. После сборных лучше не будет, там снова все уставшие. Так ещё и без Жиру, но с Йовичем на фиалок.
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Ящик пива
Только Тен Хаг идёт мощнее. Видимо,пора создавать клубы психологической поддержки фанатам Милана и МЮ.
Да, фиалки лысого 🐐 разгромят,более чем уверен)
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Magar
Ответ Ящик пива
Только Тен Хаг идёт мощнее. Видимо,пора создавать клубы психологической поддержки фанатам Милана и МЮ. Да, фиалки лысого 🐐 разгромят,более чем уверен)
Ну ты сравнил конечно) Пиоли конечно не стабилен, но до перфомансов Тен Хаага ему далеко.
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Трент Резнор
После ЛЧ всегда сложно матчи проходят, тут как повезёт
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JhonnyPehrynberg
Я уже давно не болельщик, я уже больше критик, смотреть на это не возможно.
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corazón blanco
Слишком много отдали сил и энергии в матче против Парижа игроки Милана, сегодня хватило только на первые 55 минут. Но конечно отдавать игру с 0:2 никак не оправдать, а если бы не ВАР, так вообще бы проиграли, Меньян конечно ловил ворон.
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JhonnyPehrynberg
Пиоли давай наверное до свидания. Терпение должно кончится.
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seppblatter@mail.ru
О, да))) тот самый Пьоли интеровского образца. Вернулся)
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AmanEsen
Ответ Трент Резнор
После ЛЧ всегда сложно матчи проходят, тут как повезёт
А у него и без ЛЧ матчи сложно проходят. Тут не везение, а тренерская ограниченность самого Пиоли.
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Трент Резнор
Ответ AmanEsen
А у него и без ЛЧ матчи сложно проходят. Тут не везение, а тренерская ограниченность самого Пиоли.
С трансферами совсем не задалось. Всё-таки чемпионом он был по делу.
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