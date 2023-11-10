Чемпионат Италии. «Дженоа» сыграет с «Вероной», «Ювентус» примет «Кальяри» в субботу, «Интер» – «Фрозиноне» в воскресенье
«Дженоа» сыграет с «Вероной» в 12-м туре Серии А.
В субботу «Лечче» примет «Милан», «Ювентус» – «Кальяри».
В воскресенье «Наполи» будет противостоять «Эмполи», «Удинезе» – «Аталанте», «Лацио» проведет матч против «Ромы», «Интер» встретится с «Фрозиноне».
12-й тур
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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