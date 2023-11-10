Чемпионат Италии. «Дженоа» сыграет с «Вероной», «Ювентус» примет «Кальяри» в субботу, «Интер» – «Фрозиноне» в воскресенье

«Дженоа» сыграет с «Вероной» в 12-м туре Серии А.

В субботу «Лечче» примет «Милан», «Ювентус» – «Кальяри».

В воскресенье «Наполи» будет противостоять «Эмполи», «Удинезе» – «Аталанте», «Лацио» проведет матч против «Ромы», «Интер» встретится с «Фрозиноне».

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?