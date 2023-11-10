Чемпионат Италии. «Дженоа» сыграет с «Вероной», «Ювентус» примет «Кальяри» в субботу, «Интер» – «Фрозиноне» в воскресенье

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«Дженоа» сыграет с «Вероной» в 12-м туре Серии А.

В субботу «Лечче» примет «Милан», «Ювентус» – «Кальяри».

В воскресенье «Наполи» будет противостоять «Эмполи», «Удинезе» – «Аталанте», «Лацио» проведет матч против «Ромы», «Интер» встретится с «Фрозиноне». 

Чемпионат Италии

12-й тур

Сассуоло – Салернитана
Дата проведения
10 ноября, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Верона
Дата проведения
10 ноября, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Милан
Дата проведения
11 ноября, 17.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Кальяри
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Торино
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Эмполи
Дата проведения
12 ноября, 14.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Болонья
Дата проведения
12 ноября, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Аталанта
Дата проведения
12 ноября, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Рома
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Фрозиноне
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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