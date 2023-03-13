Морган об отстранении Линекера: «Это дискуссия о свободе слова, а не о беспристрастности. Смысл свободы слова – быть терпимым к мнениям, с которыми не согласны»

раскритиковал BBC за ситуацию с отстранением от работы.

Бывший игрок сборной Англии, ведущий на телеканале BBC программу Match of the Day, был отстранен от эфира после критики правительства в твиттере. Линекер раскритиковал предложенный законопроект о нелегальных мигрантах, сравнив риторику властей с «языком Германии 30-х годов». Другие ведущие BBC поддержали Линекера, в результате чего сорвались как минимум 4 программы.

«Это не столько дискуссия о беспристрастности, сколько дискуссия о свободе слова.

Гари Линекер – не сотрудник BBC, он фрилансер, и, как многие фрилансеры, которые делают материал для BBC, он оставляет за собой право высказывать свое мнение у себя в твиттере.

Все делают это, так что я совершенно не понимаю, почему Гари должен быть исключением. Лично мне нравится Тим Дэви (генеральный директор BBC – Sports.ru), я думаю, что он очень умный парень. Но он устроил из этого непонятно что.

У них появилась дополнительная проблема с главой BBC Ричардом Шарпом, к которому уже есть вопросы на предмет его беспристрастности. Если BBC хочет начать наводить порядок в своем доме, то, когда речь заходит о беспристрастности, то им, вероятно, следует поискать ее в кабинетах, прежде чем обращаться к таким людям, как Гари Линекер.

Я сказал Гари: «Моей первой мыслью было, что я сочувствую тебе в трудный момент, а второй – позвонить на BBC и сказать, что я готов вести Match of the Day». Я бы удивился, если бы Линекер пошел на попятную, извинился и согласился удалить твиты, даже несмотря на то, что я с ним не согласен.

Смысл свободы слова в том, что вы терпимы к мнениям, с которыми не согласны», – сказал журналист в эфире talkSPORT.

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