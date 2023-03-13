Морган об отстранении Линекера: «Это дискуссия о свободе слова, а не о беспристрастности. Смысл свободы слова – быть терпимым к мнениям, с которыми не согласны»

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер телевидение BBC Политика соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал BBC за ситуацию с отстранением Гари Линекера от работы.

Бывший игрок сборной Англии, ведущий на телеканале BBC программу Match of the Day, был отстранен от эфира после критики правительства в твиттере. Линекер раскритиковал предложенный законопроект о нелегальных мигрантах, сравнив риторику властей с «языком Германии 30-х годов». Другие ведущие BBC поддержали Линекера, в результате чего сорвались как минимум 4 программы.

«Это не столько дискуссия о беспристрастности, сколько дискуссия о свободе слова.

Гари Линекер – не сотрудник BBC, он фрилансер, и, как многие фрилансеры, которые делают материал для BBC, он оставляет за собой право высказывать свое мнение у себя в твиттере.

Все делают это, так что я совершенно не понимаю, почему Гари должен быть исключением. Лично мне нравится Тим Дэви (генеральный директор BBC – Sports.ru), я думаю, что он очень умный парень. Но он устроил из этого непонятно что.

У них появилась дополнительная проблема с главой BBC Ричардом Шарпом, к которому уже есть вопросы на предмет его беспристрастности. Если BBC хочет начать наводить порядок в своем доме, то, когда речь заходит о беспристрастности, то им, вероятно, следует поискать ее в кабинетах, прежде чем обращаться к таким людям, как Гари Линекер.

Я сказал Гари: «Моей первой мыслью было, что я сочувствую тебе в трудный момент, а второй – позвонить на BBC и сказать, что я готов вести Match of the Day». Я бы удивился, если бы Линекер пошел на попятную, извинился и согласился удалить твиты, даже несмотря на то, что я с ним не согласен.

Смысл свободы слова в том, что вы терпимы к мнениям, с которыми не согласны», – сказал журналист в эфире talkSPORT.

Линекер возвращается на BBC: без него вышли короткие обзоры АПЛ с интершумом, обвалилась программа передач

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11 комментариев

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Только Крылья
про негров и геев можно что-то плохое говорить?
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korobokchekhova
На редкость скользкая сволочуга. Реально Акула пера))
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инок
Я за свободу слова, но считаю Линекер малость перегнул. Но мне понравилось, как его поддержал коллектив.
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#SharkTeam
А можно вслух гордиться что ты не гей?
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rcbkz6mrtd
Согласен с Морганом.
Он кажется пришел в себя, правильные вещи говорит
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Н.Ф.
Ответ Sinister Kid
И не слова про Роналду🐐
Он сделал себе ИМЯ на нём.
Теперь же может спокойно говорить о чём угодно.
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Владимир Владимирович
Не знаю как вы, но для меня блин стало привычкой вечером полистать инстаграм , полистать одноклассники и обязательно пройтись по комментам спортсру, благо здесь и эксперты хорошие, без сарказма , и юмористы хорошие ну и конечно же хейтеры и глоры, куда без них ) спортсру 💪😄.
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Shahrux T
Это тот самый Морган? Чёт прям неожиданно)
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
А где же терпимость к любому мнению, не поддерживающему радужную повестку???
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Aleksey Yashin
Т.е. Морган всё-таки может говорить адекватные вещи, если захочет?)
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Sinister Kid
И не слова про Роналду🐐
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