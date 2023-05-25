Линекер и экс-капитан женской сборной Палестины получили премию Amnesty International за борьбу за права человека в спорте

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер женский футбол Сборная Палестины по футболу BBC Политика Футбол

Гари Линекер получил премию Amnesty International за борьбу за права человека.

Премия вручается итальянским подразделением Amnesty International совместно с организацией Sport4Society и отмечает жесты в пользу прав человека в спортивной среде.

Линекер получил премию за твердую позицию в отношении прав мигрантов в Британии. Напомним, бывший футболист сборной Англии высказался против законопроекта правительства Великобритании о нелегальных мигрантах, который подразумевает отказ в предоставлении убежища, депортацию и последующий запрет на въезд в страну. После этого Линекер был временно отстранен от работы на BBC, после того, как другие телевизионные эксперты поддержали его, отстранение было отменено.

Также награду получила экс-капитан женской сборной Палестины Натали Шахин, ныне выступающая в соревнованиях по футзалу.

Церемония вручения состоялась в Риме 24 мая.

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3 комментария

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Kanan Jarrus
гей и угнетенная - классика
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Пирс Морган
В следующем году возьмет Винисиус
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Ебздрогыч
Лучше всего за права человека Линекер боролся в Катаре, когда высказывался за права строителей-мигрантов. Потом ему шейхи насыпали бабла и он перестал высказываться. Настоящий борец!
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