Линекер и экс-капитан женской сборной Палестины получили премию Amnesty International за борьбу за права человека в спорте

Гари Линекер получил премию Amnesty International за борьбу за права человека.

Премия вручается итальянским подразделением Amnesty International совместно с организацией Sport4Society и отмечает жесты в пользу прав человека в спортивной среде.

Линекер получил премию за твердую позицию в отношении прав мигрантов в Британии. Напомним, бывший футболист сборной Англии высказался против законопроекта правительства Великобритании о нелегальных мигрантах, который подразумевает отказ в предоставлении убежища, депортацию и последующий запрет на въезд в страну. После этого Линекер был временно отстранен от работы на , после того, как другие телевизионные эксперты поддержали его, отстранение было отменено.

Также награду получила экс-капитан женской сборной Палестины Натали Шахин, ныне выступающая в соревнованиях по футзалу.

Церемония вручения состоялась в Риме 24 мая.

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