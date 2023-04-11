Антонио Рюдигер: «Играть с Бензема, Модричем и Кроосом – огромная честь. Они особенные. С «Ливерпулем» ветераны сказали «спокойно», и мы показали лучшую игру»
Антонио Рюдигер выразил восхищение партнерами по мадридскому «Реалу».
– Если вспомнить игру с «Ливерпулем» (матч 1/8 финала ЛЧ на «Энфилде», который «Реал» выиграл со счетом 5:2, проигрывая 0:2 по ходу матча – Sports.ru), мы показали лучшую игру, когда ветераны сказали: «Спокойно». Они знают, что и как делать. Каждый должен знать свою роль, и я в том числе. Моя миссия – бороться и облегчать им жизнь.
– Объясните подробнее.
– Я борюсь изо всех сил. Конечно, я тоже что-то говорю, но лидер – это не тот, кто больше говорит. Посмотрите на Карима [Бензема] – он не из тех, кто болтает больше всех. Модрич – нет. Кроос – тоже нет. Тогда кто я такой, чтобы приходить и начинать говорить без остановки? Играть с Бензема, Модричем и Кроосом для меня – огромная честь.
– Это игроки, у которых все под контролем?
– Да, это правда. Я по-настоящему узнал, что такое «Мадрид», Лига чемпионов и камбэки, только в матчах против «Ливерпуля». Это безумие, это даже страшно.
Когда они вели 2:0, можно было заметить страх на их лицах, увидеть, что с ними что-то было не так... И вот мы сделали счет 2:1, 2:2 – и уже стало ясно, что мы выиграем. В больших матчах видно, что эти игроки – особенные. И лучше всего, что Винисиус растет с таким менталитетом и уже способен делать разницу.
– А еще у «Реала» отличный вратарь...
– Куртуа, конечно. Это просто невероятно. Я уже знал его по «Челси», и он, без сомнения, лучший в мире, – сказал защитник мадридского «Реала».
Пройдут года, и об этой эре будут рассказывать с неменьшим упоением, чем о «Барселоне» Пепа или «Милане» Папы Карло!
Первые подсказывают вторым и дают правильные наставления, а те в свою очередь в силу молодости могут показать класс