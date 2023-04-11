Антонио Рюдигер: «Играть с Бензема, Модричем и Кроосом – огромная честь. Они особенные. С «Ливерпулем» ветераны сказали «спокойно», и мы показали лучшую игру»

Антонио Рюдигер выразил восхищение партнерами по мадридскому «Реалу».

– Если вспомнить игру с « » (матч 1/8 финала ЛЧ на « », который «Реал» выиграл со счетом 5:2, проигрывая 0:2 по ходу матча – Sports.ru), мы показали лучшую игру, когда ветераны сказали: «Спокойно». Они знают, что и как делать. Каждый должен знать свою роль, и я в том числе. Моя миссия – бороться и облегчать им жизнь.

– Объясните подробнее.

– Я борюсь изо всех сил. Конечно, я тоже что-то говорю, но лидер – это не тот, кто больше говорит. Посмотрите на Карима [ ] – он не из тех, кто болтает больше всех. Модрич – нет. Кроос – тоже нет. Тогда кто я такой, чтобы приходить и начинать говорить без остановки? Играть с Бензема, Модричем и Кроосом для меня – огромная честь.

– Это игроки, у которых все под контролем?

– Да, это правда. Я по-настоящему узнал, что такое «Мадрид», чемпионов и камбэки, только в матчах против «Ливерпуля». Это безумие, это даже страшно.

Когда они вели 2:0, можно было заметить страх на их лицах, увидеть, что с ними что-то было не так... И вот мы сделали счет 2:1, 2:2 – и уже стало ясно, что мы выиграем. В больших матчах видно, что эти игроки – особенные. И лучше всего, что Винисиус растет с таким менталитетом и уже способен делать разницу.

– А еще у «Реала» отличный вратарь...

– Куртуа, конечно. Это просто невероятно. Я уже знал его по «Челси», и он, без сомнения, лучший в мире, – сказал защитник мадридского « ».