Антонио Рюдигер: «Играть с Бензема, Модричем и Кроосом – огромная честь. Они особенные. С «Ливерпулем» ветераны сказали «спокойно», и мы показали лучшую игру»

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Антонио Рюдигер выразил восхищение партнерами по мадридскому «Реалу».

– Если вспомнить игру с «Ливерпулем» (матч 1/8 финала ЛЧ на «Энфилде», который «Реал» выиграл со счетом 5:2, проигрывая 0:2 по ходу матча – Sports.ru), мы показали лучшую игру, когда ветераны сказали: «Спокойно». Они знают, что и как делать. Каждый должен знать свою роль, и я в том числе. Моя миссия – бороться и облегчать им жизнь.

– Объясните подробнее.

– Я борюсь изо всех сил. Конечно, я тоже что-то говорю, но лидер – это не тот, кто больше говорит. Посмотрите на Карима [Бензема] – он не из тех, кто болтает больше всех. Модрич – нет. Кроос – тоже нет. Тогда кто я такой, чтобы приходить и начинать говорить без остановки? Играть с Бензема, Модричем и Кроосом для меня – огромная честь.

– Это игроки, у которых все под контролем?

– Да, это правда. Я по-настоящему узнал, что такое «Мадрид», Лига чемпионов и камбэки, только в матчах против «Ливерпуля». Это безумие, это даже страшно.

Когда они вели 2:0, можно было заметить страх на их лицах, увидеть, что с ними что-то было не так... И вот мы сделали счет 2:1, 2:2 – и уже стало ясно, что мы выиграем. В больших матчах видно, что эти игроки – особенные. И лучше всего, что Винисиус растет с таким менталитетом и уже способен делать разницу.

– А еще у «Реала» отличный вратарь...

– Куртуа, конечно. Это просто невероятно. Я уже знал его по «Челси», и он, без сомнения, лучший в мире, – сказал защитник мадридского «Реала».

15 комментариев

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Макс Кидалов
Ответ Raul14
Даже страшно думать, кто после них?)
Раньше думали как же Реал без озила, ди Марии, роналду будет. Я даже тогда боялся думать, что когда то роналду уйдёт из Реала, что будет Реал делать без него? Но справились. Хотя да, таких игроков как модрич, бенз, кроос нет нигде и без них реально будет тяжело, их уход сильнее ощутится чем уход роналду, ди Марии, озила, рамоса и т.д
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Иван Левин
Ответ ConorNite
Бензема, Модрич и Кроос - это легенды Реала. Навсегда вписали свое имя в историю. Всегда держались вдали от скандалов и шумихи. Тихо и спокойно выполняли свою работу. Лучшие
Бензема? Серьезно?
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Сикарио
Ответ Muhammad Juraev
Это Бензема держался вдали от скандалов ?🤣🤣
недавно 3 раза продырявил скандально дыр штыгу))
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Muhammad Juraev
Ответ ConorNite
Бензема, Модрич и Кроос - это легенды Реала. Навсегда вписали свое имя в историю. Всегда держались вдали от скандалов и шумихи. Тихо и спокойно выполняли свою работу. Лучшие
Это Бензема держался вдали от скандалов ?🤣🤣
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Макс Кидалов
Ответ Damir Wins
с Бензема скандалов хватало, наоборот
Этот скандал Бензема никогда не афишировал и никогда не говорил про него и не давал никогда виду что есть какой то скандал у него.
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Artem Piatkov
Ответ Дмитрий Новиков
и если этот процесс не прерывать на покупку "супер звёзд", то он получается цикличным, а команда всегда конкурентной на самом высоком уровне.
Правильно
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Damir Wins
Ответ ConorNite
Бензема, Модрич и Кроос - это легенды Реала. Навсегда вписали свое имя в историю. Всегда держались вдали от скандалов и шумихи. Тихо и спокойно выполняли свою работу. Лучшие
с Бензема скандалов хватало, наоборот
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Kyancey
Ответ Raul14
Даже страшно думать, кто после них?)
Загадывать пока рано, но будем надеяться, что в перспективе, например, трио Вальверде-Тчуамени-Камавинга будет не менее важным, чем трио Модрич-Каземиро-Кроос. Насчёт ЦФ, конечно, надо думать
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Барсик Юрана
Главные тащеры того Реала всё таки
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f0rmoceft
Надеюсь ещё сезон-два они поиграют за клуб, молодым полезно будет получить больше опыта от ветеранов
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Дмитрий Новиков
Ответ Artem Piatkov
Гибрид ветеранов + молодёжи = самое удачное соотношение Первые подсказывают вторым и дают правильные наставления, а те в свою очередь в силу молодости могут показать класс
и если этот процесс не прерывать на покупку "супер звёзд", то он получается цикличным, а команда всегда конкурентной на самом высоком уровне.
+1
-1
0
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Kyancey
Кузнецы главных побед в ЛЧ 2016-18, 2022 гг.!
Пройдут года, и об этой эре будут рассказывать с неменьшим упоением, чем о «Барселоне» Пепа или «Милане» Папы Карло!
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Raul14
Даже страшно думать, кто после них?)
+1
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ConorNite
Бензема, Модрич и Кроос - это легенды Реала. Навсегда вписали свое имя в историю. Всегда держались вдали от скандалов и шумихи. Тихо и спокойно выполняли свою работу. Лучшие
+5
-2
+3
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Artem Piatkov
Гибрид ветеранов + молодёжи = самое удачное соотношение

Первые подсказывают вторым и дают правильные наставления, а те в свою очередь в силу молодости могут показать класс
+12
-1
+11
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