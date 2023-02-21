Бензема, Винисиус, Камавинга – в старте «Реала» на матч с «Ливерпулем», Кроос – в запасе

«Реал» назвал состав на первый матч с « » в 1/8 финала чемпионов.

В стартовый состав « » на матч в Англии попали: , , Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Родриго Гоэс, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

Хавбек Тони Кроос попал в заявку на игру, но остался в запасе.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.