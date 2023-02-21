Бензема, Винисиус, Камавинга – в старте «Реала» на матч с «Ливерпулем», Кроос – в запасе

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«Реал» назвал состав на первый матч с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В стартовый состав «Мадрида» на матч в Англии попали: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Родриго Гоэс, Карим Бензема, Винисиус Жуниор.

Хавбек Тони Кроос попал в заявку на игру, но остался в запасе.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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27 комментариев

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_Amelina_ Landau
Отличный состав. Без убогого Менди (травма) , без хорошего, но медленного и нецепкого Крооса (против Ливера непозволительно).
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Иван Калинин
Ответ Inayat Hajyýew
Halaa madridd
хала Мадрид!!!
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Дамир Шарипжанов
YNWA
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Last Hero
Ответ Андрей Хенто
Оптимальный состав, надеюсь покажут сегодня свой лучший футбол и добьются положительного результата.
Мне кажется ничья
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Skamar
Ну что, Камавинга левым защитником, а Алаба в опорке по старой памяти?))
0
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GuruFutbola
Ливерпулю удачи
+2
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Шукурмирзо Болтаев
Ответ белошип
Банкрот за заносы судьям скорее всего отправится в сегунду)
ты по моему немного перепутал клубы, это барсу за подкуп обвинили, а не реал
+2
-2
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Рим Мухаметшин
Анчелотти так долго выбирал между Асенсио и Себальосом, что решил не ставить в состав ни того, ни другого)
+2
0
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Alexandr Donskoy
Ответ che kaif
Как бы не засудили Ливер. Реал есть реал судьи всегда с ними
Это правда
+8
-5
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Radik_2.0
Ответ Низом Хурсанов
Верим в победу! Хала Мадрид!
хананамити!
0
-3
-3
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90 Minutes
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Во сколько 🤡
+5
-2
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che kaif
Как бы не засудили Ливер. Реал есть реал судьи всегда с ними
+7
-8
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белошип
Ответ 90 Minutes
Гудбай судейский реал
Комментарий удален модератором
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90 Minutes
Ответ белошип
Банкрот за заносы судьям скорее всего отправится в сегунду)
Гудбай судейский реал
+4
-4
0
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Tiestorzn17
Все дагестанские "испанцы" Хала Мадридствуют. Адекватные люди за такое не болеют.
+4
-7
-3
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белошип
Ответ Berekella 999
Реал скорее всего проиграет
Банкрот за заносы судьям скорее всего отправится в сегунду)
+7
-5
+2
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Inayat Hajyýew
Ответ Жека Величко
Хала Мадрид!!!!
Halaa madridd
+12
-2
+10
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Специальный выпуск
У этого Реала практически шансов нет. Ливерпуль выстрелит.
+5
-9
-4
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ljolik888
Состав- атака , к сожалению но нет игроков на скамейке кто сможет усилить состав . Кроос после травмы , остальные...... Но как болельщик ЛаЛиги пожелаю Реалу победы и даже пусть шансов у Ливерпуля не останутся в ответном матче .
+2
-2
0
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Alexandr Donskoy
Ливерпуль!!!!! 💪
+9
-7
+2
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90 Minutes
Прощай рояль..
+7
-8
-1
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Berekella 999
Реал скорее всего проиграет
+7
-11
-4
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Жека Величко
Ответ Низом Хурсанов
Верим в победу! Хала Мадрид!
Хала Мадрид!!!!
+11
-2
+9
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g4vhj6myc5
Hala Madrid y nada mas 🤍
+3
-2
+1
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Акмалов
Хорошего матча
+2
-1
+1
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