«Аршавин, Аленичев, Титов должны быть среди лучших игроков мира 2000-х, Мостовой – нет. Но сейчас Россию задвигают». Масалитин о рейтинге FourFourTwo

Теги Егор Титов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу рейтинги Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Валерий Масалитин Футбол

Валерий Масалитин возмущен отсутствием российских игроков в рейтинге FourFourTwo.

Ранее FourFourTwo опубликовал рейтинг из 50 футболистов, лучше всех проявивших себя в первое десятилетие XXI века. 20-е место в списке занял бывший игрок сборной Украины Андрей Шевченко.

– Мог ли кто-то из российских футболистов попасть хотя бы в топ-50 этого рейтинга?

– Аршавин должен был быть отмечен, быть в этом топе. В этот список должны были попасть и другие наши ветераны – Титов, Аленичев.

Александр Мостовой?

– Мостовой – нет. Тот же Аленичев засветился, выигрывал европейские кубки.

Но сейчас просто такая обстановка, поэтому нет ничего удивительного. Россию сейчас задвигают, где только могут. Но ничего, все пройдет.

Мы позже посмотрим эти списки. Потом окажется, что наши футболисты в этом списке есть, – сказал бывший нападающий ЦСКА.

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5 комментариев

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Social Warrior
Сейчас бы Шевченко времён Милана и Титова сравнивать…
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S. A.
Шевченко с Золотым Мячом только 20-й, чего уж говорить о наших игроках?
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Vhlam
Аршавин, Титов и Аленичев врядли начеканят больше Царя.
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