«Аршавин, Аленичев, Титов должны быть среди лучших игроков мира 2000-х, Мостовой – нет. Но сейчас Россию задвигают». Масалитин о рейтинге FourFourTwo

Валерий Масалитин возмущен отсутствием российских игроков в рейтинге FourFourTwo.

Ранее FourFourTwo опубликовал рейтинг из 50 футболистов, лучше всех проявивших себя в первое десятилетие XXI века. 20-е место в списке занял бывший игрок сборной Украины Андрей Шевченко.

– Мог ли кто-то из российских футболистов попасть хотя бы в топ-50 этого рейтинга?

– Аршавин должен был быть отмечен, быть в этом топе. В этот список должны были попасть и другие наши ветераны – , Аленичев.

– ?

– Мостовой – нет. Тот же засветился, выигрывал европейские кубки.

Но сейчас просто такая обстановка, поэтому нет ничего удивительного. Россию сейчас задвигают, где только могут. Но ничего, все пройдет.

Мы позже посмотрим эти списки. Потом окажется, что наши футболисты в этом списке есть, – сказал бывший нападающий ЦСКА.

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