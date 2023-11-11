Защитник «Севастополя» Потапов: «Если начинается сирена, просто завариваешь чай и можешь спокойно пообщаться с друзьями по телефону. Я привык»

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Защитник «Севастополя» Лев Потапов рассказал о жизни в прифронтовом районе.

«Когда появился вариант с «Севастополем», родным и друзьям не говорил, куда поехал. Они это узнали только из новостей, когда я первый гол забил. 

Конечно, была боязнь, взвешивал, нужно ли мне это. Созванивался с тренером, мне сказали: «В принципе, все спокойно, только беспилотники летают, приезжай». Я приехал, а через неделю прилетело в судостроительный завод. Он находился в двух остановках от места, где я снимаю квартиру. 

И это все ночью. Удар был такой силы, что подумал: у меня балконная рама через входную дверь выйдет. Естественно, проснулся. Слышу: хлопки, ПВО работает, сбивает что-то в небе. Я выглянул в окно – там вспышки. Было тяжело заснуть – постоянно ждешь, будет ли еще.

Когда пришел на тренировку, мне ребята говорят: «Ты как?» – «Как, как? Просто смотрю, а у меня из шкафов вещи сами в сумку собираются».

Раньше видел интервью людей из прифронтовых районов, которые говорили: «Мы привыкли». Никогда этого не понимал, пока сам сюда не приехал. Но это действительно так – привыкаешь. Да, бывают хлопки. Естественно, сбивают ракеты и беспилотники. 

Как бы страшно это ни звучало, но сейчас, если начинается сирена, ты просто завариваешь себе чай и можешь спокойно пообщаться с друзьями по телефону. Рассказываешь им: «Вот там сбили столько-то ракет, там – столько-то». – «Как ты спокойно к этому относишься». Привык. Есть какое-то внутреннее ощущение спокойствия. 

По телевидению постоянно транслируются инструкции, как надо вести себя при сиренах или хлопках. Если находитесь в транспорте, нужно выйти из него. И весь транспорт прекращает работу.

По городу развешены таблички, как пройти к укрытию – сколько метров, в какую сторону. Была проблема, что некоторые из укрытий оказывались закрыты. В интернете это обсуждали, но сейчас затихло все – значит вопрос решен.

Если находишься дома, то нужно отойти от окон и спрятаться за несущей стеной. Выполняй эти меры безопасности – и все будет в порядке. 

Когда работает сирена, это не означает, что прям сейчас уже что-то прилетит. Это значит, что засекли ракету или беспилотник – и у вас есть время, чтобы последовать в более спокойное место. Никакой паники нет. Сломя голову бежать не нужно. 

Недели три назад сирены срабатывали каждый день. Потом неделю – вообще тишина, а сейчас – примерно через день. Недавно возвращались с выезда из Махачкалы. Два-три часа стояли у КПП, потому что Крымский мост закрыли.

Не страшно ли сейчас ездить по мосту? Когда только ехал в Крым на поезде, было страшно. Сейчас, когда проходим контроль, это уже привычно. Автобус загоняют в рентген-камеру, ты забираешь все вещи – идешь на досмотр. Нас там ребята уже узнают. С уважением относимся к их работе, все выполняем.

Дай Бог, чтобы все было спокойно. Если очереди нет, минут за 40 можно управиться. Мы обычно ночью мост проезжаем, когда народу не так много», – сказал Потапов в интервью Sports.ru.

«Самолет не заводится. Приходят мужички с отверткой: «Сейчас взлетит». Играть во Второй лиге – и кайфовать

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28 комментариев

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Novak
О каких-то хлопках говорит постоянно. Аплодирует там на улицах кто-то, видимо.
+79
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Sarumian
Ответ Novak
О каких-то хлопках говорит постоянно. Аплодирует там на улицах кто-то, видимо.
Великому геостратегу хлопают за успехи в развитии РФ.
+78
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+60
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Roaltar
Жесть, конечно, что это все уже становится нормой(
+40
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Maturmalai
Привык он. Этакий мушкетер, завтракающий под пулями в бастионе Сен-Жерве.
Ужас, да и только.
+33
-7
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GibsonFlyingV
Ответ Roaltar
Жесть, конечно, что это все уже становится нормой(
Так человек устроен
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Leon Petov
Интересно, каково крымчанам. Бежали в РФ, когда им ничего не угрожало, а теперь под обстрелами сидят
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Юрій Матюшенко
Ответ Nikita Nikitin
У россиян большие яйца.
Может и так, но с мозгом у многих проблемы.
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Инженер Управляющий
Ответ Kulver
Жизнь продолжается, просто люди привыкают к новым условиям. Печально такое.
Условия меняются, пройдёт какое-то количество времени и всё будет спокойно
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Kulver
Жизнь продолжается, просто люди привыкают к новым условиям. Печально такое.
+2
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brig_Mercury
-А что там за шум на улице?
-Взорвалось что-то. Сегодня каждый день взрывают. В...на... Только не пойму я, кто с кем воюет. (с)
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A K
Новости из Зазеркалья. Это всё точно было необходимо?
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NickN
Ответ Leon Petov
Интересно, каково крымчанам. Бежали в РФ, когда им ничего не угрожало, а теперь под обстрелами сидят
Почему-то все думают, что в Крыму народ сидит под постоянными обстрелами. Недавно по работе ездил в Анапу, таксист говорит: "ой, ну у вас там война, все время под обстрелами". Такое чувство, что на материке все думают, что крымчане 24/7 сидят в бомбоубежищах. Это совсем не так. Да, в Севасе бывает громко. Иногда на севере Крыма, иногда в Евпатории, иногда мост. Но в целом - спокойно. Особенно, если сравнивать с соседями - Херсонской, Запорожской областями. Вот там - да.
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Деревянная рука
Ответ Leon Petov
Интересно, каково крымчанам. Бежали в РФ, когда им ничего не угрожало, а теперь под обстрелами сидят
Не то что те кто на украину сбежал)не под обстрелами сидят будто))
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Мерседес-Бендзь
Самое грустное что человек ко всему этому привыкает.
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Ответ Leon Petov
Интересно, каково крымчанам. Бежали в РФ, когда им ничего не угрожало, а теперь под обстрелами сидят
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Евгений Дремов
Ответ Leon Petov
Интересно, каково крымчанам. Бежали в РФ, когда им ничего не угрожало, а теперь под обстрелами сидят
Так езжай в Крым и сам спроси. Делов то.
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Sivka
Ответ Maturmalai
Привык он. Этакий мушкетер, завтракающий под пулями в бастионе Сен-Жерве. Ужас, да и только.
Бывал в ЗБД — в первый день ступор и паника, а затем действительно за 3-4 дня привыкаешь и уже не обращаешь такого внимания.

Доренко про такое же рассказывал в видеоинтервью бывшему главному редактору этого сайта.
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Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ Leon Petov
Интересно, каково крымчанам. Бежали в РФ, когда им ничего не угрожало, а теперь под обстрелами сидят
Чувствуют себя как релоканты в Израиле.
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Kulver
Ответ Инженер Управляющий
Условия меняются, пройдёт какое-то количество времени и всё будет спокойно
Ну так да, история циклична. Главное, чтобы не затянулся этот переход.
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