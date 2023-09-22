В «Кубань Холдинг» высказались о ракетном ударе по центру Севастополя.

Команда, прибывшая на матч , должна была остановиться в отеле, расположенном неподалеку от места, куда сегодня днем попал снаряд.

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, на момент атаки футболисты и тренерский штаб еще не добрались до гостиницы, но в ней уже были другие представители клуба.

«С командой все в порядке, никто из представителей клуба не пострадал, все живы, здоровы. На данный момент не стоит вопрос о переезде в другой отель.

Сегодня команда до отеля добиралась пешком. Как будут обстоять дела завтра, не можем сказать. Ситуация переменчивая, все может быть. Единственное, пришлось отменить предыгровую тренировку.

Любые трудности нашу команду только закаляют! У всех футболистов настроение боевое, настрой на матч положительный», – отметил пресс-атташе « » Вадим Шумко.

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