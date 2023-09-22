«Кубань Холдинг» о падении ракеты рядом с отелем команды в Севастополе: «Никто не пострадал. Любые трудности нас только закаляют!»

Теги премьер-лига Россия происшествия Вторая лига Б ФК Севастополь Политика Кубань Холдинг Футбол

В «Кубань Холдинг» высказались о ракетном ударе по центру Севастополя.

Команда, прибывшая на матч Второй лиги Б, должна была остановиться в отеле, расположенном неподалеку от места, куда сегодня днем попал снаряд.

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, на момент атаки футболисты и тренерский штаб еще не добрались до гостиницы, но в ней уже были другие представители клуба.

«С командой все в порядке, никто из представителей клуба не пострадал, все живы, здоровы. На данный момент не стоит вопрос о переезде в другой отель.

Сегодня команда до отеля добиралась пешком. Как будут обстоять дела завтра, не можем сказать. Ситуация переменчивая, все может быть. Единственное, пришлось отменить предыгровую тренировку.

Любые трудности нашу команду только закаляют! У всех футболистов настроение боевое, настрой на матч положительный», – отметил пресс-атташе «Кубань Холдинг» Вадим Шумко.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Любые трудности нашу команду только закаляют! (с)

удивительно, что пропаганда внушила нынешнему населению ту же самую мульку, что внушала и в совке - постоянно страдать во имя "светлого будущего", при этом все бонзы отнюдь не страдают - а всегда наслаждаются жизнью и живут по факту в кайф и в достатке
+50
-6
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MaxBridge
Все идет по плану
+45
-13
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
masterwolw
Как то в госпитале в Подольске военном работал санитаром когда в армии служил, там один мужик после трепанации с ума сошел, говорил всякую чушь типа на корабле плывем и так далее. И вот как то сидим молчим и он говорит - беково. Я ему что? А он в ответ - нас еб*т а нам некого
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Перпективная ветка
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Если настроение боевое, то грех не подписать контракт и там близко ехать для ещё более боевых настроений
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ну как говорится, нам хоть камни с неба.:)))))))
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Новиков
Таки смогли подвязать. Не знаю как бы выкрутился бы спортс если бы не выездной матч Кубани-Холдинг
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
падение ракеты было запланировано. парней не предупредили просто
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4 shizzle ma nizzle
центры принятия решений, как вы и просили, но есть нюанс))))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ноу криминалити
Ядерные бомбы нас тоже закалят, думаю
По телевизору скажут, что они вообще не представляют опасности
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Вам то хорошо, а от штаба одно название осталось.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Наверняка это были учения. Или эффект линзы?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
сильно заКАЛилися, Шумко? 💩
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
шумко, хлопки итд.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
Ответ Мишаня Кашников
Атамикс подогнали можно было бы для картинки по Раде жахнуть
да чёт видимо неособо получается?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий скрыт
Вроде, это и был ответ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4 shizzle ma nizzle
Ответ 4 shizzle ma nizzle
случился небольшой хлопок
аплодисменты питуну
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
andreZidan
Ответ che kaif
Перпективная ветка
По факту, нет. 25 комментов всего за полчаса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Фет
Ответ Guillermo
Уже сказали, правда не по нашему
это другие бомбы, более демократичные что-ли, понимать надо,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Ответ Ноу криминалити
Ядерные бомбы нас тоже закалят, думаю По телевизору скажут, что они вообще не представляют опасности
Уже сказали, правда не по нашему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Rumov
Вам то хорошо, а от штаба одно название осталось.
Как и от флота.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arlovski
Любые трудности закаляют. Класс.
Спасибо, что "бомбите ещё" не сказали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Last avenger
Может после этого наши паркетные проснутся. А спортсу моё почтение, найдут как любую новость протащить, разве что, кроме душения змея Дзюбой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dizzod
а трансляция будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4 shizzle ma nizzle
Ответ 4 shizzle ma nizzle
аплодисменты питуну
матушка, не подведи
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий