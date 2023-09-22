«Кубань Холдинг» о падении ракеты рядом с отелем команды в Севастополе: «Никто не пострадал. Любые трудности нас только закаляют!»
В «Кубань Холдинг» высказались о ракетном ударе по центру Севастополя.
Команда, прибывшая на матч Второй лиги Б, должна была остановиться в отеле, расположенном неподалеку от места, куда сегодня днем попал снаряд.
Как сообщил инсайдер Иван Карпов, на момент атаки футболисты и тренерский штаб еще не добрались до гостиницы, но в ней уже были другие представители клуба.
«С командой все в порядке, никто из представителей клуба не пострадал, все живы, здоровы. На данный момент не стоит вопрос о переезде в другой отель.
Сегодня команда до отеля добиралась пешком. Как будут обстоять дела завтра, не можем сказать. Ситуация переменчивая, все может быть. Единственное, пришлось отменить предыгровую тренировку.
Любые трудности нашу команду только закаляют! У всех футболистов настроение боевое, настрой на матч положительный», – отметил пресс-атташе «Кубань Холдинг» Вадим Шумко.
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удивительно, что пропаганда внушила нынешнему населению ту же самую мульку, что внушала и в совке - постоянно страдать во имя "светлого будущего", при этом все бонзы отнюдь не страдают - а всегда наслаждаются жизнью и живут по факту в кайф и в достатке
По телевизору скажут, что они вообще не представляют опасности
Спасибо, что "бомбите ещё" не сказали