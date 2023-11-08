В ходе боевых действий погиб воспитанник курского «Авангарда» Лозин. Клуб выразил соболезнования

Теги премьер-лига Россия происшествия Авангард Курск Вторая лига Б Политика Футбол

Бывший футболист Максим Лозин погиб в ходе боевых действий.

Лозин – воспитанник курского «Авангарда», выступал за «Авангард-2». Экс-игроку было 37 лет.

«30 октября погиб, защищая нашу родину на СВО, воспитанник нашей команды, экс-игрок ФК «Авангард-2» и просто замечательный человек Максим Лозин.

Патриотизм никогда не подвергался сомнению. Максим Лозин защищал нашу родину с первых дней СВО. Он настоящий патриот и отдал свою жизнь служению своей стране.

Нет более великой жертвы, чем отдать жизнь за родину. Он всегда будет нашим героем», – говорится в сообщении «Авангарда».

34 комментария

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Антон Фалафель
СВО зло!
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Gustav Forsberg
"Нет более великой жертвы, чем отдать жизнь за родину"

мог детским тренером стать например, будущих чемпионов растить, которые прославляли бы родину более гуманным и полезным способом.
+24
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bubareska
Ответ Ебздрогыч
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Оруэлл говорит, что да
+12
-3
+9
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Просто Я
Ответ prus_3
Комментарий удален модератором
а не приходило в голову, что здесь на спортсе сидит аудитория, олицетворяющая желания большинства жителей страны? Или все должны следовать желаниям царя и вот так бездумно разбрасываться жизнями?
+15
-8
+7
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jdrk
Зачем такие новости тут? Что бы люди написали одни и те же сообщения, поругались, получили свои плюсы и минусы и разошлись обсуждать вечернюю ЛЧ…
+7
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Arnoldinho
ФК «Чёрный Пакет» из Небесной Лиги с усилением!
+8
-2
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vals1702
бессмысленная смерть
+8
-2
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mclaren-honda
А есть вообще такие которые активно не хотели идти, но их заставили?
+7
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евГений
Ответ Андрей Мельников
Комментарий удален модератором
Осуждаю такие высказывания.

Я против сво, но бесполезно поливать обычных мобилизованных грязью и оскорблять их. Они такие же жертвы режима, это и надо объяснять и пропагандировать.
+7
-3
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Алексей Сырчин
Симонян опять спс скажет
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bdfy dcfff
Ответ Denali
Земля пухом тебе, герой. И от всех нормальных граждан спасибо за то что боролся за нашу страну.
за страну бороться ..борцы вольного или греко -римского стиля ))
+5
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vincent vega
Понеслась спортивная аналитика в комментариях…
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Мохнатый55
На концерте Кобзона нет ограничений по посещению.
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Эннер Валенсия
Ответ jdrk
Зачем такие новости тут? Что бы люди написали одни и те же сообщения, поругались, получили свои плюсы и минусы и разошлись обсуждать вечернюю ЛЧ…
Да, именно для этого. Чтобы было больше комментариев и больше кликов. О чем это говорят? Думаю, что выводы можно сделать самим.
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bdfy dcfff
Ответ Просто Я
а не приходило в голову, что здесь на спортсе сидит аудитория, олицетворяющая желания большинства жителей страны? Или все должны следовать желаниям царя и вот так бездумно разбрасываться жизнями?
не)) у людей таких мыслей нет! они же уверены что все на 100% всегда согласны с тем что делает и говорят власти)! Но когда была мобилизация , и всех желающих позвали показать как они поддерживают все решения властей ...как оказалось не так уж и много людей ....Да и большая часть кто реально добровольно пошли- только потому что зп 200 к
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bdfy dcfff
Ответ mclaren-honda
А есть вообще такие которые активно не хотели идти, но их заставили?
как можно было заставить ? если раньше за не явку по повестке был штраф 3 к рублей ?))и то ..в первую волну мобилизации ,на всю страну там на пальцах одной руки можно посчитать случаи кто получал штраф....

В стране , где 50 миллиона мужчин призывного возраста, не нужно бегать за каждым ...даже если 1 из 3 пришел в военкомат , это с головой хватило что бы набрать фарша
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prus_3
Нормальные комменты здесь удаляются, подлые — приветствуются.
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Такие дела
Васильич ещё большее зло
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ariuntrius
Ответ евГений
Осуждаю такие высказывания. Я против сво, но бесполезно поливать обычных мобилизованных грязью и оскорблять их. Они такие же жертвы режима, это и надо объяснять и пропагандировать.
Жертва которая взяла оружие и поехало убивать людей в другую страну? Действительно жертва, ведь других вариантов у него на было. Бедникий, иначе платил был штраф 500р на тот момент, или в тюрьме сидел это же гораздо страшнее чем помереть да?
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Pigmalion
Ответ mclaren-honda
А есть вообще такие которые активно не хотели идти, но их заставили?
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Антон Фалафель
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bdfy dcfff
Ответ jdrk
Зачем такие новости тут? Что бы люди написали одни и те же сообщения, поругались, получили свои плюсы и минусы и разошлись обсуждать вечернюю ЛЧ…
трафик сам себе не сделает )!
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Vićtor Diaź
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bdfy dcfff
Ответ Зайцев Руслан
Комментарий удален модератором
от нато ) что бы они не мешали китаю ресурсы за пол копейки вывозить
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Ебздрогыч
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