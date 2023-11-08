В ходе боевых действий погиб воспитанник курского «Авангарда» Лозин. Клуб выразил соболезнования
Бывший футболист Максим Лозин погиб в ходе боевых действий.
Лозин – воспитанник курского «Авангарда», выступал за «Авангард-2». Экс-игроку было 37 лет.
«30 октября погиб, защищая нашу родину на СВО, воспитанник нашей команды, экс-игрок ФК «Авангард-2» и просто замечательный человек Максим Лозин.
Патриотизм никогда не подвергался сомнению. Максим Лозин защищал нашу родину с первых дней СВО. Он настоящий патриот и отдал свою жизнь служению своей стране.
Нет более великой жертвы, чем отдать жизнь за родину. Он всегда будет нашим героем», – говорится в сообщении «Авангарда».
мог детским тренером стать например, будущих чемпионов растить, которые прославляли бы родину более гуманным и полезным способом.
Я против сво, но бесполезно поливать обычных мобилизованных грязью и оскорблять их. Они такие же жертвы режима, это и надо объяснять и пропагандировать.
В стране , где 50 миллиона мужчин призывного возраста, не нужно бегать за каждым ...даже если 1 из 3 пришел в военкомат , это с головой хватило что бы набрать фарша