Экс-форвард «Зенита» Панюков о Литве: «Как-то девушка на улице сказала: «Вы чего тут по-русски разговариваете? Езжайте к себе в Россию!» Доходило до того, что не пускали в заведения»

Теги Зенит премьер-лига Россия Первая лига Урал высшая лига Литва Вторая лига Б Атлантас Андрей Панюков Сергей Обивалин Политика Олег Сергеевич Дмитриев Родина Москва Динамо Владивосток Футбол

Андрей Панюков рассказал о предвзятом отношении к россиянам в Литве.

«Последний раз я вернулся туда в 2017 году, как раз после «Аяччо» и «Браги». Нас в «Атлантасе» было трое – я, Сережа Обивалин (ныне выступает за владивостокское «Динамо» из Второй лиги Б – Sports.ru) и Олег Дмитриев (полузащитник «Родины» – Sports.ru). Заходили в антикафе в картишки поиграть, просто посидеть. Но доходило до такого, что нас в заведения не пускали, если видели, что мы русские.

Или ситуация. Идем по улице, общаемся. Впереди – девушка лет тридцати. Поворачивается к нам: «А вы чего тут по-русски разговариваете?» – «Мы русские», – «Так и езжайте к себе в Россию!»

Полюбился мне литовский борщ – холодный такой. Заказываю его в ресторане, а официантка мне: «Только по-английски понимаю, на русском не разговариваю». Думаю: «Ах… Ну хорошо, хорошо!» Спокойно заказал на английском. Через пять минут смотрю, она за углом кафе с мамой на русском созванивается: «Да, я до шести работаю, потом приеду». Как это объяснить? Я-то знаю, что они все русский понимают, слушают русскую музыку», – сказал бывший форвард «Зенита» и «Урала».

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30 комментариев

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Давид Agabekyan
Это всё ложь, Новиков не может врать
+32
-12
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.ru
а услышь она хруст свежеразвёрнутого евро... ещё бы и кокошник надела
+17
-7
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MAXIMum1
Ответ Arima Baki
23 марта начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила о необходимости взимать штрафы с трудовых мигрантов с низким «языковым рейтингом». Заявление было сделано во время одного из круглых столов в российской Государственной Думе. это конечно "другое"
И что здесь такого? Всё правильно. Если они двух слов связать не могут по русски. Мы же не делаем вид, что не понимаем узбекский, таджикский и т.д. Мы реально их не знаем. А большинство литовцев прекрасно знают русский, в семьях общаются.
+10
-3
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Novak
Ответ seppblatter@mail.ru
С начала 2000 там притесняют русских. Дают паспорта неграждан, заставляют везде говорить на литовском! А они все терпят и терпят и не едут на Родину, где места в миллион раз больше, чем там. В чем дело?
"Паспорта неграждан" дают в Латвии и Эстонии. В Литве такого нет.
И по секрету скажу, что паспорта неграждан есть не только у русских, но и у этнических украинцев, белорусов и других бывших граждан СССР. И даже у поляков.
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саженцы Хачичури
обыкновенный нацизм
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Otto Kretschmer
Ответ R Kukhov
Это которые про особый путь и скрепы рассказывают?
Это у которых ничего нет за душой, кроме никому не нужных шпрот.
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алекс голудин
Ответ Arima Baki
23 марта начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила о необходимости взимать штрафы с трудовых мигрантов с низким «языковым рейтингом». Заявление было сделано во время одного из круглых столов в российской Государственной Думе. это конечно "другое"
Конечно, другое, трудовой мигрант должен знать язык отличный от родного. Не факт, что русский, но изъясняться должен уметь на языке принимающей стороны. Если разницы не видишь, то притяни за уши ещё что-нибудь, больно хорошо получается.
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сосед царя
Ответ R Kukhov
Это которые про особый путь и скрепы рассказывают?
Не про скрепы, а про скрепки, кнопки и вязальные спицы как гибель экономики РФ.
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сосед царя
Ответ seppblatter@mail.ru
С начала 2000 там притесняют русских. Дают паспорта неграждан, заставляют везде говорить на литовском! А они все терпят и терпят и не едут на Родину, где места в миллион раз больше, чем там. В чем дело?
Да не просто бросить всё, к чему привык с детства.
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arisstopane
резвящимся в каментах малолетним нацистам: учите китайский!)
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саженцы Хачичури
Ответ .ru
а услышь она хруст свежеразвёрнутого евро... ещё бы и кокошник надела
и вышиванку, чивоуштам))) продажные
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саженцы Хачичури
Ответ T622222
Да просто там хорошо )
за счет чего?))
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Dmitry Orlov
Из интернетов:

Для начала анекдот в качестве эпиграфа.

Поймал как-то эстонец золотую рыбку, снимает ее с крючка, а она вдруг и говорит ему человеческим голосом:
- Отпусти меня, мил человек, я любое твоё желание исполню!
В ответ на это эстонец берет рыбину за хвост, и начинает со всей дури лупить ее головой об дерево, приговаривая:
- Не наа-тто, пашш-алуй-ста, расс-га-ва-рри-вать са мной па русс-ки!!!

Ну и сама история.

Довелось мне работать на Скорой помощи с одной замечательной женщиной.
Врач-педиатр, вообще разносторонне развитая натура, да и женщина статная и красивая, чего уж тут говорить. К моменту описываемых событий мы уж года три как работали в одной бригаде.

Так вот. Прекрасное летнее утро. Воскресенье. Стоим на светофоре, на перекрестке Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна.
Рядом останавливается Лендровер Дискавери с новёхонькими евросоюзовскими номерами, где под хороводом желтых звездочек на голубом фоне гордо читается EST.
В лендровере опускается стекло, и сидящий за рулем европеец, на довольно неплохом русском, но с явным акцентом интересуется:
- Скаажитте паажалуйста, как проехать в Гостиничный проезд?
Я и рта открыть не успел, как доктор в ответ выдала короткую, как автоматная очередь, и такую же ёмкую фразу на непонятном мне языке. После чего прибалтийский европеец покраснел как пионерский галстук, и быстро поднял стекло.
Потом я конечно выяснил, чем она так поразила интуриста. Ответ был просто супер:
- Да я просто спросила у него: "Что, ###, когда понадобилось, русский язык вспомнили?"
Оказывается доктор наш родилась и выросла в Эстонии, отсюда и знание языка. Папа служил в КГБ, поэтому когда началась вся эта "евроинтеграция", пришлось уезжать. Но осадочек остался.

P. S. Доктор и по сей день работает с нами. Лечит детишек, отличный специалист.
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LaffyTaffy
Так а че про Литву говорить, далеко ходить не надо, в Сочи прилетаешь, там тебя каждый второй ненавидит и проклинает, поговаривая «понаехали москвичи да сибиряки»
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majestic1980
Интересно что девушка спросила это на чистом русском языке) Т.е. ей можно получается
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dimur
А на каком языке она это сказала?
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Otto Kretschmer
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