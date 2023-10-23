Экс-форвард «Зенита» Панюков о Литве: «Как-то девушка на улице сказала: «Вы чего тут по-русски разговариваете? Езжайте к себе в Россию!» Доходило до того, что не пускали в заведения»

Андрей Панюков рассказал о предвзятом отношении к россиянам в Литве.

«Последний раз я вернулся туда в 2017 году, как раз после «Аяччо» и «Браги». Нас в « » было трое – я, Сережа Обивалин (ныне выступает за владивостокское « » из лиги Б – Sports.ru) и Олег Дмитриев (полузащитник « » – Sports.ru). Заходили в антикафе в картишки поиграть, просто посидеть. Но доходило до такого, что нас в заведения не пускали, если видели, что мы русские.

Или ситуация. Идем по улице, общаемся. Впереди – девушка лет тридцати. Поворачивается к нам: «А вы чего тут по-русски разговариваете?» – «Мы русские», – «Так и езжайте к себе в Россию!»

Полюбился мне литовский борщ – холодный такой. Заказываю его в ресторане, а официантка мне: «Только по-английски понимаю, на русском не разговариваю». Думаю: «Ах… Ну хорошо, хорошо!» Спокойно заказал на английском. Через пять минут смотрю, она за углом кафе с мамой на русском созванивается: «Да, я до шести работаю, потом приеду». Как это объяснить? Я-то знаю, что они все русский понимают, слушают русскую музыку», – сказал бывший форвард « » и «Урала».

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