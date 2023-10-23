Экс-форвард «Зенита» Панюков о Литве: «Как-то девушка на улице сказала: «Вы чего тут по-русски разговариваете? Езжайте к себе в Россию!» Доходило до того, что не пускали в заведения»
Андрей Панюков рассказал о предвзятом отношении к россиянам в Литве.
«Последний раз я вернулся туда в 2017 году, как раз после «Аяччо» и «Браги». Нас в «Атлантасе» было трое – я, Сережа Обивалин (ныне выступает за владивостокское «Динамо» из Второй лиги Б – Sports.ru) и Олег Дмитриев (полузащитник «Родины» – Sports.ru). Заходили в антикафе в картишки поиграть, просто посидеть. Но доходило до такого, что нас в заведения не пускали, если видели, что мы русские.
Или ситуация. Идем по улице, общаемся. Впереди – девушка лет тридцати. Поворачивается к нам: «А вы чего тут по-русски разговариваете?» – «Мы русские», – «Так и езжайте к себе в Россию!»
Полюбился мне литовский борщ – холодный такой. Заказываю его в ресторане, а официантка мне: «Только по-английски понимаю, на русском не разговариваю». Думаю: «Ах… Ну хорошо, хорошо!» Спокойно заказал на английском. Через пять минут смотрю, она за углом кафе с мамой на русском созванивается: «Да, я до шести работаю, потом приеду». Как это объяснить? Я-то знаю, что они все русский понимают, слушают русскую музыку», – сказал бывший форвард «Зенита» и «Урала».
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И по секрету скажу, что паспорта неграждан есть не только у русских, но и у этнических украинцев, белорусов и других бывших граждан СССР. И даже у поляков.
Для начала анекдот в качестве эпиграфа.
Поймал как-то эстонец золотую рыбку, снимает ее с крючка, а она вдруг и говорит ему человеческим голосом:
- Отпусти меня, мил человек, я любое твоё желание исполню!
В ответ на это эстонец берет рыбину за хвост, и начинает со всей дури лупить ее головой об дерево, приговаривая:
- Не наа-тто, пашш-алуй-ста, расс-га-ва-рри-вать са мной па русс-ки!!!
Ну и сама история.
Довелось мне работать на Скорой помощи с одной замечательной женщиной.
Врач-педиатр, вообще разносторонне развитая натура, да и женщина статная и красивая, чего уж тут говорить. К моменту описываемых событий мы уж года три как работали в одной бригаде.
Так вот. Прекрасное летнее утро. Воскресенье. Стоим на светофоре, на перекрестке Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна.
Рядом останавливается Лендровер Дискавери с новёхонькими евросоюзовскими номерами, где под хороводом желтых звездочек на голубом фоне гордо читается EST.
В лендровере опускается стекло, и сидящий за рулем европеец, на довольно неплохом русском, но с явным акцентом интересуется:
- Скаажитте паажалуйста, как проехать в Гостиничный проезд?
Я и рта открыть не успел, как доктор в ответ выдала короткую, как автоматная очередь, и такую же ёмкую фразу на непонятном мне языке. После чего прибалтийский европеец покраснел как пионерский галстук, и быстро поднял стекло.
Потом я конечно выяснил, чем она так поразила интуриста. Ответ был просто супер:
- Да я просто спросила у него: "Что, ###, когда понадобилось, русский язык вспомнили?"
Оказывается доктор наш родилась и выросла в Эстонии, отсюда и знание языка. Папа служил в КГБ, поэтому когда началась вся эта "евроинтеграция", пришлось уезжать. Но осадочек остался.
P. S. Доктор и по сей день работает с нами. Лечит детишек, отличный специалист.