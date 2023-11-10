Мэддисон выбыл до конца года из‑за травмы. Хавбек «Тоттенхэма» повредил голеностоп в игре с «Челси»

Джеймс Мэддисон выбыл до конца года из‑за травмы.

Тренер «Тоттенхэм» Эндж Постекоглу заявил, что травма хавбека «гораздо серьезнее, чем мы думали», поэтому он выбыл как минимум до 2024 года.

Постекоглу также отметил, что Микки ван де Вен может пропустить «пару месяцев».

Напомним, Мэддисон получил травму голеностопа в матче 11‑го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:4).

В текущем сезоне Мэддисон провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач.

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