Мэддисон выбыл до конца года из‑за травмы. Хавбек «Тоттенхэма» повредил голеностоп в игре с «Челси»

Теги премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Эндж Постекоглу Джеймс Мэддисон Микки ван де Вен Футбол

Джеймс Мэддисон выбыл до конца года из‑за травмы.

Тренер «Тоттенхэм» Эндж Постекоглу заявил, что травма хавбека «гораздо серьезнее, чем мы думали», поэтому он выбыл как минимум до 2024 года.

Постекоглу также отметил, что Микки ван де Вен может пропустить «пару месяцев».

Напомним, Мэддисон получил травму голеностопа в матче 11‑го тура чемпионата Англии против «Челси» (1:4).

В текущем сезоне Мэддисон провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач.

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13 комментариев

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Denverec
Здоровья Илье в битве против геморроя! 💪
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Моуриниста
Как звучит... по факту выбыл на полтора месяца. Обычная травма в составе Ромы.
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Serge Vendino
Две травмы просто на ровном месте без контакта с соперником
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wobaekat
"Запомните, малютки, подмывайтесь холодной водой и побольше двигайтесь!" – так Мэддисон прокомментировал свое повреждение.
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Штаны Габора Кирая
Бедный Илюха, всё навалилось. И геморрой, и симпы наехали из-за 350 долларов, и голеностоп теперь.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
большие потери для нашего Тоттенхэма - борьба за титул под большим вопросом теперь
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Любезный Коссутий
думаю ТТХ теперь мимо четверки
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atomio
Илья, надеюсь это не помешает твоему образу жизни - антискуф
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