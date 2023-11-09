Кейн, Беллингем, Магуайр, Сака, Рэшфорд, Трент, Райс, Мэддисон – в заявке сборной Англии на матчи с Мальтой и Северной Македонией

Опубликован состав сборной Англии на ближайшие матчи.

В ноябре команда Гарета Саутгейта встретится с Мальтой и Северной Македонией в рамках отбора Евро-2024. Заявка сборной Англии выглядит так:

Вратари: («Кристал Пэлас»), (« »), («Арсенал»);

Защитники: Ливай Колуилл («Челси»), Льюис Данк (« »), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

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