Кейн, Беллингем, Магуайр, Сака, Рэшфорд, Трент, Райс, Мэддисон – в заявке сборной Англии на матчи с Мальтой и Северной Македонией

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Опубликован состав сборной Англии на ближайшие матчи.

В ноябре команда Гарета Саутгейта встретится с Мальтой и Северной Македонией в рамках отбора Евро-2024. Заявка сборной Англии выглядит так:

ВратариСэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан ПикфордЭвертон»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Ливай Колуилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»).

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28 комментариев

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Bayern Munich
Филлипс берут за то что он в раз месяц выходит на замену? Почему он не вызывает Лонгстафа, который играет в каждом матче и показывает хорошую игру
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Утя Ваткин
Мага в составе - победа в кармане.
+5
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бенедикт
Давно, а может и никогда, не видал настолько сильного состава у англичан. При этом не просто набор игроков, а хороший баланс, что важно.
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faaakkkeee
Обиженка Саутгейт опять игнорит супер стабильного Уайта. Нет слов.
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Shuller18
Ответ gudi_goodies
Стерлинг завершил со сборной?
Да в том-то и дело, что нет. Почему-то впал в немилость, хотя хорошо играет
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бенедикт
Ответ Caniball
Посмотрите состав Англии, на ЧМ-2010. С прамвовыми: Лэмпардом, Джерардом, Терри, Руни. Ничем не хуже сегодняшнего.
... не могу согласиться...
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Caniball
Ответ бенедикт
Давно, а может и никогда, не видал настолько сильного состава у англичан. При этом не просто набор игроков, а хороший баланс, что важно.
Посмотрите состав Англии, на ЧМ-2010. С прамвовыми: Лэмпардом, Джерардом, Терри, Руни. Ничем не хуже сегодняшнего.
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Andrey Yaroslavtsev
Магуайр хет-трик оформит.
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Mardon Umirov
Иэ заявленных игроков необходимо выбрать самых лучших. Почему в списке нет Стерлинга.
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Уэмбли Стедиум
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Магуайр хет-трик оформит.
В свои ворота
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Роман Ларионов
Ответ бенедикт
Давно, а может и никогда, не видал настолько сильного состава у англичан. При этом не просто набор игроков, а хороший баланс, что важно.
а Рэшфорд почему вызван? Он ужасен
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Никита Аксанов
Ответ Roman
В защите, кроме Уокера, нет топ-звезд
Трипьер топ, правда с Уокером на одной позиции.
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бенедикт
Ответ Roman
В защите, кроме Уокера, нет топ-звезд
мне кажется, что защита сбалансирована
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Footballeur
Магваера и Решфорда за какие заслуги продолжают вызывать? В клубе позорно играют.
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NickRockStar
Удивительно, что Джеймса не вызвал, а то парень опять бы сломался, бедняга
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dzenga 1
Нападающих надо бы еще вызвать
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Уэмбли Стедиум
Неужели Хендо незаменим.Пора давать дорогу молодым
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SCHOKKKK
Удивлен, что не вызвали Палмера
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Азамат
Филиппс за что вызывает?
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deadjoker
Стерлинга не взяли за-то мертвый решфорд на месте.
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donatodonatore
Вот это и есть уровень футболистов МЮ. Игры с Мальтой. Ждем очередных боков от Магуайра.
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Marcus-light
С такими соперниками надо выпускать всех лучших
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1Marsel1
Пассажир Рэшфорд в заявке, почему так?
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gudi_goodies
Стерлинг завершил со сборной?
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Почему вызывают недовратаря привозилу Рамсдейла, и всяких ноунеймов, но не вызывают лучшего вратаря Англии - Поупа?
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