Мэддисон из-за травмы голеностопа пропустит матчи Англии с Мальтой и Северной Македонией
Джеймс Мэддисон из-за травмы пропустит матчи сборной Англии.
Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» из-за повреждения отыграл лишь первый тайм в матче 11-го тура АПЛ с «Челси» (1:4).
У Мэддисона диагностирована травма голеностопа. Степень ее тяжести не указана.
26-летний хавбек останется в «Тоттенхэме» на время международной паузы и пропустит матчи сборной Англии с Мальтой (17 ноября) и Северной Македонией (20 ноября) в квалификации Евро-2024.
Джеймс забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 11 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
7 комментариев