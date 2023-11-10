Мэддисон из-за травмы голеностопа пропустит матчи Англии с Мальтой и Северной Македонией

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы сборная Северной Македонии по футболу Тоттенхэм сборная Мальты по футболу квалификация Евро-2024 Джеймс Мэддисон Футбол

Джеймс Мэддисон из-за травмы пропустит матчи сборной Англии.

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» из-за повреждения отыграл лишь первый тайм в матче 11-го тура АПЛ с «Челси» (1:4).

У Мэддисона диагностирована травма голеностопа. Степень ее тяжести не указана.

26-летний хавбек останется в «Тоттенхэме» на время международной паузы и пропустит матчи сборной Англии с Мальтой (17 ноября) и Северной Македонией (20 ноября) в квалификации Евро-2024.

Джеймс забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 11 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russian Horse
Ну когда же он уже от геморроя то избавится…😔
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Сабельников
Ответ Russian Horse
Ну когда же он уже от геморроя то избавится…😔
Это потому что он провалил антискуф марафон 😒
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Сабельников
Отлично, будет время ещё раз перепройти Готику👍
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мелкумян
Когда Обливион допройдет?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fona
В Матче с Челси будто прокляли Тоттенхэм, 2 игрока на красной карточке, один из них основной цз команды, второй травмировался на долго, основной атакующий игрок травмировался, Ришарлисон операцию провел. Вот теперь и посмотрим как Анже это все решать будет, ситуация прям катастрофическая, хотя до этого с травами вообще не было проблем. Может Австралиец и из Дайера может нормального цз сделать, правда с высокой линией обороны скорости явно не хватит
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Штаны Габора Кирая
Ответ Russian Horse
Ну когда же он уже от геморроя то избавится…😔
А ведь писали ему, что огурец в задницу нужно вставлять не отрывая от земли. Вот пусть и дальше с геморроем сидит, Куплинов за это время его из состава вытеснит.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximilian_15
Ну, теперь уже можно Лонгстаффа вызвать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий