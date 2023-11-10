Мэддисон из-за травмы голеностопа пропустит матчи Англии с Мальтой и Северной Македонией

Джеймс Мэддисон из-за травмы пропустит матчи сборной Англии.

Атакующий полузащитник « » из-за повреждения отыграл лишь первый тайм в матче 11-го тура с «Челси» (1:4).

У Мэддисона диагностирована травма голеностопа. Степень ее тяжести не указана.

26-летний хавбек останется в «Тоттенхэме» на время международной паузы и пропустит матчи сборной Англии с Мальтой (17 ноября) и Северной Македонией (20 ноября) в квалификации Евро-2024.

забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 11 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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