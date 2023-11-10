Иван Сергеев: «В «Спартак» не пойду, 99%. Да меня уже и не позовут никуда»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев Футбол

Форвард Иван Сергеев исключил переход из «Зенита» в «Спартак».

– Если тебя позовут в «Спартак», пойдешь?

– Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет уже 30 лет. Не пойду.

– Не пойдешь?

– Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99 процентов.

– То есть за время в «Зените» и Питере ты это прочувствовал?

– Да, я это прочувствовал, когда мы стали чемпионами, я второй раз стал, мы на автобусе приехали в Петропавловскую крепость, и тогда я прочувствовал, что такое «Зенит» [и Петербург], – сказал 28-летний Сергеев.

Иван забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 19 матчах за «Зенит» в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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28 комментариев

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Крамбопулос Майкл
Но на всякий оставлю 1 %, мало ли))
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Зверёк
Сергеев красавчик.Помню когда переходил в Зенит у большинства был скепсис по отношению к нему,своим трудом доказал что они ошибались.
+30
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+25
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Вячеслав Припузов
Ответ Крамбопулос Майкл
Но на всякий оставлю 1 %, мало ли))
На Вдруг позовут
+17
-4
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Поцелуй Оздоева
Ответ Крамбопулос Майкл
Но на всякий оставлю 1 %, мало ли))
Никогда не зарекайся - все правильно. Вдруг Зенит решит контракт не продлевать, а Спартак предложит - почему нет?
+14
-5
+9
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redwhiteteam
Ответ Зверёк
Сергеев красавчик.Помню когда переходил в Зенит у большинства был скепсис по отношению к нему,своим трудом доказал что они ошибались.
Да, заметно прибавил именно за первый год в Зените. Не каждый так может , после получения хорошего контракта
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Газовый Глор
пойдешь, как прижмет , деньги будут нужны, куда угодно пойдешь
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Док163
Ответ Крамбопулос Майкл
Но на всякий оставлю 1 %, мало ли))
Ну что б потом если что за язык не притянули :) все правильно сделал. Мало ли.
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arspurs9
Ответ Крамбопулос Майкл
Но на всякий оставлю 1 %, мало ли))
Кто знает как повернется, лучше уж так, чем клясться, а потом переходить.
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zenit1925roma1927
Ответ Новый тренер ФК Спартак
так он мешок как был так и есть
причем тут Соболев?
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Ninjah
Ответ Dima67
«Но меня и не позовут» - с этого и надо было начинать
Так он и начал. Просто надо читать дальше заголовка.
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Сергей Молодых
Ответ redwhiteteam
Да, заметно прибавил именно за первый год в Зените. Не каждый так может , после получения хорошего контракта
Самое главное что он с партнёрами взаимодействует, не жадничает когда надо и в подыгрыш сыграет и замкнёт вовремя как надо. А потому и партнёры с ним часто обыгрываются, то есть у Вани достаточно много моментов для завершения атак. Футбол игра командная, надо быть коммуникабельным на поле и у Сергеева это получается.
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Айхалец
Журналист недалёкий, со своим вопросом.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ zenit1925roma1927
причем тут Соболев?
никто не отрицает , что он тоже мешок
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Вячеслав Припузов
Ответ Газовый Глор
пойдешь, как прижмет , деньги будут нужны, куда угодно пойдешь
Да и по сравнению с другими он в этом возрасте только начал получать большие деньги, до этого явно за копейки забивал 40 голов в ФНЛ за сезон. Ещё может по семейным обстоятельствам придётся переехать в Москву
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Причёска Бэйла
Ответ Крамбопулос Майкл
Но на всякий оставлю 1 %, мало ли))
Вдруг мешок позовёт доигрывать за большие бабки. Мало ли.
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redwhiteteam
Ответ Поцелуй Оздоева
Никогда не зарекайся - все правильно. Вдруг Зенит решит контракт не продлевать, а Спартак предложит - почему нет?
Согласен
Не на завод же идти все таки)
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Сергей Жарковский
Молодчина Иван, ты нашёл свой клуб! Успехов тебе в Зените!👏
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Dima67
«Но меня и не позовут» - с этого и надо было начинать
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thesuperdrum
От создателей нашумевшей ленты «Никогда не пойду». В главных ролях: Марио Фернандес, Хесус Медина…
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Romano1985
Ванька , вот честно ! Вся самара за тебя рада !
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Нейтральный критик
Интересно, что он еще мог ответить в «СБГ ШОУ», кроме как "не пойду, не позовут".
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pav11k
От сумы и от тюрьмы...
Суть ясна, оттого и взялся 1%
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Александр Воронцов
2025 год. Сергеев: спасибо Зениту за трофеи и любовь болельщиков, но играть за Спартак мечта детства
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shava72
Соболев пошел, а толку? Ноль чемпионств...
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