Иван Сергеев: «В «Спартак» не пойду, 99%. Да меня уже и не позовут никуда»
Форвард Иван Сергеев исключил переход из «Зенита» в «Спартак».
– Если тебя позовут в «Спартак», пойдешь?
– Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет уже 30 лет. Не пойду.
– Не пойдешь?
– Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99 процентов.
– То есть за время в «Зените» и Питере ты это прочувствовал?
– Да, я это прочувствовал, когда мы стали чемпионами, я второй раз стал, мы на автобусе приехали в Петропавловскую крепость, и тогда я прочувствовал, что такое «Зенит» [и Петербург], – сказал 28-летний Сергеев.
Иван забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 19 матчах за «Зенит» в этом сезоне. Его статистика – здесь.
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