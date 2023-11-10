Иван Сергеев: «В «Спартак» не пойду, 99%. Да меня уже и не позовут никуда»

Форвард Иван Сергеев исключил переход из «Зенита» в «Спартак».

– Если тебя позовут в « », пойдешь?

– Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет уже 30 лет. Не пойду.

– Не пойдешь?

– Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99 процентов.

– То есть за время в « » и Питере ты это прочувствовал?

– Да, я это прочувствовал, когда мы стали чемпионами, я второй раз стал, мы на автобусе приехали в Петропавловскую крепость, и тогда я прочувствовал, что такое «Зенит» [и Петербург], – сказал 28-летний Сергеев.

забил 10 голов и отдал 3 ассиста в 19 матчах за «Зенит» в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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