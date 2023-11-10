Сергеев – лучший игрок «Зенита» в октябре. До него выбирали Кассьерру 2 раза подряд

Иван Сергеев стал лучшим игроком «Зенита» в октябре.

Болельщики сине-бело-голубых отдали 45,84% голосов за . Второе место занял , до этого дважды подряд бравший награду (15,59%), третье – (13,15%).

Сергеев в октябре 4 раза выходил в старте «Зенита» и еще раз появился по ходу матча. Он забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Подробная статистика футболиста – здесь.

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