Сергеев – лучший игрок «Зенита» в октябре. До него выбирали Кассьерру 2 раза подряд

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги болельщики Матео Кассьерра Вендел Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев стал лучшим игроком «Зенита» в октябре.

Болельщики сине-бело-голубых отдали 45,84% голосов за Ивана. Второе место занял Матео Кассьерра, до этого дважды подряд бравший награду (15,59%), третье – Вендел (13,15%).

Сергеев в октябре 4 раза выходил в старте «Зенита» и еще раз появился по ходу матча. Он забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Подробная статистика футболиста – здесь.

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4 комментария

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Dimario
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lemming
Сергеев топ
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Сергей Жарковский
Замечательный выбор, Ваня действительно лучший!👍👏
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Назар Игорь
Хорошее решение Семака - поставить их в пару. Если не ошибаюсь они вдвоëм уже наколотили 16 голов меньше чем за половину сезона - больше половины всех зенитовских мячей.
Даже Карпин который не жалует зенитовцев вынужден вызвать Ивана в сборную.
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