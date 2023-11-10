Сергеев – лучший игрок «Зенита» в октябре. До него выбирали Кассьерру 2 раза подряд
Иван Сергеев стал лучшим игроком «Зенита» в октябре.
Болельщики сине-бело-голубых отдали 45,84% голосов за Ивана. Второе место занял Матео Кассьерра, до этого дважды подряд бравший награду (15,59%), третье – Вендел (13,15%).
Сергеев в октябре 4 раза выходил в старте «Зенита» и еще раз появился по ходу матча. Он забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
Подробная статистика футболиста – здесь.
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