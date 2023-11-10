На матч «Зенит» – «Краснодар» назначен Карасев, на игру «Спартака» и «Ростова» – Левников
Назначены арбитры на матчи 15-го тура Мир РПЛ.
11 ноября (суббота)
«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Баскаков.
«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Максим Ковалев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Зуев.
12 ноября (воскресенье)
«Пари НН» – «Балтика»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.
«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Хральцов.
«Сочи» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.
«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.
Как «Зенит» и «Краснодар» подошли к главному матчу осени?
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
А что взамен?
Причем стоит обратить внимание куда смотрит Карась. Он 100% видел нарушение. Т.е. это не ошибка, а абсолютно умышленное вмешательство в результат матча.
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13
Это для Карасёва не нарушение вообще,а вот это пенальти:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=882af3fc70a6e8ff90f5ed7bd6460a80_l-4809955-images-thumbs&n=13
А ещё можно удариться о футболиста Зенита и получить пенальти:
https://m.sports.ru/football/1091387070-esk-rfs-karasev-oshibochno-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-v-matche-.html
Судейство Кукуяна на ВАР с Динамо ...вобщем опять оправдания и ничего по фактам.
проверит-проверит... минут на сто-сто десять
Спартак своего любимца поставил
https://i.sprts.ru/preset/wysiwyg/b/5b/fd89eca6111ea8692ee9b0b8407da.jpeg
Все всё понимают, интригу надо создавать любыми способами