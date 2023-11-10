На матч «Зенит» – «Краснодар» назначен Карасев, на игру «Спартака» и «Ростова» – Левников

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Назначены арбитры на матчи 15-го тура Мир РПЛ.

11 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Максим Ковалев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Сергей Зуев.

12 ноября (воскресенье)

«Пари НН» – «Балтика»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Хральцов.

«Сочи» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.

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36 комментариев

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Честный контроль
Ответ Verhovesh
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Ты это его счету в Лукойле расскажи. Посмеемся вместе.
+9
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Kent88
п#зд*ц Ростову…
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Честный контроль
Какой интересный бартер. И на матч Зенита с Краснодаром назначен мясной судейка Карасев, и на ковыряния мяса с колхозом -ручной Симоняну Левников.
А что взамен?
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Рустам Атаев
жаркий тур ожидается!
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fil_spb
Ответ </c/>
https://vk.com/wall-8722610_41819657?ysclid=losmkv5mhu364445049 с кем не бывает, судейство кукуяна...
Хах, это был не Кукуян. Опять кб сел в лужу с очередным заговором.
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fil_spb
Ответ </c/>
кукуян будет выводить зенит на первое место, зря что ли с лысым поставили в паре...
О, очередной заговор блестяще раскрыт . Знаем мы как лысый выводит Зенит. Приблизительно вот так - https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/b/c5/5be76c7364021ad0814bf84f952fd.jpeg

Причем стоит обратить внимание куда смотрит Карась. Он 100% видел нарушение. Т.е. это не ошибка, а абсолютно умышленное вмешательство в результат матча.
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Владислав88
Можно ставить квартиру на пенальти в ворота Зенита 🤣
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Ninjah
Надеюсь в этот раз Карась увидит если кому нибудь шипами на голень наступят, как в матче Краснодар-Зенит пару лет назад. При этом стоял в двух метрах от эпизода.
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Дмитрий9779
Просто напомню:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13

Это для Карасёва не нарушение вообще,а вот это пенальти:

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=882af3fc70a6e8ff90f5ed7bd6460a80_l-4809955-images-thumbs&n=13

А ещё можно удариться о футболиста Зенита и получить пенальти:

https://m.sports.ru/football/1091387070-esk-rfs-karasev-oshibochno-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-v-matche-.html
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fil_spb
Ответ Дмитрий9779
Просто напомню: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=f645dd899c58db218ffc4f64cdb9af1c_l-5386023-images-thumbs&n=13 Это для Карасёва не нарушение вообще,а вот это пенальти: https://avatars.mds.yandex.net/i?id=882af3fc70a6e8ff90f5ed7bd6460a80_l-4809955-images-thumbs&n=13 А ещё можно удариться о футболиста Зенита и получить пенальти: https://m.sports.ru/football/1091387070-esk-rfs-karasev-oshibochno-naznachil-penalti-v-vorota-zenita-v-matche-.html
Почти наверняка, Краснодар будет бить бразильцев весь матч, Карасев будет показательно игнорировать эту грубость. Карась всегда так судит. Уже скоро полтора десятилетия его беспредела. Как началось в 2011, когда Карась "не заметил" прямую ногу Дядюна в живот Малафеева и казанцы забили гол, так и продолжается.
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
немного о руках зенита... https://dzen.ru/a/ZNkfS2GWijJkHY_T
Дзеновские фантазии очень важны(нет),бгггг
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mnogokotin3
Ответ Владислав88
Можно ставить квартиру на пенальти в ворота Зенита 🤣
поставил уже? )
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Ответ Старик Стариканов
https://www.sports.ru/football/1076470428.html Спартак своего любимца поставил
за фол в центре поля, после которого через время был назначен угловой и только после углового был забит гол, так почему же столько соплей было?
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Дмитрий9779
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https://vk.com/wall-8722610_41819657?ysclid=losmkv5mhu364445049 с кем не бывает, судейство кукуяна...
Судейство Кукуяна не засчитать вам чистый гол и поставить пенку,которыюую ещё надо реализовать.
Судейство Кукуяна на ВАР с Динамо ...вобщем опять оправдания и ничего по фактам.
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mnogokotin3
Ответ Anton Vasilev
МАсковский карась на матче Зенит-краснодар.jpg https://i.sprts.ru/preset/wysiwyg/b/5b/fd89eca6111ea8692ee9b0b8407da.jpeg Все всё понимают, интригу надо создавать любыми способами
загавар?
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Владислав88
Ответ Игорь Новиков
Как и ожидалось, главный - Карасев, который кучу раз ошибался против Зенита.
Ну в этом году Карась единственный, кто не дал устроить охоту на Клаудиньо - в матчах со Спартаком и Ахматом он сразу осадил костоломов. В остальных матчах Зенит дичайшую дичь тварят судьи.
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Николай Максаков
Ответ Рустам Атаев
жаркий тур ожидается!
А чего жаркого?)мы на первое выходим,а спартак….сами знаете!)))
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ArnoNeputevy
Раз туда Карасёва, то сюда я бы назначил Окунева или Щукина.
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.ru
«Факел» – ЦСКА... ВАР – Василий Казарцев
проверит-проверит... минут на сто-сто десять
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Старик Стариканов
https://www.sports.ru/football/1076470428.html
Спартак своего любимца поставил
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Anton Vasilev
МАсковский карась на матче Зенит-краснодар.jpg
https://i.sprts.ru/preset/wysiwyg/b/5b/fd89eca6111ea8692ee9b0b8407da.jpeg
Все всё понимают, интригу надо создавать любыми способами
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