«Зенит» сыграет с «Локо» 3 декабря, «Спартак» примет «Крылья» 9-го, «Краснодар» против ЦСКА – 10-го. Опубликовано расписание Мир РПЛ на последние три тура 2023 года

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН календарь Сочи Футбол

Стало известно расписание последних трех туров Мир РПЛ в 2023 году.

16-й тур

25 ноября (суббота)

13:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
15:15 «Зенит» – «Сочи»
17:30 ЦСКА – «Динамо»
19:45 «Балтика» – «Спартак»

26 ноября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» – «Ахмат»
14:00 «Урал» – «Краснодар»
16:30 «Рубин» – «Факел»
19:00 «Ростов» – «Пари НН»

17-й тур

2 декабря (суббота)

14:00 «Пари НН» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»
19:30 «Факел» – «Балтика»

3 декабря (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Ростов»
16:30 «Краснодар» – «Оренбург»
16:30 «Локомотив» – «Зенит»
19:00 «Ахмат» – «Спартак»

4 декабря (понедельник)

19:30 «Динамо» – «Рубин»

18-й тур

8 декабря (пятница)

19:00 «Локомотив» – «Урал»

9 декабря (суббота)

14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Ростов»
19:45 «Зенит» – «Пари НН»

10 декабря (воскресенье)

14:00 «Факел» – «Динамо»
16:30 «Сочи» – «Оренбург»
19:45 «Балтика» – «Рубин»
19:45 «Краснодар» – ЦСКА

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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7 комментариев

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Артем Басалай
10 декабря , Воронеж ….
+4
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+4
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Adrenaline Z
здорово 👍
+1
0
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Артём Амирджанян
ЦСКА—Динамо,Ростов,Краснодар
0
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вовочка6762
А что у нас зимы не будет ?
Потепление обещают в декабре ?
И снега , пурги не будет ?
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poolshh
Ответ Spitersky
По хорошему нужно забирать 9 очков, вернуть должок паровозам, удачи Зенит!!!
Главное - не отморозить ничего в данной ситуации)))
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Spitersky
Ответ poolshh
Главное - не отморозить ничего в данной ситуации)))
🤣👍
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