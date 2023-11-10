Клубы АПЛ собираются ужесточить правила работы со спонсорами. Это может усложнить для «Ньюкасла» заключение сделок с саудовскими компаниями

Клубы АПЛ собираются ужесточить правила работы со спонсорами.

По данным Daily Mail, несколько клубов Премьер-лиге настаивают на внесении изменений, которые усложнят для «Ньюкасла» заключение партнерских соглашений с саудовскими компаниями.

Согласно этому предложению, клубы должны будут доказывать, что у них было несколько предложений одинаковой стоимости.

В настоящее время, согласно правилам, введенным после поглощения «Ньюкасла» в 2021 году, такие сделки проверяются в рамках процесса «справедливой рыночной стоимости», принятого в АПЛ.

Например, в июне «Ньюкасл» заключил соглашение с саудовской компанией Sela о титульном спонсорстве на 25 млн фунтов в год, которое было признано справедливым независимым оценщиком. Эта сумма была значительно ниже, чем у конкурентов из первой шестерки.

Однако новые правила приведут к тому, что клубам придется участвовать в переговорах по нескольким аналогичным предложениям.

Голосование состоится на очередном собрании акционеров лиги 21 ноября, и ожидается, что за изменения выскажутся 14 клубов.

Однако, по мнению экспертов, в связи с этим возникают вопросы об ограничении Премьер-лигой нормальной деловой активности и о том, не будет ли нарушено антимонопольное законодательство.

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