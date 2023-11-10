Клубы АПЛ собираются ужесточить правила работы со спонсорами. Это может усложнить для «Ньюкасла» заключение сделок с саудовскими компаниями

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия бизнес Футбол

Клубы АПЛ собираются ужесточить правила работы со спонсорами.

По данным Daily Mail, несколько клубов Премьер-лиге настаивают на внесении изменений, которые усложнят для «Ньюкасла» заключение партнерских соглашений с саудовскими компаниями.

Согласно этому предложению, клубы должны будут доказывать, что у них было несколько предложений одинаковой стоимости.

В настоящее время, согласно правилам, введенным после поглощения «Ньюкасла» в 2021 году, такие сделки проверяются в рамках процесса «справедливой рыночной стоимости», принятого в АПЛ.

Например, в июне «Ньюкасл» заключил соглашение с саудовской компанией Sela о титульном спонсорстве на 25 млн фунтов в год, которое было признано справедливым независимым оценщиком. Эта сумма была значительно ниже, чем у конкурентов из первой шестерки.

Однако новые правила приведут к тому, что клубам придется участвовать в переговорах по нескольким аналогичным предложениям. 

Голосование состоится на очередном собрании акционеров лиги 21 ноября, и ожидается, что за изменения выскажутся 14 клубов.

Однако, по мнению экспертов, в связи с этим возникают вопросы об ограничении Премьер-лигой нормальной деловой активности и о том, не будет ли нарушено антимонопольное законодательство.

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21 комментарий

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Любезный Коссутий
Этихад не хотят проверить - по-прежнему ли они платят 30, хотя на бумаге 70 (+/-)?
+16
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Nikhad
Люди которые пишут, что мол АПЛ помогает ньюкаслу, наверно не в курсе что, когда как только клуб купили на них сразу наложили спонсорский бан и придумали новое правило. Теперь они пытаются запретить сделки с клубами под одним владением, хотя Челси, Брайтон, Уотфорт, Сити и тд занимаются этим годами
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+9
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Ashley Carter
Манчестер Сити эту проблему решил способом финансовых махинаций
+9
-5
+4
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Фан Рубина
Просто старые мешки беспокоятся, что новые скинут их в середняки (скинут заслуженно).
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Кан и Баллак сидят в баре
Откроют Саудовцы свою букмейкерскую контору - и никаких проблем,могут хоть всю лигу целиком спонсировать,профит)
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werley
Кстати да, удивляет как сквозь пальцы смотрят власти Евросоюза, власти отдельных государств на совершенно дискриминационные меры типа футбольного фейр-плей и тому подобных. В чистом виде заговор кучки клубов-монополистов, не желающих делиться господствующим положением в футбольной иерархии. Люди готовы безвозмездно вкладывать сотни миллионов, а то и миллиарды в европейские экономики, а им бьют по рукам, изобретая абсурдные ограничения.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
а этих не хотят проверить?))

"Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян 29 марта 2023 года объявил о ряде важных назначений: в том числе стало известно, что Мансур ибн Заид Аль Нахайян (более известный как Шейх Мансур) был назначен вице-президентом ОАЭ (!!!)
....
Шейх Мансур владеет долей в компании Virgin Galactic и является владельцем частной компании Abu Dhabi United Group (ADUG), которая приобрела Manchester City Football Club."

у них футбольным клубом владеет второй человек в государстве ОАЭ!))
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Оливер Кан удаляет Роберту
А говносите когда уже банкротами объявят?
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rigobersong
Т.е. когда Американские владельцы МЮ и Челси заключают контракт с Американскими компаниями, это честный рынок, а когда СА со своими это другое:))
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werowolf-gears
Проблема для Ньюкасла - команде нужно усилятся, в лч полные трупы
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Арман Мартиросян
Простите за оффтоп, но почему приложение спортс.ру пропало с гугл плей? Пришлось обновить с внешнего источника.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Этот закон усложнит жизнь не только Ньюкаслу и Сити например(они то скорее всего найдут других не бедных спонсоров) но и многим другим клубам.
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Сергей Липатов
Ответ werley
Кстати да, удивляет как сквозь пальцы смотрят власти Евросоюза, власти отдельных государств на совершенно дискриминационные меры типа футбольного фейр-плей и тому подобных. В чистом виде заговор кучки клубов-монополистов, не желающих делиться господствующим положением в футбольной иерархии. Люди готовы безвозмездно вкладывать сотни миллионов, а то и миллиарды в европейские экономики, а им бьют по рукам, изобретая абсурдные ограничения.
ой шо ви таки понимаете. ета другое
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А говносите когда уже банкротами объявят?
Не фанату Барселоны говорить про деньги.
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