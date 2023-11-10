Клубы АПЛ собираются ужесточить правила работы со спонсорами. Это может усложнить для «Ньюкасла» заключение сделок с саудовскими компаниями
Клубы АПЛ собираются ужесточить правила работы со спонсорами.
По данным Daily Mail, несколько клубов Премьер-лиге настаивают на внесении изменений, которые усложнят для «Ньюкасла» заключение партнерских соглашений с саудовскими компаниями.
Согласно этому предложению, клубы должны будут доказывать, что у них было несколько предложений одинаковой стоимости.
В настоящее время, согласно правилам, введенным после поглощения «Ньюкасла» в 2021 году, такие сделки проверяются в рамках процесса «справедливой рыночной стоимости», принятого в АПЛ.
Например, в июне «Ньюкасл» заключил соглашение с саудовской компанией Sela о титульном спонсорстве на 25 млн фунтов в год, которое было признано справедливым независимым оценщиком. Эта сумма была значительно ниже, чем у конкурентов из первой шестерки.
Однако новые правила приведут к тому, что клубам придется участвовать в переговорах по нескольким аналогичным предложениям.
Голосование состоится на очередном собрании акционеров лиги 21 ноября, и ожидается, что за изменения выскажутся 14 клубов.
Однако, по мнению экспертов, в связи с этим возникают вопросы об ограничении Премьер-лигой нормальной деловой активности и о том, не будет ли нарушено антимонопольное законодательство.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
"Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян 29 марта 2023 года объявил о ряде важных назначений: в том числе стало известно, что Мансур ибн Заид Аль Нахайян (более известный как Шейх Мансур) был назначен вице-президентом ОАЭ (!!!)
....
Шейх Мансур владеет долей в компании Virgin Galactic и является владельцем частной компании Abu Dhabi United Group (ADUG), которая приобрела Manchester City Football Club."
у них футбольным клубом владеет второй человек в государстве ОАЭ!))