Клопп о ситуации с Диасом: «Есть более важные вещи, чем футбол. Всегда помню об этом»

Юрген Клопп высказался о ситуации с Луисом Диасом.

Отец колумбийского вингера «Ливерпуля» ранее был освобожден спустя 12 дней после похищения.

«Это по-своему сложно. Я всегда помню, что есть более важные вещи, чем футбол, и не забываю об этом. Никогда не сталкивался с подобной ситуацией.

Эта команда была очень сплоченной до того, как это случилось, но в данный момент хорошо, что все неравнодушны. В первой игре было очень трудно играть без Диаса, не хотелось играть в футбол в такой момент, но мы должны были это сделать. И ребята нашли выход.

Для футболистов и вообще для людей команда, в которой ты находишься, является безопасным местом и должна оставаться безопасным местом», – сказал тренер «Ливерпуля».

Отца Луиса Диаса освободили после 12 дней плена. Страшная история завершилась

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?