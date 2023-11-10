Клопп о ситуации с Диасом: «Есть более важные вещи, чем футбол. Всегда помню об этом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Луис Диас Футбол

Юрген Клопп высказался о ситуации с Луисом Диасом.

Отец колумбийского вингера «Ливерпуля» ранее был освобожден спустя 12 дней после похищения.

«Это по-своему сложно. Я всегда помню, что есть более важные вещи, чем футбол, и не забываю об этом. Никогда не сталкивался с подобной ситуацией.

Эта команда была очень сплоченной до того, как это случилось, но в данный момент хорошо, что все неравнодушны. В первой игре было очень трудно играть без Диаса, не хотелось играть в футбол в такой момент, но мы должны были это сделать. И ребята нашли выход.

Для футболистов и вообще для людей команда, в которой ты находишься, является безопасным местом и должна оставаться безопасным местом», – сказал тренер «Ливерпуля».

Отца Луиса Диаса освободили после 12 дней плена. Страшная история завершилась

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6 комментариев

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Нефанатик
Ответ Александр Жук
"Футбол - это не вопрос жизни и смерти. Он намного важнее" (с) Билл Шенкли Клоп не проникся философией Ливерпуля
Клопп не дурак в отличии от тех, кто понимает Шенкли буквально.
+8
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+8
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Нефанатик
Не по теме, но то, как вчера не пожал руку сопернику этот козлобородый Нуньес было очень низко.
+2
-2
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Александр Жук
Ответ Нефанатик
Клопп не дурак в отличии от тех, кто понимает Шенкли буквально.
получается легенда Ливерпуля балабол?
0
0
0
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Elihio
Ответ Александр Жук
получается легенда Ливерпуля балабол?
Хоспаде, научитесь в иронию
0
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