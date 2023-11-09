Дешам о голосовании на «Золотой мяч»: «Некоторые не включили Мбаппе в пятерку – это удивило. Не буду говорить, что это нечестно, но это недалеко от правды»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция рейтинги Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам удивлен голосованием некоторых журналистов за «Золотой мяч».

«В голосовании участвуют [журналисты] практически отовсюду. Некоторые голоса меня особенно удивили, мягко говоря.

Не включить Мбаппе в пятерку лучших игроков... Я не буду говорить, что это нечестно, но это недалеко от правды», – сказал главный тренер сборной Франции.

Килиана Мбаппе включили в пятерку 84 журналиста из 92. Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции набрал 270 очков и занял 3-е место в итоговом рейтинге.

Дешам считает, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»-2023: «3-е место – разочарование. Не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы»

«Золотой мяч» должен умереть

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21 комментарий

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Александр Жук
Ответ xQcoW
По хорошему, ЗМ должен был брать Холланд или Мбаппе, но решили устроить палевную акцию, и нарисовать красивую историю после подаренного ЧМ аргам. Так палевно и нагло еще никому не дарили ЗМ как меси
Переголосование в 2013... но ты тогда не родился
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Александр Жук
Ответ Экспертное мнение
Самая адекватная тройка: 1. Месси 2. Эми Мартинес 3. Хулиан Альварес Но увы, имеем что имеем.
Не любят здесь эпатажных людей, но если у Мартинеса это из-за природной харизмы, то у кринжа из-за сценариев, которые написала ему пиар-служба
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Александр Жук
Ответ Born is the King
Ну объективно он прав. У команды пешехода есть опыт, как работать с журналюгами и понимание сколько нужно журналистов , чтобы забрать ЗМ и чтобы эти журналисты не включаши основных заслуженных фаворитов
Реально клиника, у хейтеров:
Месси влияет на все процессы в мире) На ЗМ, на "подарок в виде ЧМ", на журналистов, на Дембеле, который привёз пенальти в финале🤡
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VERBLYUD
Ответ Александр Жук
Реально клиника, у хейтеров: Месси влияет на все процессы в мире) На ЗМ, на "подарок в виде ЧМ", на журналистов, на Дембеле, который привёз пенальти в финале🤡
Просто кринж... Интересно, они сами верят в этот бред?)) Я бы на месте хейтеров просто признал бы, что Лео лучший и не придумывал бы всякую фигню.
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Экспертное мнение
Самая адекватная тройка:

1. Месси
2. Эми Мартинес
3. Хулиан Альварес

Но увы, имеем что имеем.
+3
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Zed_patriot
Ответ Leon Petov
Надо было проходить в ЛЧ Баварию, а не бить пенки на ЧМ.... так, погодите
так, погодите... но Мбаппе дубль с пенок в финале ЧМ🤔
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Экспертное мнение
Ответ xQcoW
По хорошему, ЗМ должен был брать Холланд или Мбаппе, но решили устроить палевную акцию, и нарисовать красивую историю после подаренного ЧМ аргам. Так палевно и нагло еще никому не дарили ЗМ как меси
хз о чем ты, я только помню как Криштика тащили на ЧМ и нарисовали левое удаление марокканцу, придумали на ровном месте 8 добавленных минут, но если у тебя 0+0 за 20 лет в ПО ЧМ, то ничего не поможет. Странно, что судейка зная это сам не занес мяч в ворота. К слову, соперников Аргентины ни разу не удаляли, и придумывали 10 добавленных минут при их победном счете, но никакие судейские палки тебя не сломят, когда твой лидер капитан Лев Месси.
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Men77
Ответ xQcoW
По хорошему, ЗМ должен был брать Холланд или Мбаппе, но решили устроить палевную акцию, и нарисовать красивую историю после подаренного ЧМ аргам. Так палевно и нагло еще никому не дарили ЗМ как меси
по хорошему гелевые должны были выиграть приз - Золотой дождь!
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rigobersong
Я удивлен что Родри в тройке не было, к треблу еще Лига Наций и победный гол в финале ЛЧ:)
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Born is the King
Ну объективно он прав. У команды пешехода есть опыт, как работать с журналюгами и понимание сколько нужно журналистов , чтобы забрать ЗМ и чтобы эти журналисты не включаши основных заслуженных фаворитов
+3
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Artuom Batishev
Ответ Назар Игорь
" Не будем говорить что это нечестно....А как честно, всем голосовавшим отдать Мбаппе первое место? Ну и аппетиты у Дидье.
Он же говорит о включении в пятерку лучших. Можно не считать Мбаппе лучшим, или даже 2-3... Но это не адекватно - не включить даже в пятерку лучших.
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Антон Киселёв
Ответ Александр Жук
Реально клиника, у хейтеров: Месси влияет на все процессы в мире) На ЗМ, на "подарок в виде ЧМ", на журналистов, на Дембеле, который привёз пенальти в финале🤡
Он влияет даже на албанскую мафию, а ты говоришь Дембеле...
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