Дешам о голосовании на «Золотой мяч»: «Некоторые не включили Мбаппе в пятерку – это удивило. Не буду говорить, что это нечестно, но это недалеко от правды»
Дидье Дешам удивлен голосованием некоторых журналистов за «Золотой мяч».
«В голосовании участвуют [журналисты] практически отовсюду. Некоторые голоса меня особенно удивили, мягко говоря.
Не включить Мбаппе в пятерку лучших игроков... Я не буду говорить, что это нечестно, но это недалеко от правды», – сказал главный тренер сборной Франции.
Килиана Мбаппе включили в пятерку 84 журналиста из 92. Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции набрал 270 очков и занял 3-е место в итоговом рейтинге.
Дешам считает, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»-2023: «3-е место – разочарование. Не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Месси влияет на все процессы в мире) На ЗМ, на "подарок в виде ЧМ", на журналистов, на Дембеле, который привёз пенальти в финале🤡
1. Месси
2. Эми Мартинес
3. Хулиан Альварес
Но увы, имеем что имеем.