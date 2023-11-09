Дешам о голосовании на «Золотой мяч»: «Некоторые не включили Мбаппе в пятерку – это удивило. Не буду говорить, что это нечестно, но это недалеко от правды»

Дидье Дешам удивлен голосованием некоторых журналистов за «Золотой мяч».

«В голосовании участвуют [журналисты] практически отовсюду. Некоторые голоса меня особенно удивили, мягко говоря.

Не включить Мбаппе в пятерку лучших игроков... Я не буду говорить, что это нечестно, но это недалеко от правды», – сказал главный тренер сборной Франции.

включили в пятерку 84 журналиста из 92. Нападающий « » и сборной Франции набрал 270 очков и занял 3-е место в итоговом рейтинге.

Дешам считает, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч»-2023: «3-е место – разочарование. Не говорю, что Месси или Холанд не заслуживали победы»

«Золотой мяч» должен умереть

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!