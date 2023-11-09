Скоулз об «МЮ»: «Не чувствую, что в команде есть личности. Нет лидера. Они рассыпались в матче с «Копенгагеном»
Пол Скоулз считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.
«МЮ» уступил «Копенгагену» во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов, ведя 2:0 по ходу встречи – подобное произошло в первый раз за всю историю выступлений команды в Лиге чемпионов.
«Я думал, они дадут бой после ошибочного, на мой взгляд, удаления Маркуса Рэшфорда. Они бились вплоть до 83-й минуты, и я немного разочарован.
Можно сказать, что они рассыпались. Как только они пропустили один гол, кажется, что сразу же залетел другой. Они вели со счетом 2:0, затем это повторилось, а потом они снова пропустили на 83-й минуте. [Диогу] Далот уснул на дальней штанге, он должен был знать, что отвечает за атакующего игрока.
Я не чувствую, что в команде есть личности. У них есть капитан сборной Англии Харри Магуайр, есть Рафаэль Варан, у команды очень много опыта.
Они должны сказать: «Хорошо, мы пропустили – расслабьтесь и убедитесь, что мы не пропустим еще один». Похоже, у них нет такой организованности или такого лидера, который мог бы помешать второму пропущенному голу. Они заплатили самую высокую цену.
Пропустить гол – это нормально, такое случается. Играть на выезде в еврокубках очень сложно, но должен наступить момент, когда ты скажешь: «Нам нужно оставаться в игре», – особенно вдесятером», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире TNT Sports.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Потому что у игроков Манчестер Юнайтед рот полон хлопот в другие дни
Но, наверное, сейчас "Копенгаген" сильнее "МЮ", а сам "Юнайтед" уже не глыба футбола
И вот каждый раз когда я смотрю на нынешний середняк, в который превратился Юнайтед, я испытываю боль.
Это что такое вообще? Покупки ради продаж футболок. В команде даже ни одного работяги нет уровня Парка. Почему всем пофиг? Почему никто ничего не предпринимает?