Скоулз об «МЮ»: «Не чувствую, что в команде есть личности. Нет лидера. Они рассыпались в матче с «Копенгагеном»

Пол Скоулз считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.

«МЮ» уступил « » во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов, ведя 2:0 по ходу встречи – подобное произошло в первый раз за всю историю выступлений команды в чемпионов.

«Я думал, они дадут бой после ошибочного, на мой взгляд, удаления . Они бились вплоть до 83-й минуты, и я немного разочарован.

Можно сказать, что они рассыпались. Как только они пропустили один гол, кажется, что сразу же залетел другой. Они вели со счетом 2:0, затем это повторилось, а потом они снова пропустили на 83-й минуте. [Диогу] уснул на дальней штанге, он должен был знать, что отвечает за атакующего игрока.

Я не чувствую, что в команде есть личности. У них есть капитан сборной Англии Харри Магуайр, есть , у команды очень много опыта.

Они должны сказать: «Хорошо, мы пропустили – расслабьтесь и убедитесь, что мы не пропустим еще один». Похоже, у них нет такой организованности или такого лидера, который мог бы помешать второму пропущенному голу. Они заплатили самую высокую цену.

Пропустить гол – это нормально, такое случается. Играть на выезде в еврокубках очень сложно, но должен наступить момент, когда ты скажешь: «Нам нужно оставаться в игре», – особенно вдесятером», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире TNT Sports.

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