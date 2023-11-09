Скоулз об «МЮ»: «Не чувствую, что в команде есть личности. Нет лидера. Они рассыпались в матче с «Копенгагеном»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Рафаэль Варан Харри Магуайр Маркус Рэшфорд Диогу Далот Футбол

Пол Скоулз считает, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не хватает лидерских качеств.

«МЮ» уступил «Копенгагену» во вчерашнем матче группового этапа Лиги чемпионов, ведя 2:0 по ходу встречи – подобное произошло в первый раз за всю историю выступлений команды в Лиге чемпионов.

«Я думал, они дадут бой после ошибочного, на мой взгляд, удаления Маркуса Рэшфорда. Они бились вплоть до 83-й минуты, и я немного разочарован.

Можно сказать, что они рассыпались. Как только они пропустили один гол, кажется, что сразу же залетел другой. Они вели со счетом 2:0, затем это повторилось, а потом они снова пропустили на 83-й минуте. [Диогу] Далот уснул на дальней штанге, он должен был знать, что отвечает за атакующего игрока.

Я не чувствую, что в команде есть личности. У них есть капитан сборной Англии Харри Магуайр, есть Рафаэль Варан, у команды очень много опыта.

Они должны сказать: «Хорошо, мы пропустили – расслабьтесь и убедитесь, что мы не пропустим еще один». Похоже, у них нет такой организованности или такого лидера, который мог бы помешать второму пропущенному голу. Они заплатили самую высокую цену.

Пропустить гол – это нормально, такое случается. Играть на выезде в еврокубках очень сложно, но должен наступить момент, когда ты скажешь: «Нам нужно оставаться в игре», – особенно вдесятером», – сказал бывший игрок «МЮ» в эфире TNT Sports.

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22 комментария

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Борис Энгельгардт
Ответ Александр Жук
Сейчас сюда прибегут фанатики Рональду и скажут, что такой личностью был их многострадальный герой - Кринж, но подлый Тен Хаг его незаслуженно выкинул) 3 гола за 16 матчей, вот настоящая причина пинка в Аравию
получается Рэшфорд в конце месяца тоже в Саудию?
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Marcus-light
Ответ Александр Жук
Сейчас сюда прибегут фанатики Рональду и скажут, что такой личностью был их многострадальный герой - Кринж, но подлый Тен Хаг его незаслуженно выкинул) 3 гола за 16 матчей, вот настоящая причина пинка в Аравию
Больше чем у Рэшфорда)
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red hikkikomori
Ответ lrdtm
Рыжий дед прав. Я каждый раз испытываю шок, когда вижу состав Ман Юнайтед. Что это за хламари бездарные? Вы вспомните что при САФе было. Руни, Роналду, Гиггз, Скоулз, Рио, Видич, Ван дер Сар, Эвра... Если раньше копнуть, там Бэкхем, ван Нистелрой, Кантона, мать его так. Абсолютно безликая команда бездарей, на это больно смотреть, я просто не верю своим глазам.
Так таких либо воспитывают, либо точечно приобретают уже под имеющийся костяк, как собственно и делал САФ одновременно. А все эти нынешние игроки по большей части - покупка ради покупки, так что не удивительно
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Борис Энгельгардт
Ответ Александр Жук
возраст пока не позваляет
а кажется что пора, бегает только по праздникам и забивает тоже
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Иван Лапин
Ответ Александр Жук
Сейчас сюда прибегут фанатики Рональду и скажут, что такой личностью был их многострадальный герой - Кринж, но подлый Тен Хаг его незаслуженно выкинул) 3 гола за 16 матчей, вот настоящая причина пинка в Аравию
Роналду был лучшим бомбардиром в МЮ, после этого его выгнули, что за стату ты приводишь? когда Роналду по 5 минут за матч играл?
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alecthecute
какой очень умный человек всё время пишет оБ "МЮ"? Правильно "о"!
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Леван Сиукаев
МЮ и Барса, два сапога пара
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Leganessi
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Ответ Александр Жук
Сейчас сюда прибегут фанатики Рональду и скажут, что такой личностью был их многострадальный герой - Кринж, но подлый Тен Хаг его незаслуженно выкинул) 3 гола за 16 матчей, вот настоящая причина пинка в Аравию
Из этих 16 матчей сыграно было ~570 минут, т.е 6 полных матчей. Лучший бомбардир в истории футбола нагнул тебя, радуйся)
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red hikkikomori
Ответ lrdtm
Я около 20 лет болею за МЮ. Но когда САФ закончил, весь интерес к футболу у меня начал испаряться. С годами я перестал активно следить за АПЛ, но в сердце до сих пор только одна команда. И вот каждый раз когда я смотрю на нынешний середняк, в который превратился Юнайтед, я испытываю боль. Это что такое вообще? Покупки ради продаж футболок. В команде даже ни одного работяги нет уровня Парка. Почему всем пофиг? Почему никто ничего не предпринимает?
🤷, может быть потому что никто сейчас не планирует в долгую, тренеры боятся потерять работу, так как от них требуется результат прямо сейчас, поэтому просят готовых звёзд либо тех с кем раньше работали. После каждого из тренеров остаётся тот, кто под него пришёл - вот и накапливается шлак.
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Так оно и есть... пропустили, и расслабились, подумав, что дело сделано.
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Экспертное мнение
На самом деле, главным тащерем МЮ был Де Хеа. После его эпичных сейвов команда получала заряд духа. Недооценен.
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Real_v_dushe
Главная проблема МЮ - отсутствие игры, а отсутствие сильных личностей на поле - это лишь следствие физручества 7хага.
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Пользователь заблокирован
Почему Манчестер Юнайтед не играет по четвергам?
Потому что у игроков Манчестер Юнайтед рот полон хлопот в другие дни
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Щипотка соли
Раньше бы на сайте вышел текст о "Копенгагене" и его игроках, которые прибили сам " Манчестер Юнайтед".
Но, наверное, сейчас "Копенгаген" сильнее "МЮ", а сам "Юнайтед" уже не глыба футбола
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lrdtm
Ответ red hikkikomori
Так таких либо воспитывают, либо точечно приобретают уже под имеющийся костяк, как собственно и делал САФ одновременно. А все эти нынешние игроки по большей части - покупка ради покупки, так что не удивительно
Я около 20 лет болею за МЮ. Но когда САФ закончил, весь интерес к футболу у меня начал испаряться. С годами я перестал активно следить за АПЛ, но в сердце до сих пор только одна команда.
И вот каждый раз когда я смотрю на нынешний середняк, в который превратился Юнайтед, я испытываю боль.
Это что такое вообще? Покупки ради продаж футболок. В команде даже ни одного работяги нет уровня Парка. Почему всем пофиг? Почему никто ничего не предпринимает?
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lrdtm
Ответ alecthecute
какой очень умный человек всё время пишет оБ "МЮ"? Правильно "о"!
Все правильно он пишет. ЭмЮ. Там гласный звук в начале.
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