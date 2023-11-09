Дитмар Хаманн: «МЮ» не выйдет в плей-офф ЛЧ, у него 11 пропущенных за 4 тура. Стадион разваливается, команда ни на что не годится – сочувствую фанатам»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Дитмар Хаманн премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Дитмар Хаманн уверен, что «Манчестер Юнайтед» не выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Они пропустили 11 голов за 4 тура. Я не думаю, что «МЮ» пройдет дальше.

Меня расстраивает то, что происходит с этим клубом. Он стал тенью себя прежнего. Стадион разваливается, команда ни на что не годится. Можно только посочувствовать болельщикам», – сказал эксперт Sky Sport Deutschland, ранее игравший за «Ливерпуль».

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16 комментариев

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Александр Жук
загнивающий стадион
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pit4er
Не только стадион разваливается. Слышал, там и с джакузи беда
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Adrenaline Z
вечная память..будем помнить.Мю в наших сердах
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Neo
спасибо за сочувствие
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Назар Игорь
Сочувствую сэру Алексу, каково ему смотреть на его детище.
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Максим Ларченков
Де Хеа, Шоу и Решфорд тащили команду. Первого ушли, Люк на травме, решфод одинок впереди. Фернадеш в своей какой то тарелке варится…
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Bogdan
На самом деле кажется, что все это закономерно. Был цикл величия, сейчас спад. Но такое ощущение, что можно было избежать этой ситуации. Смотришь на их трансферы и не понимаешь, зачем брали некоторых игроков.
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Сиражудин Халало
Значит Роналду был прав насчёт инфраструктуры и всего положение Ман Юнайтед
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Bogdan
Да даже если бы они выиграли, их сарай дома размотает
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Джанлука Нальюка
Не знаю, что там разваливается, 5 лет назад я был на олд траффорде, все в полном порядке
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Мыкола
Красиво унизил))
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vincere
Зато игроки получают ещё больше, чем раньше просто потому, что носят футболку Юнайтед.
Откуда возьмётся голод до побед? Карьера уже сделана, зп капает исправно. А результаты.. фанаты как-нибудь потерпят. А Глазированным до них и вовсе нет дела, пока акции на уровне.
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oberkorn
Ответ pit4er
Не только стадион разваливается. Слышал, там и с джакузи беда
И холодильник сломался
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Люблю Марго Робби
Ответ Bogdan
На самом деле кажется, что все это закономерно. Был цикл величия, сейчас спад. Но такое ощущение, что можно было избежать этой ситуации. Смотришь на их трансферы и не понимаешь, зачем брали некоторых игроков.
Да не некоторых, практически всё мимо.....структуры нет, спортдира нет, отсюда нет никакого плана, один хаос
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