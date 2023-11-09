Дитмар Хаманн: «МЮ» не выйдет в плей-офф ЛЧ, у него 11 пропущенных за 4 тура. Стадион разваливается, команда ни на что не годится – сочувствую фанатам»
Дитмар Хаманн уверен, что «Манчестер Юнайтед» не выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
«Они пропустили 11 голов за 4 тура. Я не думаю, что «МЮ» пройдет дальше.
Меня расстраивает то, что происходит с этим клубом. Он стал тенью себя прежнего. Стадион разваливается, команда ни на что не годится. Можно только посочувствовать болельщикам», – сказал эксперт Sky Sport Deutschland, ранее игравший за «Ливерпуль».
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Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Откуда возьмётся голод до побед? Карьера уже сделана, зп капает исправно. А результаты.. фанаты как-нибудь потерпят. А Глазированным до них и вовсе нет дела, пока акции на уровне.