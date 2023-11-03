Жеребьевка плей-офф Кубка России начнется в 12:00

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Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Фонбет Кубка России.

Прямая трансляция начнется в 12:00 по московскому времени на канале «Матч ТВ».

В жеребьевке Пути РПЛ примут участие московские «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Балтика», «Зенит», «Ростов» и «Оренбург».

В первой корзине будут команды, занявшие первые места в своих группах (ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Спартак»). Во второй – клубы со вторых мест («Динамо», «Балтика», «Ростов» и «Оренбург»).

Из второй корзины в ходе жеребьевки будет отобрано по одному шару. Выбранные команды займут позицию принимающего клуба в первых матчах.

Далее из первой корзины также отберут по одному шару. Клубы, проводившие между собой матчи на групповом этапе, не смогут сыграть друг с другом.

В жеребьевке Пути регионов примут участие «Сочи», «Урал», «Ахмат», «Краснодар», хабаровский СКА, «Волгарь», «Химки» и «Родина».

Победители шестого раунда Пути регионов будут помещены в первую корзину («СКА Хабаровск», «Волгарь», «Химки» и «Родина»). Во второй окажутся команды с третьих мест групп Пути РПЛ («Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар»). 

Победители Пути регионов сыграют дома. Раунд пройдет из одного матча.

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7 комментариев

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Владимир Молявин
Ждём жеребьёвки.
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Архитектор Мендисабаль
ЦСКА-Балтика
Локомотив-Динамо
Зенит-Ростов
Спартак-Оренбург

СКА Хабаровск-Урал
Волгарь-Сочи
Химки-Ахмат
Родина-Краснодар
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dimonivanov
Мда, насколько же несправедлива эта формула к клубам пердива и втордива. Лучше было бы просто взять 8 команд из групп РПЛ и 8 команд из пути регионов, потом играть на выбывание.
Неправильно, когда из пути регионов до матчей с РПЛ приходят только 4 клуба, из них вообще половина московские.
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