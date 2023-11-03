Жеребьевка плей-офф Кубка России начнется в 12:00

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Фонбет Кубка России.

Прямая трансляция начнется в 12:00 по московскому времени на канале «Матч ТВ».

В жеребьевке Пути РПЛ примут участие московские «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Балтика», «Зенит», «Ростов» и «Оренбург».

В первой корзине будут команды, занявшие первые места в своих группах (ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Спартак»). Во второй – клубы со вторых мест («Динамо», «Балтика», «Ростов» и «Оренбург»).

Из второй корзины в ходе жеребьевки будет отобрано по одному шару. Выбранные команды займут позицию принимающего клуба в первых матчах.

Далее из первой корзины также отберут по одному шару. Клубы, проводившие между собой матчи на групповом этапе, не смогут сыграть друг с другом.

В жеребьевке Пути регионов примут участие «Сочи», «Урал», «Ахмат», «Краснодар», хабаровский СКА, «Волгарь», «Химки» и «Родина».

Победители шестого раунда Пути регионов будут помещены в первую корзину («СКА Хабаровск», «Волгарь», «Химки» и «Родина»). Во второй окажутся команды с третьих мест групп Пути РПЛ («Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар»).

Победители Пути регионов сыграют дома. Раунд пройдет из одного матча.

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