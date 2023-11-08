Локомотив – Ахмат прогноз, коэффициенты и ставки на матч 11.11.2023, российская Премьер-лига
В субботу, 11 ноября, «Локомотив» в рамках 15 тура РПЛ сыграет с «Ахматом». Игра пройдет в Москве, на стадионе «РЖД Арена». Игру начнут в 16:30 по московскому времени.
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Рекомендованная ставка: победа «Локомотива» (1.88).
Смогут ли «железнодорожники» обыграть грозненцев? Забьет ли Артем Дзюба? Получится ли у подопечных Мирослава Ромащенко обыграть москвичей? С каким счетом закончится игра? Ответы на эти вопросы мы узнаем только после просмотра матча, ну а наш прогноз на игру «Локомотив» – «Ахмат» поможет сделать осмысленную ставку на поединок.
«Локомотив»
«Железнодорожники» идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Подопечные Галактионова в четырнадцати матчах чемпионата России выиграли пять матчей, в шести поединках сыграли вничью и потерпели три поражения. «Локомотив» забил 19 голов, но при этом команда пропустила 18 мячей. Отметим, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет десять очков.
В последних пяти матчах «Локомотив» продемонстрировал следующие результаты:
- 07.10.2023 «Урал» – «Локомотив» 2:2;
- 21.10.2023 «Локомотив» – «Динамо» 0:0;
- 28.10.2023 «Ростов» – «Локомотив» 1:0;
- 01.11.2023 «Локомотив» – «Рубин» 3:0;
- 05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1.
Команда в последних пяти играх забила шесть голов и пропустила четыре мяча. В среднем «Локо» забивает по 1.2 гола за матч, а пропускает по 0.8 голов за игру. В двух матчах «железнодорожники» сохранили свои ворота в неприкосновенности, в двух матчах команда и забивала и пропускала.
Приводим прочую статистику «Локомотива»:
- «Локомотив» в последних пяти матчах нанес в среднем 16 ударов, из которых 13,4 пришлись в створ ворот соперника;
- команда допустила 6 ударов по своим воротам, в том числе 3,6 в створ;
- в среднем «Локомотив» владеет мячом на протяжении 51,4% игрового времени;
- команда допускает в среднем 14,25 нарушений;
- команда 2,75 раза попадала в офсайд;
- «железнодорожники» получили в среднем 2 желтые карточки за игру;
- команда не получала красных карточек.
Лучшим бомбардиром команды является Наир Тикнизян. Игрок в 19 матчах забил шесть голов. На втором месте – Артем Дзюба, отличившийся четырьмя голами в 16 матчах команды. К слову, столько же забили Антон Миранчук (в 19 играх «Локо») и Максим Глушенков (в 20 поединках своей команды).
Лидируют в списке лучших распасовщиков Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Оба игрока отдали по три ассиста в 20 матчах «Локомотива». Еще по два ассиста у Артема Дзюбы (форвард сыграл в 16 матчах) и Антона Миранчука (игрок провел 19 поединков).
Команде не помогут Дмитрий Баринов – опорник отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, а также Станислав Магкеев. Защитник получил разрыв крестообразной связки и вернется на поле не раньше января 2024 года.
Предполагаемый состав на игру:
- Лантратов,
- Ненахов,
- Фассон,
- Морозов,
- Самошников,
- Тикнизян,
- Марадишвили,
- Куликов,
- Миранчук,
- Глушенков,
- Дзюба.
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«Ахмат»
Грозненцы идут на четырнадцатом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда выиграла три матча, трижды сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Ахмат» забил 14 голов, однако пропустил 19 мячей. Отметим, подопечным Ромащенко для выхода из зоны стыковых матчей нужно набрать только два балла.
В последних пяти матчах «Ахмат» выступает не лучшим образом:
- 08.10.2023 «Ахмат» – «Рубин» 0:1;
- 22.10.2023 «Ростов» – «Ахмат» 3:0;
- 28.10.2023 «Зенит» – «Ахмат» 2:1;
- 31.10.2023 «Балтика» – «Ахмат» 4:1;
- 04.11.2023 «Ахмат» – «Факел» 1:2.
Команда забила только три гола, но при этом пропустила 12 мячей. «Ахмат» забивает в среднем по 0,6 гола за матч, а пропускает команда по 2,4 мяча за игру. В трех играх команда и забивала и пропускала.
Приводим прочую статистику «Ахмата»:
- грозненцы в последних пяти матчах нанес в среднем 12,4 удара, из которых 11,2 пришлись в створ ворот соперника;
- команда допустила 3,6 ударов по своим воротам, в том числе 3,4 в створ;
- в среднем «Ахмат» владеет мячом на протяжении 51% игрового времени;
- команда допускает в среднем 10,75 нарушений;
- команда 3,25 раза попадала в офсайд;
- «Ахмат» получает в среднем 2 желтые карточки за игру;
- команда не получала красных карточек.
Лучшим бомбардиром команды является Мохамед Конате. Форвард в 19 матчах забил шесть голов, три из которых с пенальти. На втором месте Владимир Ильин с четырьмя голами, забитыми в 20 матчах. А на третьей строчке Иван Олейников. Игрок отличился тремя голами в 20 играх.
Лидер по ассистам – Бернард Бериша. Игрок отличился двумя ассистами в 19 поединках.
В предстоящей встрече команде не поможет Артем Тимофеев, также не сыграют Милош Сатара и Заим Диванович. Также не примет участия и Лечи Садулаев.
Предполагаемый состав на игру:
- Шелия,
- Богосавац,
- Тодорович,
- Челикович,
- Семенов,
- Олейников
- Бериша,
- Швец,
- Камило,
- Ильин,
- Конате.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат»
Прежде чем приступать к прогнозу на игру, вспомним, как команды раньше играли между собой. Так, история противостояния команд насчитывает 36 матчей, в которых 21 раз побеждал московский «Локомотив», «Ахмат» выигрывал в семи встречах. «Локо» отличился 61 голом, а грозненцы забили 25 мячей. Последние пять очных матчей команды провели следующим образом:
- 11.03.2023 «Ахмат» – «Локомотив» 0:1;
- 04.09.2022 «Локомотив» – «Ахмат» 1:2;
- 19.03.2022 «Ахмат» – «Локомотив» 2:3;
- 20.11.2021 «Локомотив» – «Ахмат» 1:2;
- 28.11.2020 «Ахмат» – «Локомотив» 0:0.
«Локомотив», на первый взгляд, выглядит очевидным фаворитом матча – даже несмотря на не самые стабильные результаты в последних играх. Команда довольно активна в атаке, достаточно бьет в створ ворот и неплохо владеет мячом. В то же время, «Локо» допускает довольно много ударов и по своим воротам.
«Ахмат» после назначения Ромащенко «встрепенулся», но потом команду настиг игровой кризис. В последних пяти матчах – пять поражений. Уже очевидно, что команда в этом сезоне будет бороться за право остаться в Премьер-лиге.
Предположим, что «Локомотив» победит в этой встрече – к слову, в «железнодорожников» верят и аналитики букмекерской конторы «Бетбум». На победу подопечных Михаила Галактионова дают коэффициент 1.88, видимо, держа в уме не самые стабильные результаты команды. Впрочем, ничья оценивается в солидные 3.85 – не самый очевидный исход встречи, а победу «Ахмата» и вовсе оценивают в 4.02.
Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.88).
Где смотреть матч Локомотив – Ахмат
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- Дата проведения
- 11 ноября, 16.30, «стадион Локомотив»
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