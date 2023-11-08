Локомотив – Ахмат прогноз, коэффициенты и ставки на матч 11.11.2023, российская Премьер-лига

В субботу, 11 ноября, «Локомотив» в рамках 15 тура РПЛ сыграет с «Ахматом». Игра пройдет в Москве, на стадионе «РЖД Арена». Игру начнут в 16:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Локомотива» (1.88).

Смогут ли «железнодорожники» обыграть грозненцев? Забьет ли Артем Дзюба? Получится ли у подопечных Мирослава Ромащенко обыграть москвичей? С каким счетом закончится игра? Ответы на эти вопросы мы узнаем только после просмотра матча, ну а наш прогноз на игру «Локомотив» – «Ахмат» поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Локомотив»

«Железнодорожники» идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Подопечные Галактионова в четырнадцати матчах чемпионата России выиграли пять матчей, в шести поединках сыграли вничью и потерпели три поражения. «Локомотив» забил 19 голов, но при этом команда пропустила 18 мячей. Отметим, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет десять очков.

В последних пяти матчах «Локомотив» продемонстрировал следующие результаты:

07.10.2023 «Урал» – «Локомотив» 2:2;

21.10.2023 «Локомотив» – «Динамо» 0:0;

28.10.2023 «Ростов» – «Локомотив» 1:0;

01.11.2023 «Локомотив» – «Рубин» 3:0;

05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1.

Команда в последних пяти играх забила шесть голов и пропустила четыре мяча. В среднем «Локо» забивает по 1.2 гола за матч, а пропускает по 0.8 голов за игру. В двух матчах «железнодорожники» сохранили свои ворота в неприкосновенности, в двух матчах команда и забивала и пропускала.

Приводим прочую статистику «Локомотива»:

«Локомотив» в последних пяти матчах нанес в среднем 16 ударов, из которых 13,4 пришлись в створ ворот соперника;

команда допустила 6 ударов по своим воротам, в том числе 3,6 в створ;

в среднем «Локомотив» владеет мячом на протяжении 51,4% игрового времени;

команда допускает в среднем 14,25 нарушений;

команда 2,75 раза попадала в офсайд;

«железнодорожники» получили в среднем 2 желтые карточки за игру;

команда не получала красных карточек.

Лучшим бомбардиром команды является Наир Тикнизян. Игрок в 19 матчах забил шесть голов. На втором месте – Артем Дзюба, отличившийся четырьмя голами в 16 матчах команды. К слову, столько же забили Антон Миранчук (в 19 играх «Локо») и Максим Глушенков (в 20 поединках своей команды).

Лидируют в списке лучших распасовщиков Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Оба игрока отдали по три ассиста в 20 матчах «Локомотива». Еще по два ассиста у Артема Дзюбы (форвард сыграл в 16 матчах) и Антона Миранчука (игрок провел 19 поединков).

Команде не помогут Дмитрий Баринов – опорник отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, а также Станислав Магкеев. Защитник получил разрыв крестообразной связки и вернется на поле не раньше января 2024 года.

Предполагаемый состав на игру:

Лантратов,

Ненахов,

Фассон,

Морозов,

Самошников,

Тикнизян,

Марадишвили,

Куликов,

Миранчук,

Глушенков,

Дзюба.

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«Ахмат»

Грозненцы идут на четырнадцатом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда выиграла три матча, трижды сыграла вничью и потерпела восемь поражений. «Ахмат» забил 14 голов, однако пропустил 19 мячей. Отметим, подопечным Ромащенко для выхода из зоны стыковых матчей нужно набрать только два балла.

В последних пяти матчах «Ахмат» выступает не лучшим образом:

08.10.2023 «Ахмат» – «Рубин» 0:1;

22.10.2023 «Ростов» – «Ахмат» 3:0;

28.10.2023 «Зенит» – «Ахмат» 2:1;

31.10.2023 «Балтика» – «Ахмат» 4:1;

04.11.2023 «Ахмат» – «Факел» 1:2.

Команда забила только три гола, но при этом пропустила 12 мячей. «Ахмат» забивает в среднем по 0,6 гола за матч, а пропускает команда по 2,4 мяча за игру. В трех играх команда и забивала и пропускала.

Приводим прочую статистику «Ахмата»:

грозненцы в последних пяти матчах нанес в среднем 12,4 удара, из которых 11,2 пришлись в створ ворот соперника;

команда допустила 3,6 ударов по своим воротам, в том числе 3,4 в створ;

в среднем «Ахмат» владеет мячом на протяжении 51% игрового времени;

команда допускает в среднем 10,75 нарушений;

команда 3,25 раза попадала в офсайд;

«Ахмат» получает в среднем 2 желтые карточки за игру;

команда не получала красных карточек.

Лучшим бомбардиром команды является Мохамед Конате. Форвард в 19 матчах забил шесть голов, три из которых с пенальти. На втором месте Владимир Ильин с четырьмя голами, забитыми в 20 матчах. А на третьей строчке Иван Олейников. Игрок отличился тремя голами в 20 играх.

Лидер по ассистам – Бернард Бериша. Игрок отличился двумя ассистами в 19 поединках.

В предстоящей встрече команде не поможет Артем Тимофеев, также не сыграют Милош Сатара и Заим Диванович. Также не примет участия и Лечи Садулаев.

Предполагаемый состав на игру:

Шелия,

Богосавац,

Тодорович,

Челикович,

Семенов,

Олейников

Бериша,

Швец,

Камило,

Ильин,

Конате.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Локомотив» – «Ахмат»

Прежде чем приступать к прогнозу на игру, вспомним, как команды раньше играли между собой. Так, история противостояния команд насчитывает 36 матчей, в которых 21 раз побеждал московский «Локомотив», «Ахмат» выигрывал в семи встречах. «Локо» отличился 61 голом, а грозненцы забили 25 мячей. Последние пять очных матчей команды провели следующим образом:

11.03.2023 «Ахмат» – «Локомотив» 0:1;

04.09.2022 «Локомотив» – «Ахмат» 1:2;

19.03.2022 «Ахмат» – «Локомотив» 2:3;

20.11.2021 «Локомотив» – «Ахмат» 1:2;

28.11.2020 «Ахмат» – «Локомотив» 0:0.

«Локомотив», на первый взгляд, выглядит очевидным фаворитом матча – даже несмотря на не самые стабильные результаты в последних играх. Команда довольно активна в атаке, достаточно бьет в створ ворот и неплохо владеет мячом. В то же время, «Локо» допускает довольно много ударов и по своим воротам.

«Ахмат» после назначения Ромащенко «встрепенулся», но потом команду настиг игровой кризис. В последних пяти матчах – пять поражений. Уже очевидно, что команда в этом сезоне будет бороться за право остаться в Премьер-лиге.

Предположим, что «Локомотив» победит в этой встрече – к слову, в «железнодорожников» верят и аналитики букмекерской конторы «Бетбум». На победу подопечных Михаила Галактионова дают коэффициент 1.88, видимо, держа в уме не самые стабильные результаты команды. Впрочем, ничья оценивается в солидные 3.85 – не самый очевидный исход встречи, а победу «Ахмата» и вовсе оценивают в 4.02.

Наш прогноз – победа «Локомотива» (1.88).

Где смотреть матч Локомотив – Ахмат

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