Где смотреть Факел – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 11 ноября

В субботу, 11 ноября, сыграют Факел и ЦСКА в 15 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Факел – ЦСКА

Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Факел: все новости

ЦСКА: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Прогноз на матч Факел – ЦСКА