Где смотреть Факел – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 11 ноября
В субботу, 11 ноября, сыграют Факел и ЦСКА в 15 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Факел – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
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