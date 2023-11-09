Александр Мостовой: «Абаскаль знает футбол только по книжкам, это проблема. Не все в футболе понимает, не хватает опыта»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Я думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает, это и подчеркивает последние результаты. Команда нестабильна, постоянно ротируется состав.

Почему так? Все просто: ему не хватает опыта, у него нет футбольного прошлого. Он не знает, что такое боль на поле, когда ты через «не могу» вытаскиваешь матчи на ободах буквально.

Абаскаль знает футбол только по книжкам, вот и все. В этом вся и проблема», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

После 14 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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28 комментариев

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Нефанатик
Мостовому бы точно книги не помешали.
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f0rmoceft
Мостовой все никак не отстанет от Абаскаля. Все уже все поняли))
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Mechel**
Мне кажется это за него уже давно пишут по теме Абаскаля… сам Мостовой и не в курсе))
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ARIGAMI ARIGAMI
Мостовой, лучше найди себе девушку
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JENNINGS
Очень хочу посмотреть футбольный матч между командой, которую будет тренировать Мостовой и командой под руководством Абаскаля!)
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Melnikov1968
Уже совсем не смешно.
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baryn
Саша, переходи уже на Дюкова, он тоже не играл за Сельту.
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ЖУЛИК
Нахрена повторять одно и тоже, ему самому не надоело
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Нефанатик
Мостовому бы точно книги не помешали.
"Горе от ума" например
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Алексей Иванов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мостовой, лучше найди себе девушку
для начала нужно найти шампунь
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deadjoker
Нагельсмана в Спартак теперь не позовут :))
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Алексей Иванов
Абаскаль даже не умеет чеканить, какой из него тренер)
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Mechel**
Мне кажется это за него уже давно пишут по теме Абаскаля… сам Мостовой и не в курсе))
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BEGEMOT22
Царские советы
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Нефанатик
Очень хочу видеть во главе спартака Мостового. Что бы его нападки сменились оправданиями
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dreamstep
Саша, сколько титулов принёс Сельте "через немогу"? Кажется не много.
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андрэ
Саша ну сколько можно уже выкапывать эту стюардессу...
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Леонид Матросов
Сам то только узнал недавно что такое слепая зона.
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Anneta28
"Он с именем этим ложится и с именем этим встаёт".(с)😂😂😂
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КБ Сергей
Сколько можно одно и то же постить? Ну, ничего же нового. Больше не у кого спросить, или кроме этих, надоевших персонажей, никто говорить не хочет?
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ApXuMaHqPuT
Странно, что Мост в свои 55 лет никого не тренирует - опыт-то колоссальный, всё понимает, отлично чеканит, даже пару книжек прочитал🤴
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FNT
Самое крутое в этих прыжках на Абаскаля - упорное желание называть человека с 10-летней тренерской карьерой дилетантом. Даже если он в начале таким был (хотя с чего бы, он связан с футболом с детства), он уже давно обладает кучей практических знаний.

А, и еще интересно. Мостовой правда думает, что чувак, занимавшийся футболом в Ла Масии и школе Севильи, не умеет чеканить? Или что он там нес?

Я при этом вовсе не уверен, что Абаскаль хороший тренер. Может, и нет. Но он точно более компетентен, чем Царь и подобные ему цирковые специалисты.
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Вячеслав Припузов
Модернизированное утверждение о том что Абаскаль не итрал в футбол, а-ля по научному
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Утренняя Аврора
Ну, не зовут его в Спартак. Хоть тресни .
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Sunnyboy
О Саня на чикушку заработал!
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