Александр Мостовой: «Абаскаль знает футбол только по книжкам, это проблема. Не все в футболе понимает, не хватает опыта»
Александр Мостовой поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Я думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает, это и подчеркивает последние результаты. Команда нестабильна, постоянно ротируется состав.
Почему так? Все просто: ему не хватает опыта, у него нет футбольного прошлого. Он не знает, что такое боль на поле, когда ты через «не могу» вытаскиваешь матчи на ободах буквально.
Абаскаль знает футбол только по книжкам, вот и все. В этом вся и проблема», – сказал бывший полузащитник сборной России.
После 14 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А, и еще интересно. Мостовой правда думает, что чувак, занимавшийся футболом в Ла Масии и школе Севильи, не умеет чеканить? Или что он там нес?
Я при этом вовсе не уверен, что Абаскаль хороший тренер. Может, и нет. Но он точно более компетентен, чем Царь и подобные ему цирковые специалисты.