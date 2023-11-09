Александр Мостовой: «Абаскаль знает футбол только по книжкам, это проблема. Не все в футболе понимает, не хватает опыта»

Александр Мостовой поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Я думаю, что не все в футболе понимает, это и подчеркивает последние результаты. Команда нестабильна, постоянно ротируется состав.

Почему так? Все просто: ему не хватает опыта, у него нет футбольного прошлого. Он не знает, что такое боль на поле, когда ты через «не могу» вытаскиваешь матчи на ободах буквально.

Абаскаль знает футбол только по книжкам, вот и все. В этом вся и проблема», – сказал бывший полузащитник сборной России.

После 14 проведенных туров Мир « » занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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