Канчельскис – «Спартаку»: «Берите Романцева, он сделает вас чемпионами! Можно еще Мостового взять. Сейчас в клубе бардак полнейший»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Олег Романцев Андрей Канчельскис Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис посоветовал «Спартаку» назначить Олега Романцева.

«Если Фергюсон возглавит сейчас «Спартак», клуб станет чемпионом – 100 процентов. Но его никогда в жизни там не будет!

Руководство «Спартака, берите Романцева на смену Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Все очень просто: берете Олега Ивановича – «Спартак» становится чемпионом России. Все максимально просто. Могут еще Александра Мостового взять, он пока без клуба, к примеру.

Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут. «Спартак» – мои спонсоры, всегда выигрываю: заключаю пари с их болельщиками и побеждаю (смеется). Люблю этот клуб только из-за того, что он меня спонсирует», – сказал бывший футболист сборной России. 

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28 комментариев

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Tun
Годный был бы троллинг.... но ведь это не троллинг
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-1
+13
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Roman Araslanov
Этому больше не наливать
+6
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Максим Столбов
Возьми Мостового и бардак будет в неконтролируемом состоянии.
+6
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red hikkikomori
Спартаку - Романцева, Манчестер Юнайтед - Ферги, Локомотиву - Палыча, ЦСКА - Газзаева)
+5
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+4
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sekundo
И пломбир, пломбир вернуть...
+3
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benjamin92
Сгорел сарай - гори и хата
+2
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Ответ Redwhite heart
Два безработных Саша и Андрюша знатно нализывают друг другу
с одной посуды лакают, молочные братья..
+2
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Zenith forever
Шутки Канчелскиса перешли в плоскость глупостей и даже наглости. Значит поставь на Спартак ОИРа и они чемпионами станут? Разве это не неуважение по отношению к другим нашим клубам и их тренерам и футболистам? Да поставьте во главе Спартака ОИРа и Семак, Ивич, Осинькин, Личка, Федотов и др. Спартак в пердив безо всяких стыков отправят.
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Роман Комаров
А что он всё про Спартак, других клубов не знает, или про другие читать не будут?
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человек которому не интересен Спартак, каждый день его комментирует..
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Вадим flanec
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с одной посуды лакают, молочные братья..
Ахахахахахп. Скорее собутыльники))
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TheSportNik
Фергюссон пусть берет МЮ, но думаю чемпионом он уже его не сделает.
Бери уж Мостового в Тобол тренером, посмотрим на царя в Казахстане, только билеты купите обратно в Москву заранее, там болельщики горячие, можете не успеть удрать обратно в Россию.
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Kit244098
Выбирая между Стаканычем и рыжим клоуном, я бы предпочел клоуна))
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Konstantin Zorin
Смешно и грустно.
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Вадим flanec
Канчельскис Спартаку : возьмите Мостового, и будет вам не бардак, а организованный беспорядок))
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Sgt. Elias Grodin
Не поможет, там явно нарушена рецептура борща.
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romanisti89
это на какой вечеринке он такой тост толкнул?
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ablexs
он же должен понимать что Романович не тренирует а мост бездарность
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Ilia Ashirov
Точно. если есть проблема, почему бы её не усугубить
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Пет Рович
Это не лечится...
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Владимир Молявин
Голову полечить не пробовал?
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Блуждающий странник
Олегу Ивановичу уже 70 лет скоро, оставьте его в покое
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Redwhite heart
Два безработных Саша и Андрюша знатно нализывают друг другу
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Красная стрела
Очень долго ждал возвращения Романцева. Но после инфаркта...
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Aleksey Yashin
Если бы дело было на Матч ТВ:
Спартак – мои спонсоры, всегда выигрываю: заключаю пари с их болельщиками и побеждаю.
А если вы хотите побеждать, то заходите на [название букмекерской конторы] и делайте свою ставку
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