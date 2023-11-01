Канчельскис – «Спартаку»: «Берите Романцева, он сделает вас чемпионами! Можно еще Мостового взять. Сейчас в клубе бардак полнейший»

Андрей Канчельскис посоветовал «Спартаку» назначить Олега Романцева.

«Если Фергюсон возглавит сейчас «Спартак», клуб станет чемпионом – 100 процентов. Но его никогда в жизни там не будет!

Руководство « , берите на смену Абаскалю. Он вам выиграет чемпионат, сделает чемпионами наконец-то. Это элементарные вещи, их понимать нужно. Все очень просто: берете Олега Ивановича – «Спартак» становится чемпионом России. Все максимально просто. Могут еще Александра Мостового взять, он пока без клуба, к примеру.

Сейчас в красно-белом клубе бардак полнейший! Чемпионами они так не станут. «Спартак» – мои спонсоры, всегда выигрываю: заключаю пари с их болельщиками и побеждаю (смеется). Люблю этот клуб только из-за того, что он меня спонсирует», – сказал бывший футболист сборной России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!