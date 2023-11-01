Мостовой об Абаскале: «Спартак» – самый популярный клуб России. Жаль, что такие люди непонятно как туда попадают, а потом еще и умничают. Своих не ценим, не уважаем»
Александр Мостовой высказался о результатах «Спартака».
Команда Гильермо Абаскаля уступила «Факелу» в 13-м туре Мир РПЛ (0:2). Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
«А что сейчас говорить о результатах «Спартака»? Все идет своим чередом, ничего не меняется. «Спартак» одну игру выиграет и все, а потом в паре матчей отскочит, как это было против «Сочи» или ЦСКА. Поэтому они и держатся наверху, и не важно, кто будет тренером команды.
«Спартак» – самый популярный клуб России, народная команда. Но очень жаль, что такие люди, как Абаскаль, тренируют команду. Непонятно, как попадают, а потом еще и умничают.
Своих не ценим, не уважаем», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Каждый день одно и тоже говорит, сколько можно?
А сейчас уже делит свои, чужие
Я проста не понимаю, у людей лицемерие зашкаливает
Дальше что?