Мостовой об Абаскале: «Спартак» – самый популярный клуб России. Жаль, что такие люди непонятно как туда попадают, а потом еще и умничают. Своих не ценим, не уважаем»

Александр Мостовой высказался о результатах «Спартака».

Команда Гильермо Абаскаля уступила «Факелу» в 13-м туре Мир (0:2). Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

«А что сейчас говорить о результатах « »? Все идет своим чередом, ничего не меняется. «Спартак» одну игру выиграет и все, а потом в паре матчей отскочит, как это было против «Сочи» или ЦСКА. Поэтому они и держатся наверху, и не важно, кто будет тренером команды.

«Спартак» – самый популярный клуб России, народная команда. Но очень жаль, что такие люди, как , тренируют команду. Непонятно, как попадают, а потом еще и умничают.

Своих не ценим, не уважаем», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!