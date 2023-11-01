Мостовой об Абаскале: «Спартак» – самый популярный клуб России. Жаль, что такие люди непонятно как туда попадают, а потом еще и умничают. Своих не ценим, не уважаем»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о результатах «Спартака».

Команда Гильермо Абаскаля уступила «Факелу» в 13-м туре Мир РПЛ (0:2). Красно-белые занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

«А что сейчас говорить о результатах «Спартака»? Все идет своим чередом, ничего не меняется. «Спартак» одну игру выиграет и все, а потом в паре матчей отскочит, как это было против «Сочи» или ЦСКА. Поэтому они и держатся наверху, и не важно, кто будет тренером команды.

«Спартак» – самый популярный клуб России, народная команда. Но очень жаль, что такие люди, как Абаскаль, тренируют команду. Непонятно, как попадают, а потом еще и умничают.

Своих не ценим, не уважаем», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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21 комментарий

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Alex1104
Да были уже свои в Спартаке. И чеканить умели! Но как-то не у всех получалось. Если мягко.
+15
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+15
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ygcn5c2ty9
Александр явно мимо зеркала очень долго проходит каждый раз
+7
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+7
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Джесси Пинкман
По любому это какая то нейросеть уже составляет тексты. Все одно да потому.
+6
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+6
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БезызбежноНаКрасный
Ответ ygcn5c2ty9
Александр явно мимо зеркала очень долго проходит каждый раз
и каждый раз чеканит
+4
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+4
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Michael Scott
жаль, что далеко не все могут тренировать Спартак)))) это действительно тонко))))) не так уж и много своих образованных тренеров, которых ценят в наше время))))
+2
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Я Гражданин Мира
Ответ Artem Piatkov
Раньше был "самый титулованный", теперь "самый популярный" Дальше что?
Самый раздражаюший
+2
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ygcn5c2ty9
воспитанник ЦСКА с португальским гражданством обязательно должен кричать о том что он «свой»
+1
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JESUSCHRIST
хоспаде, да все уже поняли его блестящую мысль. зачем он одно и то же повторяет постоянно?
+2
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KKA
Ответ Джесси Пинкман
По любому это какая то нейросеть уже составляет тексты. Все одно да потому.
Да, походу , над нами просто издеваются редакторы ) зато трафик какой)
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Oleg Gavrish
Ответ Michael Scott
жаль, что далеко не все могут тренировать Спартак)))) это действительно тонко))))) не так уж и много своих образованных тренеров, которых ценят в наше время))))
Не только лишь все. Мало кто может это делать
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Антон Фалафель
Надоела уже его заезженная пластинка.
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okkervil
Вопли Мостового уже сильно раздражают. А кто - то из типожурналистов нагло пользуется его слабоумием, высасывая новости из пальца, благо копеечка не пахнет.
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БезызбежноНаКрасный
так он корки уже получил, или ещё нет?
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Клирик
Отключите этот рупор пожалуйста!
Каждый день одно и тоже говорит, сколько можно?
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ApXuMaHqPuT
Очередная глава автобиографической книги Александра Мостового «Из царя в клоуны»🤡
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Ice Vorya
А все от того что в футбол Абаскаль не играл! Да он даже не может 30 раз начеканить!
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Я Гражданин Мира
Сам выступал за рубежом несколько лет и к нему относились к к царью
А сейчас уже делит свои, чужие
Я проста не понимаю, у людей лицемерие зашкаливает
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Artem Piatkov
Раньше был "самый титулованный", теперь "самый популярный"

Дальше что?
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