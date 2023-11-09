«Локо» рассматривает назначение гендиректора тульского «Арсенала» Зотова на замену Леонченко

В «Локомотиве» может смениться генеральный директор.

Московский клуб рассматривает возможность приглашения гендиректора « » Александра Зотова. Он может сменить , сообщает «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что железнодорожники не планируют продлевать контракт с Леонченко, истекающий в конце 2023 года. Однако ситуация изменилась: теперь вариант продления не исключен из‑за сложности поиска кандидатов на смену нынешнему генеральному директору.

В текущем сезоне Мир « » занимает 7-е место, набрав 21 очко после 14 туров.

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