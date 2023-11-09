«Локо» рассматривает назначение гендиректора тульского «Арсенала» Зотова на замену Леонченко

Теги Локомотив премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Владимир Леонченко Чемпионат.com Футбол

В «Локомотиве» может смениться генеральный директор.

Московский клуб рассматривает возможность приглашения гендиректора «Арсенала» Александра Зотова. Он может сменить Владимира Леонченко, сообщает «Чемпионат». 

Ранее появилась информация о том, что железнодорожники не планируют продлевать контракт с Леонченко, истекающий в конце 2023 года. Однако ситуация изменилась: теперь вариант продления не исключен из‑за сложности поиска кандидатов на смену нынешнему генеральному директору. 

В текущем сезоне Мир РПЛ «Локо» занимает 7-е место, набрав 21 очко после 14 туров. 

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9 комментариев

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kilo_gilo
ну успехи тульского Арсенала, безусловно, поражают: из середняка РПЛ превратиться в середняка ФНЛ))
верной дорогой идут управленцы Локо!
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Dimonsukhan1987
Зато без немцев!! Лучше и быть не может, браво!
+3
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Novak
Ответ jqzn88xn6n
Кто-нибудь объяснит хорошо ли это, или нет? Или же и дальше будем наблюдать Локомотив Советов? 🚂
Это никак, потому что гендиректор ничего не решает. По сути это зиц-председатель, который только подписи на документах ставит.
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Скорый поезд
Ответ Novak
Это никак, потому что гендиректор ничего не решает. По сути это зиц-председатель, который только подписи на документах ставит.
Можно к этому добавить, что подписи он ставит за весьма нехилую зарплату - этот, так называемый, зиц ...
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jqzn88xn6n
Кто-нибудь объяснит хорошо ли это, или нет? Или же и дальше будем наблюдать Локомотив Советов? 🚂
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dreamstep
У Арсенала как-то не особо много успехов за последний год, странно что человека оттуда берут. Только если он "свой".
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Кино Музыка
Спартак уже связался на свою голову с Арсеналом.
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Максим Столбов
РЖД конечно молодцы, грамотно скидывают убыточный балласт.
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Dmitry Orlov
Того самого Арсенала, где задержки по зарплате месяца по 4 были? Не внушает доверия что-то.
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