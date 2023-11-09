«Локо» рассматривает назначение гендиректора тульского «Арсенала» Зотова на замену Леонченко
В «Локомотиве» может смениться генеральный директор.
Московский клуб рассматривает возможность приглашения гендиректора «Арсенала» Александра Зотова. Он может сменить Владимира Леонченко, сообщает «Чемпионат».
Ранее появилась информация о том, что железнодорожники не планируют продлевать контракт с Леонченко, истекающий в конце 2023 года. Однако ситуация изменилась: теперь вариант продления не исключен из‑за сложности поиска кандидатов на смену нынешнему генеральному директору.
В текущем сезоне Мир РПЛ «Локо» занимает 7-е место, набрав 21 очко после 14 туров.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
верной дорогой идут управленцы Локо!