Божович о Fan ID: «Не вижу проблем, скоро он будет во всем мире. В театре или на хоккее зажигали файеры? Кому они нравятся? Людям нужна безопасность»

поддерживает Fan ID и считает, что скоро его введут во всем мире.

– Вы уже говорили про Fan ID и заявили, что данная система не нравится хулиганам. Болельщики задаются вопросом, почему данная система распространяется только на футбол.

– Люди говорят еще про театр. У меня вопрос – а когда в театре зажигали файеры? Никогда! Когда в хоккее такое было? Много людей ходят на стадионы, и им требуется безопасность. Люди, которые любят футбол, не будут жечь файеры! Я не вижу никаких проблем в Fan ID.

Думаю, скоро во всем мире будет работать данная система, потому что так можно биться с «болельщиками», которые разжигают огонь. Вот эти файеры разве кому-то нравятся? Мне кажется, никому. Кому нравится, когда судья останавливает игру, потому что фанаты опять что-то натворили? Такие вещи не должны происходить.

Складывается так, что фанаты становятся важнее, чем происходящее на поле – так быть не должно. Мне нравится, когда на футбол ходят семьями – мама, папа, ребенок, и нет никакого огня – все безопасно. Это мое мнение.

– Пиво нужно продавать на стадионах в России?

– Не знаю. В Европе можно выпить пиво на стадионе. Это, конечно, дополнительная прибыль для клубов. Не думаю, что продажа алкоголя была бы опасна, но на стадион люди ходят, чтобы развлекаться, – сказал бывший главный тренер « », « » и тульского « ».

Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы

Турция девять лет живет с Fan ID. Почему болельщики его приняли? В чем отличия от России?

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