Божович о Fan ID: «Не вижу проблем, скоро он будет во всем мире. В театре или на хоккее зажигали файеры? Кому они нравятся? Людям нужна безопасность»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия происшествия болельщики Первая лига Арсенал Тула Миодраг Божович стадионы Fan ID Футбол

Миодраг Божович поддерживает Fan ID и считает, что скоро его введут во всем мире.

– Вы уже говорили про Fan ID и заявили, что данная система не нравится хулиганам. Болельщики задаются вопросом, почему данная система распространяется только на футбол.

– Люди говорят еще про театр. У меня вопрос – а когда в театре зажигали файеры? Никогда! Когда в хоккее такое было? Много людей ходят на стадионы, и им требуется безопасность. Люди, которые любят футбол, не будут жечь файеры! Я не вижу никаких проблем в Fan ID.

Думаю, скоро во всем мире будет работать данная система, потому что так можно биться с «болельщиками», которые разжигают огонь. Вот эти файеры разве кому-то нравятся? Мне кажется, никому. Кому нравится, когда судья останавливает игру, потому что фанаты опять что-то натворили? Такие вещи не должны происходить.

Складывается так, что фанаты становятся важнее, чем происходящее на поле – так быть не должно. Мне нравится, когда на футбол ходят семьями – мама, папа, ребенок, и нет никакого огня – все безопасно. Это мое мнение.

– Пиво нужно продавать на стадионах в России?

– Не знаю. В Европе можно выпить пиво на стадионе. Это, конечно, дополнительная прибыль для клубов. Не думаю, что продажа алкоголя была бы опасна, но на стадион люди ходят, чтобы развлекаться, – сказал бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и тульского «Арсенала».

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Турция девять лет живет с Fan ID. Почему болельщики его приняли? В чем отличия от России?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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49 комментариев

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Kobe81pts
С удовольствием посмотрю как фан айди будут вводить на Балканах и Аргентине
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SadButTrue
Ответ Дмитрий Агалаков
Скажите Божовичу, что его не позовут работать в Россию. Пусть не старается так сильно вылизывать, надоел уже.
В Сочи могут взять. В хоккейный. Назаров так целый год вылизывал и ему бросили кость
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SadButTrue
Ответ zer
когда в РПЛ зажигали файеры массово, в 2008 году?
Вот в театрах ввели фан айди и там перестали хулиганить. Понимаете?
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nick-basil
Божович хочет работать в РФ. Вот и исполняет
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Mbest77
У него разве есть российское гражданство? А то так отрабатывать мандат не каждый сможет )
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Дмитрий Агалаков
Ответ Madcomposer
Помню как круто было на концертах ДДТ, когда на "Родине" зажигали файеры.
На концертах ДДТ вообще всегда круто!
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Павел Павлов
схерали тогда куча ментов устраивают досмотры при входе?
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Александр Тихонов
Букмекерам пора принимать ставки. Кто из этих патриотически настроенных персонажей станет депутатом Госдумы в следующим созыве? Варианты:
1) Божович;
2) Ари;
3) Оба.
Конкуренция между ними серьезная, ведь число депутатских мест ограничено, а сидеть и получать неплохие деньги за нажимание кнопок в правильном порядке хочется.
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a2wai
Когда год сидишь без работы, и не такое придумаешь, чтобы ее найти.
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brig_Mercury
Вообще-то 20 лет назад был Норд-Ост, жертвы. В театр сейчас даже паспорт не надо показывать, чтобы купить билет. Случались трагедии в Кафе, вроде Хромой лошади... В Зимней вишне сгорел кинотеатр... Ходить в такие заведения по сути тоже небезопасно. Но где там всякие идентификации на основании паспортных данных? Давайте все сферы развлечений зарегулируем. Только это всё не про безопасность, это упрощает работу следственным органам по факту преступления. А совершить его может любой с фан-айди или без.
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WildCat-2k
А чё, у нас проблемы с файерами были???
Мне казалось давно уже ничего особо криминального на футболе не происходила.
Чет Божович гонит
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Madcomposer
Помню как круто было на концертах ДДТ, когда на "Родине" зажигали файеры.
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Максим Шпилёв
Ответ Дмитрий Агалаков
Скажите Божовичу, что его не позовут работать в Россию. Пусть не старается так сильно вылизывать, надоел уже.
Я бы не был уверен, что не позовут. Остались ещё клубы, которые он не тренировал)
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T622222
Ага в Сербии посмотрим как им зайдет ))))
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CaSpeR-13
И кстати давайте вспомним "хромую лошадь", 200 человек на тот свет отправили своим пирошоу, и сколько людей пострадало от пиро на футболе???
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DenSpM
Перевожу - "Хочу российское гражданство и депутатский мандат"
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CaSpeR-13
Знаю кучу концертов в москве где жгут фаера в закрытых помещениях и никакой паспорт концертов не вводят
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Николай Мохнаткин
Кто конкретно Чег Фаевы?
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alievdauren
Ответ Barvex
Если людям нужна безопасность, прекратите в.йну.
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DancePunk
как же Божович хочет вернуться работать в Россию!
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dimamak10
Помню в конце нулевых кидали файеры и был туман на поле, понимаю что футболистам некомфортно , но лучше уж так чем на дерби двух столиц приходит меньше человек чем на лидера фнл
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Marcus-light
В какой стране футбольного мира есть проблемы с поиском нарушителей? В Бразилии?
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Алекс Я
Ответ Классный руководитель
Сказочный,,,,,,,,,,,,ну дальше знаете
Что же ты про себя любимого так откровенно
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Russ Ivan
Файеры украшают футбол, особенно когда их не бросают на поле и в других. Мне кажется, артистам в театре тоже бы понравилось файеры-приветствие от зрителей...
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Maturmalai
Ответ JustF0rTheW1n322
Всё, что нужно - сделать фан айди ЧМ 2018 пригодным для использования в РПЛ и всё. Уверен, появится больше народу на стадиках. У меня есть к примеру. Но зачем мне новый?!
У тебя и паспорт есть. Зачем тебе еще и Fan ID?
Быть футбольным болелой - это ведь не автомашину водить, дополнительного обучения и специальных прав не требует.
Fan ID в 2018 году был эффективен как инструмент временного послабления визового режима, из-за которого иностранным болельщикам было бы тяжело попасть на ЧМ. К чему он сейчас?
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