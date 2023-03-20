Божович о Fan ID: «Не вижу проблем, скоро он будет во всем мире. В театре или на хоккее зажигали файеры? Кому они нравятся? Людям нужна безопасность»
Миодраг Божович поддерживает Fan ID и считает, что скоро его введут во всем мире.
– Вы уже говорили про Fan ID и заявили, что данная система не нравится хулиганам. Болельщики задаются вопросом, почему данная система распространяется только на футбол.
– Люди говорят еще про театр. У меня вопрос – а когда в театре зажигали файеры? Никогда! Когда в хоккее такое было? Много людей ходят на стадионы, и им требуется безопасность. Люди, которые любят футбол, не будут жечь файеры! Я не вижу никаких проблем в Fan ID.
Думаю, скоро во всем мире будет работать данная система, потому что так можно биться с «болельщиками», которые разжигают огонь. Вот эти файеры разве кому-то нравятся? Мне кажется, никому. Кому нравится, когда судья останавливает игру, потому что фанаты опять что-то натворили? Такие вещи не должны происходить.
Складывается так, что фанаты становятся важнее, чем происходящее на поле – так быть не должно. Мне нравится, когда на футбол ходят семьями – мама, папа, ребенок, и нет никакого огня – все безопасно. Это мое мнение.
– Пиво нужно продавать на стадионах в России?
– Не знаю. В Европе можно выпить пиво на стадионе. Это, конечно, дополнительная прибыль для клубов. Не думаю, что продажа алкоголя была бы опасна, но на стадион люди ходят, чтобы развлекаться, – сказал бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и тульского «Арсенала».
Репортаж о Fan ID на ЦСКА – «Зенит»: турникеты зависли, люди пропустили 20 минут игры, Федотов против системы
Турция девять лет живет с Fan ID. Почему болельщики его приняли? В чем отличия от России?
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
1) Божович;
2) Ари;
3) Оба.
Конкуренция между ними серьезная, ведь число депутатских мест ограничено, а сидеть и получать неплохие деньги за нажимание кнопок в правильном порядке хочется.
Мне казалось давно уже ничего особо криминального на футболе не происходила.
Чет Божович гонит
Быть футбольным болелой - это ведь не автомашину водить, дополнительного обучения и специальных прав не требует.
Fan ID в 2018 году был эффективен как инструмент временного послабления визового режима, из-за которого иностранным болельщикам было бы тяжело попасть на ЧМ. К чему он сейчас?