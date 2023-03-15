Смольников в августе играл в Кубке России за «Торпедо», не отбыв двухматчевую дисквалификацию

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации Первая лига Торпедо Арсенал Тула Игорь Смольников Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Смольников в августе играл в матче Фонбет Кубка России, не отбыв дисквалификацию.

31 августа в матче «Торпедо» против ЦСКА, завершившемся победой красно-синих со счетом 2:0, Смольников провел на поле все 90 минут. Однако на тот момент полузащитник не отбыл двухматчевую дисквалификацию, которую получил в ноябре 2021 года, выступая за тульский «Арсенал». Смольников был дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитра в матче с «Велесом», но пропустил лишь один матч Кубка – против «Алании» в 1/8 финала, в котором «Арсенал» уступил со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

Летом 2022 года Смольников перешел в «Торпедо», однако, согласно регламенту РФС, все равно должен был отбыть дисквалификацию, пропустив кубковый матч с ЦСКА. Красно-синие имели право оспорить результат матча в случае поражения.

Ранее в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1, 7:6 по пенальти) в стартовом составе вышел Дмитрий Баринов, дисквалифицированный из-за перебора карточек. Сообщается, что «Акрон» не будет подавать протест на результат матча.

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17 комментариев

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6tspey7tb5
Ответ Gestor_36
У них все силы сегодня на соли уйдут, поэтому минусов не будет)
😂😂😂
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Всё знаю
Ответ d.xoxlov
С 1/256
2021 года)
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.ru
верная примета можно сказать образовалась... команда нарушившая регламент так и так проиграет
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Gestor_36
Ответ 6tspey7tb5
Там минусов интересно хватит питерским)))
У них все силы сегодня на соли уйдут, поэтому минусов не будет)
+1
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d.xoxlov
Ответ Всё знаю
Ну пора кубок заново переигрывать)))
С 1/256
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Всё знаю
Ну пора кубок заново переигрывать)))
+1
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6tspey7tb5
Ответ crazy_elky
Да, это очень смешная ситуация ))
Там минусов интересно хватит питерским)))
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crazy_elky
Ответ 6tspey7tb5
Это просто позор. Его минуты три уговаривали пойти к экрану.
Да, это очень смешная ситуация ))
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Спартак Уокер
Ну теперь найдут нарушения столетней давности
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6tspey7tb5
Ответ crazy_elky
Просто пока он смотрел ВАР пришла таки смс-ка о пополнении счета.
Это просто позор. Его минуты три уговаривали пойти к экрану.
+5
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+5
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huchmuch
Раз Торпедо уже вылетело, надо ЦСКА дисквалифицировать)
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-5
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crazy_elky
Ответ 6tspey7tb5
Да какой Смольников. Там Кукуляк надеюсь не забыл про памперсы. Потому что он обосрался знатно
Просто пока он смотрел ВАР пришла таки смс-ка о пополнении счета.
+7
-1
+6
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el ruso guapo
23:00 Локомотив не прошёл лицензирование перед началом рпл, а игроки не прошли медосмотр и не сдавали допинг тесты.
+4
0
+4
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Заборостроитель
Дабл иллюиминейшн Европа обзавидуется
+2
-1
+1
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6tspey7tb5
Да какой Смольников. Там Кукуляк надеюсь не забыл про памперсы. Потому что он обосрался знатно
+24
-3
+21
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ygcn5c2ty9
Да уж, кто вообще за это ответственный? Какой-то уровень любительской лиги
+24
-1
+23
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crazy_elky
Хорошо что быстро обнаружили
+53
0
+53
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