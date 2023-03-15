Смольников в августе играл в Кубке России за «Торпедо», не отбыв двухматчевую дисквалификацию

в августе играл в матче Фонбет Кубка России, не отбыв дисквалификацию.

31 августа в матче «Торпедо» против ЦСКА, завершившемся победой красно-синих со счетом 2:0, Смольников провел на поле все 90 минут. Однако на тот момент полузащитник не отбыл двухматчевую дисквалификацию, которую получил в ноябре 2021 года, выступая за тульский « ». Смольников был дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитра в матче с «Велесом», но пропустил лишь один матч Кубка – против «Алании» в 1/8 финала, в котором «Арсенал» уступил со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

Летом 2022 года Смольников перешел в « », однако, согласно регламенту РФС, все равно должен был отбыть дисквалификацию, пропустив кубковый матч с . Красно-синие имели право оспорить результат матча в случае поражения.

Ранее в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Акроном» и « » (1:1, 7:6 по пенальти) в стартовом составе вышел Дмитрий Баринов, дисквалифицированный из-за перебора карточек. Сообщается, что «Акрон» не будет подавать протест на результат матча.

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