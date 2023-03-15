Смольников в августе играл в Кубке России за «Торпедо», не отбыв двухматчевую дисквалификацию
Игорь Смольников в августе играл в матче Фонбет Кубка России, не отбыв дисквалификацию.
31 августа в матче «Торпедо» против ЦСКА, завершившемся победой красно-синих со счетом 2:0, Смольников провел на поле все 90 минут. Однако на тот момент полузащитник не отбыл двухматчевую дисквалификацию, которую получил в ноябре 2021 года, выступая за тульский «Арсенал». Смольников был дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитра в матче с «Велесом», но пропустил лишь один матч Кубка – против «Алании» в 1/8 финала, в котором «Арсенал» уступил со счетом 0:1 и вылетел из турнира.
Летом 2022 года Смольников перешел в «Торпедо», однако, согласно регламенту РФС, все равно должен был отбыть дисквалификацию, пропустив кубковый матч с ЦСКА. Красно-синие имели право оспорить результат матча в случае поражения.
Ранее в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1, 7:6 по пенальти) в стартовом составе вышел Дмитрий Баринов, дисквалифицированный из-за перебора карточек. Сообщается, что «Акрон» не будет подавать протест на результат матча.
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