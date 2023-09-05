Дзюба поздравил «Арсенал» со 100-летием тульского футбола. Он отметил, что представлял клуб на ЧМ-2018 – права принадлежали «Зениту»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Арсенал Тула ЧМ-2018 FIFA Младен Кашчелан Виктор Альварес Лука Джорджевич Георги Костадинов Футбол

Артем Дзюба поздравил «Арсенал» со 100-летием тульского футбола.

Нападающий, выступающий за «Локомотив», записал видео, в котором пожелала футболистам «Арсенала» удачи и возвращения в Мир РПЛ.

«Сейчас нам не хватает той непередаваемой атмосферы полных трибун.

Вспоминаю с теплотой тот период, преддверие чемпионата мира. Сборную представлял от лица «Арсенала». Не забуду эту любовь, поддержку», – сказал Артем Дзюба.

Отметим, что нападающий во время выступления на ЧМ-2018 играл за тульский клуб на правах аренды из «Зенита».

Также видеообращения с поздравлениями записали бывшие игры туляков Младен Кашчелан, Дмитрий Смирнов, Лука Джорджевич, Виктор Альварес, Георги Костадинов.

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10 комментариев

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ТрактоПоктер
Дзюба поздравил Арсенал и пожелал клубу больше доминировать....
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Фут.Боль
Ответ Balt
Артета: Спасибо, мужик. Victoria Concordia Crescit, Артём, Victoria Concordia Crescit.
Артем:Vamos!
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Кирилл Смирнов
"представлял Арсенал в сборной", так,наверное,это должно было звучать. Но это ж Артем. да и Слуцкого рядом нет...
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Balt
Артета: Спасибо, мужик. Victoria Concordia Crescit, Артём, Victoria Concordia Crescit.
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Заборостроитель
Хорошее было преддверие: 6-0 ЦСКА, хет-трик Чалова и Артемка в кармане под кричалки с трибун, которые слышно в трансляции😀
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Total_90
Ответ ТрактоПоктер
Дзюба поздравил Арсенал и пожелал клубу больше доминировать....
Хах, классно. Артета бы заценил=)
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Михон Мясной
Ответ Оригинальный Ник
Всё-таки нормальный Дзюба мужик, мировой. Ещё б не ездил как мудак и штрафы оплачивал, цены бы ему не было
Такое ощущение, что эта запись оставлена Марией Орзул
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Kalimantan Obukhov
Ответ Михон Мясной
Такое ощущение, что эта запись оставлена Марией Орзул
Скорее уж тогда Слуцким)
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FNT
Ответ Заборостроитель
Хорошее было преддверие: 6-0 ЦСКА, хет-трик Чалова и Артемка в кармане под кричалки с трибун, которые слышно в трансляции😀
А потом команда, в которой играл Дзюба, стала хозяином ЦСКА и проиграла ему за 5 лет 2 раза. С Дзюбой так вовсе 1 раз за 4 года. Упсик.

Не могу сказать, что я большой фанат Артемия, хоть и признаю его футбольные заслуги. Просто ваш коммент выглядит очень странно с учетом всего последующего.
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