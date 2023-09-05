Дзюба поздравил «Арсенал» со 100-летием тульского футбола. Он отметил, что представлял клуб на ЧМ-2018 – права принадлежали «Зениту»
Артем Дзюба поздравил «Арсенал» со 100-летием тульского футбола.
Нападающий, выступающий за «Локомотив», записал видео, в котором пожелала футболистам «Арсенала» удачи и возвращения в Мир РПЛ.
«Сейчас нам не хватает той непередаваемой атмосферы полных трибун.
Вспоминаю с теплотой тот период, преддверие чемпионата мира. Сборную представлял от лица «Арсенала». Не забуду эту любовь, поддержку», – сказал Артем Дзюба.
Отметим, что нападающий во время выступления на ЧМ-2018 играл за тульский клуб на правах аренды из «Зенита».
Также видеообращения с поздравлениями записали бывшие игры туляков Младен Кашчелан, Дмитрий Смирнов, Лука Джорджевич, Виктор Альварес, Георги Костадинов.
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Не могу сказать, что я большой фанат Артемия, хоть и признаю его футбольные заслуги. Просто ваш коммент выглядит очень странно с учетом всего последующего.