Дзюба поздравил «Арсенал» со 100-летием тульского футбола. Он отметил, что представлял клуб на ЧМ-2018 – права принадлежали «Зениту»

Артем Дзюба поздравил «Арсенал» со 100-летием тульского футбола.

Нападающий, выступающий за « », записал видео, в котором пожелала футболистам «Арсенала» удачи и возвращения в Мир .

«Сейчас нам не хватает той непередаваемой атмосферы полных трибун.

Вспоминаю с теплотой тот период, преддверие чемпионата мира. Сборную представлял от лица «Арсенала». Не забуду эту любовь, поддержку», – сказал .

Отметим, что нападающий во время выступления на играл за тульский клуб на правах аренды из « ».

Также видеообращения с поздравлениями записали бывшие игры туляков Младен Кашчелан, Дмитрий Смирнов, Лука Джорджевич, Виктор Альварес, Георги Костадинов.

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