Федотов о 2:2 со «Спартаком»: «У ЦСКА было предостаточно моментов. Нам забили 1-м же ударом – на 40-й минуте»

Владимир Федотов считает, что ЦСКА имел шансы обыграть «Спартак» (2:2).

– Как тренер может объяснить гол на 96‑й минуте?

– Потерей концентрации, слишком простой гол. Мы знаем, что исполнил на 40‑й минуте, это первый эпизод, когда соперник добрался до удара – и первым же ударом забил. Это и называется мастерство.

Мы имели предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество, но не могли вложить [мяч] в ножку. У нас были очень хорошие моменты, чтобы закончить игру.

– В момент голевой атаки, когда была проведена контратака, Роша переместился в центр полузащиты. Это на тренировках отрабатывается?

– По ситуации. Появилась зона, куда пошел Роша и отдал передачу. Взаимозаменяемость никто не отменял. На этой позиции можно использовать опорного полузащитника или защитника с хорошими навыками ведения игры и подниматься в опорную зону и участвовать в развитии комбинации.

– признается второй раз лучшим игроком. В чем его особенность?

– Он очень быстро принял наши требования. Набрал здесь, обтесался. Съездил в сборную, показал себя во всей красе и начал прогрессировать. Мы только этому рады.

Много говорить об этом не будем. Ему еще расти и расти, развиваться. Мы отметим те моменты, которые позволяют играть в футбол на хорошем уровне. Хорошие функциональные и технические возможности. Одно из важнейших – понимание футбола, он это любит и полностью этому процессу отдается, – сказал главный тренер .

Шедевральное дерби – три гола в девятку и спасение «Спартака» на 90+6 (Медина!)

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