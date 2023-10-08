Федотов о 2:2 со «Спартаком»: «У ЦСКА было предостаточно моментов. Нам забили 1-м же ударом – на 40-й минуте»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Квинси Промес Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Аббосбек Файзуллаев Футбол

Владимир Федотов считает, что ЦСКА имел шансы обыграть «Спартак» (2:2).

– Как тренер может объяснить гол на 96‑й минуте?

– Потерей концентрации, слишком простой гол. Мы знаем, что Промес исполнил на 40‑й минуте, это первый эпизод, когда соперник добрался до удара – и первым же ударом забил. Это и называется мастерство.

Мы имели предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество, но не могли вложить [мяч] в ножку. У нас были очень хорошие моменты, чтобы закончить игру.

– В момент голевой атаки, когда была проведена контратака, Роша переместился в центр полузащиты. Это на тренировках отрабатывается?

– По ситуации. Появилась зона, куда пошел Роша и отдал передачу. Взаимозаменяемость никто не отменял. На этой позиции можно использовать опорного полузащитника или защитника с хорошими навыками ведения игры и подниматься в опорную зону и участвовать в развитии комбинации.

Файзуллаев признается второй раз лучшим игроком. В чем его особенность?

– Он очень быстро принял наши требования. Набрал здесь, обтесался. Съездил в сборную, показал себя во всей красе и начал прогрессировать. Мы только этому рады.

Много говорить об этом не будем. Ему еще расти и расти, развиваться. Мы отметим те моменты, которые позволяют играть в футбол на хорошем уровне. Хорошие функциональные и технические возможности. Одно из важнейших – понимание футбола, он это любит и полностью этому процессу отдается, – сказал главный тренер ЦСКА.

Шедевральное дерби – три гола в девятку и спасение «Спартака» на 90+6 (Медина!)

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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33 комментария

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leonidvinocur@gmail.com
А может научится уже не прижиматься к воротам после забитого гола?????
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Angry Dad
Зато время классно тянули, молодцы, нет слов просто
+22
-2
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T622222
Не ври - первый удар от Промеса Игорь отбил…
+14
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RembaXXX
Ответ Sanya CSKA
уходи пожалуйста, иди Сочи спасай
А что не так с Федотовым? В 1й же сезон трофей принес, сегодня полностью переиграл Спартак, не его вина, что Акинфеев такие плюхи пускает, а у игроков не хватает мастерства, чтобы завершить атаку.
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Gringo1
Представляю, сколько бы было визга если бы локтем в штрафной попали не игроку цска, а Спартака. То же самое относится к ударом шипами в ногу в 1 тайме. Но болельщики народной команды делают вид, что ничего не произошло. Вспоминаю, какой левеший пенальти поставили в прошлом году, когда кто-то из игроков Спартака просунул ногу Мендесу где-то между ног и подпрыгнул против законов физики от так называемого попадания по ноге.
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Александр Ветров
Ответ babajaro
Медина должен был забивать ещё до гола Промеса, Акинфеев спас
ЦСКА во втором тайме, как минимум три должен был забивать. Так что радуйтесь отскоку.
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corazón blanco
Лучшая защита - это нападение, но ЦСКА слишком рано начали садиться назад и оборонять счет, как итог - потеря важных очков, когда вполне наиграли на победу.
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Данилъ Шипицинъ
Чалов поразительно плох в этом сезоне
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Качели Слуцкого
Ответ Angry Dad
Зато время классно тянули, молодцы, нет слов просто
Всеми на машинках еще покатались 😡
+5
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RembaXXX
Ответ Serge Vendino
Его вина, что Агапова выпускает, который не может за одним человеком уследить
А кого вместо Агапова? Мойзес наелся, Облякова избили так, что он еле ноги двигал, Спартак выпустил 5 новых игроков, что делать Федотову?
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Gringo1
Проблема, что на замену вышли игроки, не соответствуюшие уровню основного состава. Они и явились причиной пропущенного гола. У основного состава уже не было сил бегать.
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Алексей Тарлыков
Надо было третий забивать или играть до конца, а после 75 минуты сели в оборону и стали дурью маяться &на машинках кататься
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Чемпион Людей
Интересно, кто должен тренировать ЦСКА, чтобы основной нападающий команды хотя бы с двух попыток забивал один на один. В который раз Чалов растворяется в большой игре
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Amir Fahrullin
Нету слов только эмоции 😭🤧
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Wizard Harry
Да трус ты
И заметы твои дурацкие
Всю молодежь усадил, вроде Глебова, Арбузова, зато выпускаешь Агапова, которые не то что без игрового тонуса, он в принципе вышел стоять.

И Игорек уже начинает надоедать. Если Промеса гол еще действительно сложно было взять, то Медины удар…боишься за ногу, Владимирович, уступай Помазуну и тд.
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Serge Vendino
Ответ RembaXXX
А что не так с Федотовым? В 1й же сезон трофей принес, сегодня полностью переиграл Спартак, не его вина, что Акинфеев такие плюхи пускает, а у игроков не хватает мастерства, чтобы завершить атаку.
Его вина, что Агапова выпускает, который не может за одним человеком уследить
+2
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babajaro
Ответ Александр Ветров
ЦСКА во втором тайме, как минимум три должен был забивать. Так что радуйтесь отскоку.
Так я не радуюсь, а просто говорю, что до удара Промеса был ещё опасный удар Медины
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Andy Tucker
ну не может лысый рыжего обыграть. так и скажи
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Slavnov
спартак по моему 2-3 раза ударил по воротам,раньше оборону все ругали,атака типо на уровне,сейчас и атака стала как оборона,не о чем
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mahurat
Да, да! Пропустили дебильные голы. Слышали вчера.
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RembaXXX
По хорошему судья сегодня спас Спартак от разгрома, останься они в меньшинстве в 1м тайме, понятно чем бы все закончилось. Можно просто вспомнить как легко Карасев удалял Ахметова и Рошу.
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Анатолий Григорьев
ЦСКА нужен нормальный защитник, хороший опорник и забивной форвард в пару к Чалову! Но самое главное - адекватный тренер!
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CaSpeR-13
Кто мог предположить что 20 летний узбек будет лучшим трансфером межсезонья
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Алексей Спартаковский
по факту Федотов прав, атака Спартака играет ужасно и сильно деградировала, изредка получаются такие шальные голы как у Промеса, это следствие класса игрока, которого даже таким физрукам как рыжий не испортить, а вот командной игры в атаке нет от слова совсем, эта полностью вина Абаскаля, ну а оборона при нем как была худшей из всех тренеров до этого так и остается.
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CaSpeR-13
Ответ Данилъ Шипицинъ
Чалов поразительно плох в этом сезоне
Не поспорил с геничем просто
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