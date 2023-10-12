Роша считает, что ЦСКА может выиграть РПЛ: «Вполне возможно. Мы провели великолепный матч со «Спартаком»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Виллиан да Силва Роша Футбол

Виллиан Роша считает, что ЦСКА может выиграть Мир РПЛ в этом сезоне.

– ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне?

– Да. Мы провели великолепный матч со «Спартаком» (2:2), и с учетом этого все вполне возможно.

Считаю, в последних микроэпизодах дали слабину и пропустили гол, но игра в супердерби и решается в мелочах, – сказал защитник ЦСКА.

После 11 туров ЦСКА идет на 8-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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10 комментариев

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S.S.S.R.
Забудь о первом месте.
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Mike 60
«Мы провели великолепный матч со Спартаком»…А что - КБ это «лакмусовая бумажка», по которой проверяется качество и сила вашей игры ? Смешно…Посмотрим, как ЦСКА с лидером сыграет. Вот показатель игры! До него кстати, уже 10 очков. Пока, если судить по нынешней ситуации в команде - мечтать о чемпионстве - это утопия .
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schwein
О, неужели наконец про футбол?
Матч то вы могли и великолепный провести, но 2 очка в концовке потеряли.
Так чемпионами не становятся.
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Glyb Aleksey
Не сможет, увы (хоть сам болею за ЦСКА) - слишком короткая скамейка. Уже сейчас проблемы с составом в защите очевидны.
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Алексей Зайцев
Спартак не показатель. Тем более ничья. Сейчас состояние команды, можно только через Краснодар проверить, самые стабильные.
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Margor
Унылый матч был, очень медленные скорости
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tolstiy
а почему вымученная ничья с середняком, говорит о чемпионских амбициях?
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Древний спартач
Проверять сейчас свои силы на Спартаке просто глупо . "Команда-эксперимент" не показатель . Крылья проверили и в себя поверили ? - смотрите как сыграли следующий матч . Что , Крылья после выигрыша у Спартака должны поверить в чемпионство ? Сейчас проверки надо устраивать над стабильными командами . это Краснодар и Зенит , у которых могут быть небольшие спады в игре , но они существенного значения на целостность не влияют . Да и вообще , меня удивляют эти постоянные разговоры о чемпионстве разных команд . У нас такой чемпионат , что думать о чемпионстве надо начинать только перед последним туром , а сейчас только тренироваться и играть , не забивая голову призрачными фантазиями . Тем более , до конца сезона "глаза вылупишь" . Играйте молча , господа футболисты !
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