Роша считает, что ЦСКА может выиграть РПЛ: «Вполне возможно. Мы провели великолепный матч со «Спартаком»

Виллиан Роша считает, что ЦСКА может выиграть Мир РПЛ в этом сезоне.

– может стать чемпионом в этом сезоне?

– Да. Мы провели великолепный матч со « » (2:2), и с учетом этого все вполне возможно.

Считаю, в последних микроэпизодах дали слабину и пропустили гол, но игра в супердерби и решается в мелочах, – сказал защитник ЦСКА.

После 11 туров ЦСКА идет на 8-м месте в турнирной таблице Мир , отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.

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