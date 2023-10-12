Роша считает, что ЦСКА может выиграть РПЛ: «Вполне возможно. Мы провели великолепный матч со «Спартаком»
Виллиан Роша считает, что ЦСКА может выиграть Мир РПЛ в этом сезоне.
– ЦСКА может стать чемпионом в этом сезоне?
– Да. Мы провели великолепный матч со «Спартаком» (2:2), и с учетом этого все вполне возможно.
Считаю, в последних микроэпизодах дали слабину и пропустили гол, но игра в супердерби и решается в мелочах, – сказал защитник ЦСКА.
После 11 туров ЦСКА идет на 8-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Матч то вы могли и великолепный провести, но 2 очка в концовке потеряли.
Так чемпионами не становятся.