Каррагер об удалении Рэшфорда: «Это не красная. Ненавижу замедленные повторы, где все выглядит хуже в 10 раз»

Джейми Каррагер считает, что Маркус Рэшфорд не заслуживал красной карточки.

Форвард « » был удален с поля в 1-м тайме матча с « » в .

Рэшфорд ударил прямой ногой в голеностоп игроку соперника, и судья после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.

«Это ни в коем случае не красная карточка ! Ненавижу эти замедленные повторы и стоп-кадры, на которых все выглядит в 10 раз хуже», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в твиттере.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «МЮ» (2:2, второй тайм).

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