Каррагер об удалении Рэшфорда: «Это не красная. Ненавижу замедленные повторы, где все выглядит хуже в 10 раз»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген дисквалификации судьи видеоповторы соцсети Маркус Рэшфорд Футбол

Джейми Каррагер считает, что Маркус Рэшфорд не заслуживал красной карточки.

Форвард «Манчестер Юнайтед» был удален с поля в 1-м тайме матча с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

Рэшфорд ударил прямой ногой в голеностоп игроку соперника, и судья после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.

«Это ни в коем случае не красная карточка Рэшфорду! Ненавижу эти замедленные повторы и стоп-кадры, на которых все выглядит в 10 раз хуже», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в твиттере.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «МЮ» (2:2, второй тайм).

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23 комментария

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Отец Абду
Карра защищает МЮ?:) Я что в параллельной реальности?
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Дима Берин
Ответ Lnc
В трансляции на 42:14 показали пятно крови на гетре после фола - какие ещё аргументы против красной карточки?
Решфорд ставит ногу чтобы укрыть мяч корпусом, игрок Копенгагена ставит ногу под ногу Решфорда. как Решфорд должен перенести вес тела в тот же момент, чтобы не наступить на эту ногу при это находясь спиной в оппоненту?
Вы просто расскажите, может мы тут просто не понимаем физики движений
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Ложный Латераль
Ответ Отец Абду
Карра защищает МЮ?:) Я что в параллельной реальности?
Даже ему уже жалко МЮ
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Team_Coach
Так на быстром повторе и не увидишь и только в замедленной съемке можно увидеть последствия. Я не конкретно про этот случай, а вообще.
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N. Vidich
Ответ Lnc
В трансляции на 42:14 показали пятно крови на гетре после фола - какие ещё аргументы против красной карточки?
То есть критерий красной карточки - это кровь на гетре, да? Так и запишем.
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mgarnet13
Ответ Obdob
Карра единственный адекватный во всем красном Ливерпуле. Еще бы поменьше плевался, вообще цены ему бы не было.
Один нормальный комментарий, и ты его сразу в адекватные записал?)
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igls54
Это чуть-чуть розоватая🤣
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Billy_Shears
Что-то Кара совсем поплыл..
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Duman Zh
Жду мнения Невила, защитника судей )
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Zlatan Ibra
Удалили, не удалили, какая разница? Тоттенхэм тоже играл в меньшинстве на днях...
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Lavinka
Согласен с Каррагером , нету там фола на красную .
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Джейми Каррагер был знатным мастером забивать в свои ворота
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Lavinka
Тьерри Анри: «Это не красная карточка».

Майка Ричардс: «Я согласен с Каррагером, тут только жёлтая карточка. Любой, кто играл в футбол, знает, что это всего лишь жёлтая карточка».

Петер Шмейхель: «Ужасное решение, это не красная карточка».
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Ненавидящий2.0
Ответ Отец Абду
Карра защищает МЮ?:) Я что в параллельной реальности?
Ну невозможно при нормальном зрении видеть то, чего нет или же, наоборот не видеть очевидного, как обдоб, например
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Ненавидящий2.0
Ответ mgarnet13
Один нормальный комментарий, и ты его сразу в адекватные записал?)
Он своих видит издалека, какой сам, такой и Карра, который порой откровенную чушь несёт. Но тут я с ним согласен. Хотя этих судей в последнее время фиг разберёшь, что у них на уме.
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meeshootkin
Ответ Дима Берин
Решфорд ставит ногу чтобы укрыть мяч корпусом, игрок Копенгагена ставит ногу под ногу Решфорда. как Решфорд должен перенести вес тела в тот же момент, чтобы не наступить на эту ногу при это находясь спиной в оппоненту? Вы просто расскажите, может мы тут просто не понимаем физики движений
Это уже проблемы рэшфорда как он бездумно свои шипы ставит.
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