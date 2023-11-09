Каррагер об удалении Рэшфорда: «Это не красная. Ненавижу замедленные повторы, где все выглядит хуже в 10 раз»
Джейми Каррагер считает, что Маркус Рэшфорд не заслуживал красной карточки.
Форвард «Манчестер Юнайтед» был удален с поля в 1-м тайме матча с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.
Рэшфорд ударил прямой ногой в голеностоп игроку соперника, и судья после проверки ВАР показал ему прямую красную карточку.
«Это ни в коем случае не красная карточка Рэшфорду! Ненавижу эти замедленные повторы и стоп-кадры, на которых все выглядит в 10 раз хуже», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в твиттере.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «МЮ» (2:2, второй тайм).
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Майка Ричардс: «Я согласен с Каррагером, тут только жёлтая карточка. Любой, кто играл в футбол, знает, что это всего лишь жёлтая карточка».
Петер Шмейхель: «Ужасное решение, это не красная карточка».