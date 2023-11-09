Магуайр сыграл рукой в штрафной, «МЮ» пропустил от «Копенгагена» с пенальти на 9-й добавленной к первому тайму
«Манчестер Юнайтед» пропустил с пенальти на 54-й минуте первого тайма в ЛЧ.
Команда Эрика тен Хага играет с «Копенгагеном» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2, перерыв).
В концовке первого тайма в ворота англичан был назначен пенальти – Харри Магуайр сыграл рукой в штрафной площади. Диогу Гонсалвеш реализовал 11-метровый на 9-й добавленной минуте и сравнял счет.
На матче работает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом. За несколько минут до этого судья удалил форварда «Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции
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Я даже слышал, что за того голы отменяют, не в ворота МЮ конечно, но отменяют.