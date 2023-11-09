Магуайр сыграл рукой в штрафной, «МЮ» пропустил от «Копенгагена» с пенальти на 9-й добавленной к первому тайму

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Копенгаген судьи Харри Магуайр Диогу Гонсалвеш Донатас Румшас Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил с пенальти на 54-й минуте первого тайма в ЛЧ.

Команда Эрика тен Хага играет с «Копенгагеном» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2, перерыв). 

В концовке первого тайма в ворота англичан был назначен пенальти – Харри Магуайр сыграл рукой в штрафной площади. Диогу Гонсалвеш реализовал 11-метровый на 9-й добавленной минуте и сравнял счет. 

На матче работает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом. За несколько минут до этого судья удалил форварда «Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции

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18 комментариев

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Отец Абду
Старый добрый Мага вернулся:)
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Will Turner
за уши притянутый пеналь
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donatodonatore
Теперь ему все вспомнят
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мать Зетмира
Ответ Отец Абду
Старый добрый Мага вернулся:)
Он и не уходил.))
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Сыграл в гориллу из эмодзи Гарначо
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Bogdan
Получить пенальти во всех 4 турах лч - это сильно.
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Иван Иванов
Харри в полном порядке. Всё по инструкции
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sintenced
"Сыграл рукой"? Автор новости - 🤡
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Anttii
Кстати, один из игроков Копенгагена был в офсайде в моменте с первым голом прямо перед Онаной, частично мог загораживать обзор.
Я даже слышал, что за того голы отменяют, не в ворота МЮ конечно, но отменяют.
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-4
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Supreme Allah
Ответ Anttii
Кстати, один из игроков Копенгагена был в офсайде в моменте с первым голом прямо перед Онаной, частично мог загораживать обзор. Я даже слышал, что за того голы отменяют, не в ворота МЮ конечно, но отменяют.
Я кстати слышал что этот самый игрок Копенгагена Кеннеди убил 🙄🤡
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