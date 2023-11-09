«Манчестер Юнайтед» пропустил с пенальти на 54-й минуте первого тайма в ЛЧ.

Команда Эрика тен Хага играет с « » в 4-м туре группового этапа чемпионов (2:2, перерыв).

В концовке первого тайма в ворота англичан был назначен пенальти – сыграл рукой в штрафной площади. реализовал 11-метровый на 9-й добавленной минуте и сравнял счет.

На матче работает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом. За несколько минут до этого судья удалил форварда « » Маркуса Рэшфорда.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции

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