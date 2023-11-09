Анчелотти побил рекорд Фергюсона, выиграв 116 матчей в ЛЧ в качестве тренера

Теги Милан Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

Карло Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в ЛЧ в качестве тренера.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Брагу» (3:0).

Анчелотти одержал 116-ю победу в турнире в качестве тренера.

Итальянский специалист установил новый рекорд по количеству выигранных матчей за всю историю турнира, обойдя Алекса Фергюсона.

Анчелотти в Лиге чемпионов, кроме «Реала», возглавлял «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Баварию» и «Наполи».

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17 комментариев

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Ложный Латераль
После матча МЮ, эту новость сложно понимать. Что то на топовом
+13
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+11
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Пользователь заблокирован
Даже не пытайтесь заставить нас ностальгировать, мы и так это делаем постоянно
+9
-1
+8
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corazón blanco
Прекрасное достижение, конечно монстр Гвардиола уже дышит в спину, но тем не менее это великолепное достижение. Рад за мистера. Обошел такую глыбу.
+12
-5
+7
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Real_v_dushe
Ответ llolishe
Жаль глоры не помнят как Ферги проигрывал Атлетику Бильбао
Да, проигрывал, но Бильбао тогда до финала дошёл в ЛЕ и Бильбао - не Копенгаген. Ферги от Ротора вылетал - вот это сравнимо как-то, но не с Бильбао.
+6
0
+6
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MVL
Кажись Фергюсону надо возвращаться, а то Тен Хаг скоро его по поражениям тоже догонит.
+4
0
+4
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Real_v_dushe
7хаг тоже побил рекорд Фергюсона: 3 поражения в группе ЛЧ.
+3
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مختار موسى حاجييف
Ответ llolishe
Жаль глоры не помнят как Ферги проигрывал Атлетику Бильбао
от Базеля вылетал
+2
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Роман
Там 7 Хаг тоже рекорды бьет.
+3
-2
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Кан и Баллак сидят в баре
Могу лишь вспомнить,что Карло не вертел носом и когда был свободен - спокойно возглавлял Эвертон, непраймовый Наполи... Привет МЮ.
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Alex Nevzorov
Там, к сожалению, другие рекорды связанные с МЮ падают..
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Каба
Ого! Это мощно!
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a2wai
Ну тут должна быть шутка о том, что Фэрги пришла пора вернуться, чтобы доправить)
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corazón blanco
Ответ llolishe
Жаль глоры не помнят как Ферги проигрывал Атлетику Бильбао
Так это было в рамках Лиги Европы, причем тут вообще это к новости про Лигу Чемпионов?
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f0rmoceft
Ответ frumkin78
Анчелотти гораздо круче Фергюсона. Надо это признать.
Гораздо круче? В чём именно? Оба тренера добились огромных высот, сложно сравнивать кто лучше.
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