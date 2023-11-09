Анчелотти побил рекорд Фергюсона, выиграв 116 матчей в ЛЧ в качестве тренера
Карло Анчелотти стал абсолютным рекордсменом по победам в ЛЧ в качестве тренера.
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Брагу» (3:0).
Анчелотти одержал 116-ю победу в турнире в качестве тренера.
Итальянский специалист установил новый рекорд по количеству выигранных матчей за всю историю турнира, обойдя Алекса Фергюсона.
Анчелотти в Лиге чемпионов, кроме «Реала», возглавлял «Парму», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Баварию» и «Наполи».
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