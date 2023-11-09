Рэшфорд удален в 1-м тайме матча с «Копенгагеном» за наступ на голеностоп Йелерта. Это 2-я красная форварда «МЮ» в карьере
Маркус Рэшфорд получил прямую красную карточку в матче с «Копенгагеном».
«МЮ» остался в меньшинстве на 41-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов. Рэшфорд, закрывая мяч корпусом, наступил на голеностоп защитника датчан Элиаса Йелерта.
Арбитр Донатас Румшас после консультации с ВАР показал форварду «МЮ» прямую красную карточку.
Отметим, что это лишь вторая прямая красная карточка Рэшфорда в 374 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Первое удаление произошло в сентябре 2018 года в матче против «Бернли».
Изображение: кадр трансляции
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «МЮ» (2:2, перерыв).
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