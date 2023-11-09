Рэшфорд удален в 1-м тайме матча с «Копенгагеном» за наступ на голеностоп Йелерта. Это 2-я красная форварда «МЮ» в карьере

Маркус Рэшфорд получил прямую красную карточку в матче с «Копенгагеном».

«МЮ» остался в меньшинстве на 41-й минуте матча группового этапа . Рэшфорд, закрывая мяч корпусом, наступил на голеностоп защитника датчан .

Арбитр Донатас Румшас после консультации с ВАР показал форварду «МЮ» прямую красную карточку.

Отметим, что это лишь вторая прямая красная карточка в 374 матчах за « » во всех турнирах. Первое удаление произошло в сентябре 2018 года в матче против «Бернли».

Изображение: кадр трансляции

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «МЮ» (2:2, перерыв).

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