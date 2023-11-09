Рэшфорд удален в 1-м тайме матча с «Копенгагеном» за наступ на голеностоп Йелерта. Это 2-я красная форварда «МЮ» в карьере

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Дания Копенгаген дисквалификации судьи видеоповторы Маркус Рэшфорд Элиас Йелерт Футбол

Маркус Рэшфорд получил прямую красную карточку в матче с «Копенгагеном».

«МЮ» остался в меньшинстве на 41-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов. Рэшфорд, закрывая мяч корпусом, наступил на голеностоп защитника датчан Элиаса Йелерта.

Арбитр Донатас Румшас после консультации с ВАР показал форварду «МЮ» прямую красную карточку.

Отметим, что это лишь вторая прямая красная карточка Рэшфорда в 374 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Первое удаление произошло в сентябре 2018 года в матче против «Бернли».

Изображение: кадр трансляции

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Копенгаген» – «МЮ» (2:2, перерыв).

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17 комментариев

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Anttii
Травма Эванса, красная, пенальти и спокойные 2-0 превращаются в околонулевые шансы на выход из группы.
+29
-1
+28
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Alex Dmitrakov
Он же просто перекладывал корпус. Ногу как опорную использовал. Тупая подстава. Никакого духа футбола во всем этом.
+20
-6
+14
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Артём Алиев
Честно, я хз даже. Вроде, идиот, а вроде, разве эта красная сравнима с прыжками прямыми ногами ? Там умысла не было.
+20
-8
+12
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Will Turner
Ответ Артём Алиев
Честно, я хз даже. Вроде, идиот, а вроде, разве эта красная сравнима с прыжками прямыми ногами ? Там умысла не было.
чем он идиот? тем что играл в футбол и не совершал жесткого контакта?
+9
-2
+7
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Отец Абду
Красные дьяволы ❎
Проклятые дьяволы ✅

На ровном месте что то пошло не так...
+6
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Джанлука Нальюка
Несчастный случай. Было видно, что он даже на игрока не смотрит и делает движение с шагом.
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FCSMfan
Хотите наказать, дайте желтую, но красная это перебор. Обычный игровой момент.
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Brigant
Рэшфорду не в ночных клубах надо танцевать!!! Хейлунд начал good но товарищи не поддержали! Позор просто МЮ! все надо менять начиная от массажиста заканчивая дворником!
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