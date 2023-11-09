«Реал» вышел в плей-офф ЛЧ в 21-й раз подряд, «Бавария» – в 16-й
«Бавария» и «Реал» снова примут участие в плей-офф Лиги чемпионов.
Мюнхенская команда гарантировала себе первое место в группе A, набрав 12 очков после 4 туров. «Бавария» примет участие в плей-офф ЛЧ в 16-м сезоне подряд. В сезоне-2007/08 клуб играл в Кубке УЕФА.
«Реал» обеспечил себе выход из группы C – у мадридской команды 12 очков после 4 матчей. «Сливочные» вышли в плей-офф Лиги чемпионов в 21-й раз подряд.
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Тем временем, Юнайтед🤦♂️