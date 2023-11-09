«Реал» вышел в плей-офф ЛЧ в 21-й раз подряд, «Бавария» – в 16-й

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Бавария» и «Реал» снова примут участие в плей-офф Лиги чемпионов.

Мюнхенская команда гарантировала себе первое место в группе A, набрав 12 очков после 4 туров. «Бавария» примет участие в плей-офф ЛЧ в 16-м сезоне подряд. В сезоне-2007/08 клуб играл в Кубке УЕФА.

«Реал» обеспечил себе выход из группы C – у мадридской команды 12 очков после 4 матчей. «Сливочные» вышли в плей-офф Лиги чемпионов в 21-й раз подряд.

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14 комментариев

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Bill Zapulil
Вот топ-клубы! Вот это топ клубы!

Тем временем, Юнайтед🤦‍♂️
+18
-3
+15
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Отец Абду
Хоть где то стабильно... Реал вышел в плей-офф, Бавария продлила беспроигрышную серию, МЮ занял 4 - место в АПЛ... Ой, 4 - место в группе ЛЧ:)
+12
0
+12
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Harryck
Ответ фк кабинет
Реал с Баварией и с Сити в 1/8 не сыграет.А вот ПСЖ/Барса возможно сыграют..
"Барселону" бы к "Баварии" в 1/8 по традиции
+7
-1
+6
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Artem Piatkov
Ну Реал короли ЛЧ всё таки
+10
-5
+5
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Fulyan
Ответ Bill Zapulil
Вот топ-клубы! Вот это топ клубы! Тем временем, Юнайтед🤦‍♂️
Юнайтед уже лет 10 не топ клуб. Одно имя осталось. Будь это не английская команда - не было бы этого ажиотажа.
+7
-2
+5
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corazón blanco
Королевский клуб чувствует себя в Лиге Чемпионов, как рыба в воде. Превосходный результат.
+5
-2
+3
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фк кабинет
Реал с Баварией и с Сити в 1/8 не сыграет.А вот ПСЖ/Барса возможно сыграют..
+3
0
+3
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Surviving
Bayern have reached the last 16 of the Champions League for the 20th time, only Real Madrid have done this more often (21 times)
+2
0
+2
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gifighter76
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"Реал" с сезона 1997/1998 г.г. непрерывно выступает в ЛЧ и всегда выходит в "весну" - плей-офф. Если посчитать - то получается 27 раз.
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фк кабинет
Ответ Harryck
"Барселону" бы к "Баварии" в 1/8 по традиции
Такую игру многие хотят увидеть в 1/8)
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MVL
Ответ заблокированному пользователю
Два великих клуба, МЮ присоединится к ним в последнем туре, выйдя из непростой группы
Ну не знаю, не знаю, че-то сомневаюсь, если честно)
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Пользователь заблокирован
Ответ MVL
Ну не знаю, не знаю, че-то сомневаюсь, если честно)
не сомневайся
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