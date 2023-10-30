Хавбек «Бреста» Маньетти о демонстративном праздновании Мбаппе: «Надеюсь, им хватит смелости поступить так же в матчах с «Баварией» или «Реалом»
Полузащитник «Бреста» Юго Маньетти раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.
После победного гола на 89-й минуте матча Лиги 1 форвард «ПСЖ» прикладывал палец к губам и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.
На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и демонстрируя три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.
«Надеюсь, у них [игроков «ПСЖ»] хватит смелости поступать так же в матчах против «Баварии» или «Реала». Мы запомним это и постараемся показать, что эти небольшие жесты.... В ответном матче мы попробуем сделать то же самое», – сказал Маньетти.
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