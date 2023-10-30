Хавбек «Бреста» Маньетти о демонстративном праздновании Мбаппе: «Надеюсь, им хватит смелости поступить так же в матчах с «Баварией» или «Реалом»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Брест Килиан Мбаппе Юго Маньетти Футбол

Полузащитник «Бреста» Юго Маньетти раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.

После победного гола на 89-й минуте матча Лиги 1 форвард «ПСЖ» прикладывал палец к губам и размахивал ладонью – вероятно, призывая болельщиков «Бреста» замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая в том числе пальцем на эмблему «ПСЖ» и демонстрируя три пальца – по числу голов, пропущенных соперником.

«Надеюсь, у них [игроков «ПСЖ»] хватит смелости поступать так же в матчах против «Баварии» или «Реала». Мы запомним это и постараемся показать, что эти небольшие жесты.... В ответном матче мы попробуем сделать то же самое», – сказал Маньетти.

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3 комментария

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VERBLYUD
Нормально так унизил псж👍 Против скромного Бреста - Лев Толстой, против топов в ЛЧ - ... .
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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