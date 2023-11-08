Фердинанд о конкурентах «Сити» в ЛЧ: «У «Реала» особая связь с турниром, атака «Баварии» создаст проблемы любому, но и у них есть уязвимые места. Совершенны только «горожане»

Рио Фердинанд перечислил конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Очевидно, у « » особая связь с этим турниром, там есть великолепные футболисты. в очень хорошей форме. Так что именно эту команду стоит упомянуть.

Также я думаю, что линия нападения «Баварии» способна создать проблемы любому клубу, особенно когда играет так результативно.

Но «полного комплекта» я не вижу ни у кого, можно найти уязвимые места у любой из этих команд. « » – единственная команда, на которую ты смотришь и думаешь, что она идеальна. Это проблема для всех остальных», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sport.

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