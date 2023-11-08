Фердинанд о конкурентах «Сити» в ЛЧ: «У «Реала» особая связь с турниром, атака «Баварии» создаст проблемы любому, но и у них есть уязвимые места. Совершенны только «горожане»
Рио Фердинанд перечислил конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
«Очевидно, у «Реала» особая связь с этим турниром, там есть великолепные футболисты. Джуд Беллингем в очень хорошей форме. Так что именно эту команду стоит упомянуть.
Также я думаю, что линия нападения «Баварии» способна создать проблемы любому клубу, особенно когда Харри Кейн играет так результативно.
Но «полного комплекта» я не вижу ни у кого, можно найти уязвимые места у любой из этих команд. «Манчестер Сити» – единственная команда, на которую ты смотришь и думаешь, что она идеальна. Это проблема для всех остальных», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sport.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Сити намного убедительнее выглядит