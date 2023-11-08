Фердинанд о конкурентах «Сити» в ЛЧ: «У «Реала» особая связь с турниром, атака «Баварии» создаст проблемы любому, но и у них есть уязвимые места. Совершенны только «горожане»

Теги Бавария Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Джуд Беллингем Футбол

Рио Фердинанд перечислил конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Очевидно, у «Реала» особая связь с этим турниром, там есть великолепные футболисты. Джуд Беллингем в очень хорошей форме. Так что именно эту команду стоит упомянуть.

Также я думаю, что линия нападения «Баварии» способна создать проблемы любому клубу, особенно когда Харри Кейн играет так результативно.

Но «полного комплекта» я не вижу ни у кого, можно найти уязвимые места у любой из этих команд. «Манчестер Сити» – единственная команда, на которую ты смотришь и думаешь, что она идеальна. Это проблема для всех остальных», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sport.

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9 комментариев

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Ман Сити
Ответ Sergey Mikhaylenko
Ну при всём уважении к мощи Сити называть команду идеально точно нельзя в этом сезоне. Уже два поражения в чемпионате, причём Арсеналу точно проиграли по делу. Так что путь Сити в ЛЧ после группы точно не окажется лёгким.
В том сезоне тоже было 2 поражения к этому времени. Хотя против ливера засудили. И на новый год были поражения. Зато в феврале началась серия которая дотянулась до мая. Вообще без поражений нереально.
+7
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#SharkTeam
Все по делу. Нынешний Сити лучшая команда Мира с претензиями на бОльшее
+7
-1
+6
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leon01
Интер в финале показал , что Сити не идеальна. По игре Интер мог выиграть, но просто не повезло
+10
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Stannis_Baratheon
Ответ Иван Иванов
А ты, кстати, в какой-то степени прав. Сити выглядит монструозно на фоне средних топов, но Сити будет очень уязвим против действительно крутой топовой команды. Впрочем так было во всех командах Гвардиолы. Это тот самый побочный эффект гвардиоловского стиля. Другое дело, что сейчас суперкоманд осталось очень мало, кто мог бы дать супербой Ман Сити. Сейчас по сути это только Реал Мадрид и Бавария. ПСЖ ослаб, Ливерпуль хандрит, Симеоне увлёкся атакующим футболом, отчего потерял свой стержень, Барса только за счёт своего ламасийского контроля мяча выдаёт себя за топ-команду, Артета никогда не станет Пепом, ибо Пепа повторить невозможно, так что... остаются только Реал и Баварии, которые тоже сильно ослабли по сравнению с прошлыми версиями себя. У Ман Сити очень слабые фланги. По идее суперкоманда а-ля Бавария Хайнкеса просто разорвала бы невероятно слабый фланг Сити в лице Грилиша(Доку) и Бернарду. Наказала бы за отсутствие одного игрока в прессинге в лице Холанда. Но топ-клубы Европы сейчас настолько слабые, что победить ЛЧ хватает даже таких флангов, как Грилиш (Доку) и Бернарду.
нынешний МанСити проехался бы катком по Баварии Хайнкеса.
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#SharkTeam
Ответ Иван Иванов
А ты, кстати, в какой-то степени прав. Сити выглядит монструозно на фоне средних топов, но Сити будет очень уязвим против действительно крутой топовой команды. Впрочем так было во всех командах Гвардиолы. Это тот самый побочный эффект гвардиоловского стиля. Другое дело, что сейчас суперкоманд осталось очень мало, кто мог бы дать супербой Ман Сити. Сейчас по сути это только Реал Мадрид и Бавария. ПСЖ ослаб, Ливерпуль хандрит, Симеоне увлёкся атакующим футболом, отчего потерял свой стержень, Барса только за счёт своего ламасийского контроля мяча выдаёт себя за топ-команду, Артета никогда не станет Пепом, ибо Пепа повторить невозможно, так что... остаются только Реал и Баварии, которые тоже сильно ослабли по сравнению с прошлыми версиями себя. У Ман Сити очень слабые фланги. По идее суперкоманда а-ля Бавария Хайнкеса просто разорвала бы невероятно слабый фланг Сити в лице Грилиша(Доку) и Бернарду. Наказала бы за отсутствие одного игрока в прессинге в лице Холанда. Но топ-клубы Европы сейчас настолько слабые, что победить ЛЧ хватает даже таких флангов, как Грилиш (Доку) и Бернарду.
Совсем не факт. Та Бавария выглядела уязвимей. Они запомнились разносом барсы, но в том же розыгрыше проигрывали БАТЭ, а 1/8 прошли за счёт гола на выезде. Кроме разноса барсы больше они монстрами не выглядели. Да и Сити прям дал бы им свободу что ли.
Сити намного убедительнее выглядит
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