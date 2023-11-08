Клубы АПЛ рассмотрят запрет на аренды между клубами с одним владельцем в январе. Для принятия решения его должны поддержать 14 из 20 команд

Клубы АПЛ выступают против аренд между клубами с одним владельцем.

По информации The Athletic, на следующем собрании клубов, которое состоится 21 ноября, будет рассмотрен вопрос о запрете на арендные соглашения между клубами, принадлежащими одному владельцу, в предстоящее зимнее трансферное окно.

Данная мера рекомендована для обеспечения честной конкуренции и достаточного количества времени для принятия долгосрочных решений.

Для введения временных ограничений необходимо две трети голосов в пользу данного решения – таким образом, за запрет должны проголосовать 14 из 20 клубов .

Например, в случае одобрения запрета аренда из « » в « », которая, как стало известно ранее, рассматривается в связи с дисквалификацией Сандро Тонали, станет невозможной, поскольку оба клуба принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF).

Кроме того, будут запрещены аренды игроков из « » в « » и другие подобные сделки.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!