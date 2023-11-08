Клубы АПЛ рассмотрят запрет на аренды между клубами с одним владельцем в январе. Для принятия решения его должны поддержать 14 из 20 команд
Клубы АПЛ выступают против аренд между клубами с одним владельцем.
По информации The Athletic, на следующем собрании клубов, которое состоится 21 ноября, будет рассмотрен вопрос о запрете на арендные соглашения между клубами, принадлежащими одному владельцу, в предстоящее зимнее трансферное окно.
Данная мера рекомендована для обеспечения честной конкуренции и достаточного количества времени для принятия долгосрочных решений.
Для введения временных ограничений необходимо две трети голосов в пользу данного решения – таким образом, за запрет должны проголосовать 14 из 20 клубов АПЛ.
Например, в случае одобрения запрета аренда Рубена Невеша из «Аль-Хилаля» в «Ньюкасл», которая, как стало известно ранее, рассматривается в связи с дисквалификацией Сандро Тонали, станет невозможной, поскольку оба клуба принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF).
Кроме того, будут запрещены аренды игроков из «Челси» в «Страсбур» и другие подобные сделки.
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Челси - СТрасбург
Сити - Жирона +10
считаем, что эти трое уже против
какие еще варианты?