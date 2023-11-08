Клубы АПЛ рассмотрят запрет на аренды между клубами с одним владельцем в январе. Для принятия решения его должны поддержать 14 из 20 команд

Теги Челси Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы трансферы бизнес Страсбур высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рубен Невеш Футбол

Клубы АПЛ выступают против аренд между клубами с одним владельцем.

По информации The Athletic, на следующем собрании клубов, которое состоится 21 ноября, будет рассмотрен вопрос о запрете на арендные соглашения между клубами, принадлежащими одному владельцу, в предстоящее зимнее трансферное окно.

Данная мера рекомендована для обеспечения честной конкуренции и достаточного количества времени для принятия долгосрочных решений.

Для введения временных ограничений необходимо две трети голосов в пользу данного решения – таким образом, за запрет должны проголосовать 14 из 20 клубов АПЛ.

Например, в случае одобрения запрета аренда Рубена Невеша из «Аль-Хилаля» в «Ньюкасл», которая, как стало известно ранее, рассматривается в связи с дисквалификацией Сандро Тонали, станет невозможной, поскольку оба клуба принадлежат Суверенному фонду Саудовской Аравии (PIF).

Кроме того, будут запрещены аренды игроков из «Челси» в «Страсбур» и другие подобные сделки.

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9 комментариев

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Burak Orel
Когда сильный клуб отдает игроков в аренду на практику ничего такого не вижу. А вот когда Лион в 🐀 обходит фейер плей на глазах у всех - тут против
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ньюкасл - Аль-любой-клуб-Саудии
Челси - СТрасбург
Сити - Жирона +10

считаем, что эти трое уже против

какие еще варианты?
+2
-1
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ CSKA_AC Milan
Уотфорд, там у владельца были еще Гранада и Удинезе. Правда как сейчас не знаю точно.
судя по всему, речь только об АПЛ
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bestvideox
Я за!
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kazus
Логично
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CSKA_AC Milan
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ньюкасл - Аль-любой-клуб-Саудии Челси - СТрасбург Сити - Жирона +10 считаем, что эти трое уже против какие еще варианты?
Уотфорд, там у владельца были еще Гранада и Удинезе. Правда как сейчас не знаю точно.
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Mārtiņš Kalniņš
Ответ CSKA_AC Milan
Уотфорд, там у владельца были еще Гранада и Удинезе. Правда как сейчас не знаю точно.
Вотфорд не в АПЛ, так что они сидят и молчат! А так да, у них еще Удинезе, про Гранаду надо смотреть.
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