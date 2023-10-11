«Марсель» или «Валенсию» могут купить инвесторы, связанные с властями Саудовской Аравии. Страна хочет усилить свое влияние в мировом футболе
Организация из Саудовской Аравии может приобрести «Валенсию» или «Марсель».
По информации The Independent, группа инвесторов, связанная с властями Саудовской Аравии, рассматривает возможность приобретения европейского клуба, сопоставимого по масштабам с «Ньюкаслом».
Таким образом Саудовская Аравия рассчитывает укрепить свое влияние в мировом футболе. Наиболее привлекательными для инвестиций клубами саудовцы считают «Марсель» и «Валенсию».
Сообщается, что покупка клуба через PIF, владеющий «Ньюкаслом» и четырьмя клубами лиги Саудовской Аравии, не рассматривается. При этом на данный момент посредникам удалось достичь значительного прогресса в переговорах.
Отмечается, что наиболее вероятно приобретение саудовцами «Марселя», поскольку владелец «Валенсии» Питер Лим не хочет продавать клуб до переезда на новый стадион.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
AMUNT VALENCIA!!!!!;)))))))