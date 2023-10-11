«Марсель» или «Валенсию» могут купить инвесторы, связанные с властями Саудовской Аравии. Страна хочет усилить свое влияние в мировом футболе

Теги Марсель Ньюкасл премьер-лига Англия Валенсия лига 1 Франция Ла Лига бизнес высшая лига Саудовская Аравия Питер Лим Политика деньги Футбол

Организация из Саудовской Аравии может приобрести «Валенсию» или «Марсель».

По информации The Independent, группа инвесторов, связанная с властями Саудовской Аравии, рассматривает возможность приобретения европейского клуба, сопоставимого по масштабам с «Ньюкаслом».

Таким образом Саудовская Аравия рассчитывает укрепить свое влияние в мировом футболе. Наиболее привлекательными для инвестиций клубами саудовцы считают «Марсель» и «Валенсию».

Сообщается, что покупка клуба через PIF, владеющий «Ньюкаслом» и четырьмя клубами лиги Саудовской Аравии, не рассматривается. При этом на данный момент посредникам удалось достичь значительного прогресса в переговорах.

Отмечается, что наиболее вероятно приобретение саудовцами «Марселя», поскольку владелец «Валенсии» Питер Лим не хочет продавать клуб до переезда на новый стадион.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
Лима ненавидят все фанаты Валенсии, а он все равно с ними, где то я уже это видел....
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Александров
Эти арабы уже з.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Держу пальцы крестиком за Валенсию.
AMUNT VALENCIA!!!!!;)))))))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rdrgz
Валенсия, со своими страданиями при Лиме, точно заслуживает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olympiq
Лучше Лион чем Марсель
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mars
Валенсию, пожалуйста. Последние годы - полный мрак
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raman Janukevich
Лим вцепился в Валенсию до смерти:(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sevillafan
Ответ Olympiq
Лучше Лион чем Марсель
им порт нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raman Janukevich
Ответ Максим Черкашин
Держу пальцы крестиком за Валенсию. AMUNT VALENCIA!!!!!;)))))))
Эх, мечты-мечты. Так хочется, чтобы Валенсия в 4ку вернулась
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий