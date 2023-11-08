Защитник «Динамо» Бессмертный: «Конечно, доживу до чемпионства. Осталось немного ждать»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Станислав Бессмертный Футбол

Станислав Бессмертный верит, что доживет до чемпионства «Динамо».

– Мы настраиваем себя на самые высокие места. Может что‑то не получаться, но мы друг друга поддерживаем. Атмосфера в команде хорошая.

– «Динамо» может стать чемпионом?

– Конечно, я мечтаю об этом. Это будет очень серьезное достижение для нас. Все этого хотят. С «Динамо» это будет сделать вдвойне приятнее.

Конечно, доживу до чемпионства «Динамо». Осталось немного ждать. Я считаю себя динамовцем. Я с 14 лет в команде. Все стало родным, – сказал защитник московской команды. 

В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул в 1976 году. В текущем сезоне Мир РПЛ бело-голубые занимают 5-е место, набрав 22 очка после 14 туров. 

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10 комментариев

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kazus
Смешно
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VadikVadik
конечно доживу, я же Бессмертный!
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JENNINGS
С такой фамилией ещё бы не дожить!
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igls54
С такой-то фамилией, нет ни малейших сомнений
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dreamstep
Лет через 150 только если бессмертный Бессмертный.
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Aleksandr Alferov
Как в тему ))) с такой фамилией конечно доживёт
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Anton Ovi
Не все такие, как ты…Бессмертный
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Леван Мкртчян
Ответ kazus
Смешно
Забавно было бы , если он добавил : конечно ,доживу до чемпионства, если только история с яйцом и иглой не всплывет
+2
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Валерий Сергеевич
Ответ Anton Ovi
Не все такие, как ты…Бессмертный
Ну почему, Бальбуэна тоже верит, вот если бы они на поле это доказывает, а то только на бумаге!
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