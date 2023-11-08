Защитник «Динамо» Бессмертный: «Конечно, доживу до чемпионства. Осталось немного ждать»

Станислав Бессмертный верит, что доживет до чемпионства «Динамо».

– Мы настраиваем себя на самые высокие места. Может что‑то не получаться, но мы друг друга поддерживаем. Атмосфера в команде хорошая.

– «Динамо» может стать чемпионом?

– Конечно, я мечтаю об этом. Это будет очень серьезное достижение для нас. Все этого хотят. С «Динамо» это будет сделать вдвойне приятнее.

Конечно, доживу до чемпионства « ». Осталось немного ждать. Я считаю себя динамовцем. Я с 14 лет в команде. Все стало родным, – сказал защитник московской команды.

В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионский титул в 1976 году. В текущем сезоне Мир РПЛ бело-голубые занимают 5-е место, набрав 22 очка после 14 туров.

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